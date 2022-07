El llanto viral de una joven al gastarse sus ahorros en gasolina: "Ni siquiera está lleno"

¿A quién no le han entrado ganas de llorar últimamente después de repostar? El precio de la gasolina se ha convertido en una auténtica pesadilla para los bolsillos de los españoles y las lágrimas de una joven después de desembolsar parte de sus ahorros en una gasolinera representan a todo un país. Este jueves se ha publicado el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con los datos de mayo de 2022, constatando que es el quinto mes consecutivo con subida de combustibles.

El precio promedio en la Península y Baleares ha estado en 1,929 euros el litro para la gasolina 95 y en 1,888 para el gasóleo A. Desde la CNMC aseguran que esta subida de precios a la que todavía no le vemos un final está causada por la incertidumbre de las exportaciones rusas en el contexto de la guerra de Ucrania, sobre todo en el caso del gasóleo, que procede de instalaciones controladas por Rusia. Asimismo, señalan también el lastre del aumento de la demanda en Estados Unidos, un mercado tan grande que incide en el precio mundial.

No es de extrañar que los españoles tengamos el ojo puesto en las gasolineras más caras y en las más baratas, mirando hasta el último céntimo. Aun así, las personas que deben usar el coche para acudir a su puesto de trabajo a diario están siendo las más perjudicadas al no tener más alternativa que dejarse la mitad de su sueldo en combustible. Tampoco nos ha sido ajeno el llanto de Nahia Sánchez, una joven universitaria que no ha podido contener las lágrimas después de pagar parte de sus ahorros para que su novio eche gasolina para irse los dos de vacaciones.

"¿Lo caro qué es?"

Juan Serres, que así se llama el joven, ha compartido el vídeo de la chica en TikTok y va camino de los dos millones de reproducciones, pero también se ha hecho viral en Twitter. "Dile a Pedro por qué lloras", le incita él al principio, dejando claro que "es la primera vez que paga gasolina en 2 años para irnos de viaje": "Pues porque son mis ahorros y esto es más caro que su puta madre, la mierda de gasolina, que no sirve para nada", dice ella.

Nahia, secándose las lágrimas, sigue con un cabreo colosal. "Puta gasolina de los cojones", añadiendo que "no me voy a sacar el carné en mi vida. Si, ¿para qué quiero coche? Si es más caro que ni sé". La joven ha defendido además que "me sale más barato un tren, un bus... Y, si esto es lo barato, ¿lo caro qué es? ¿200 euros llenar el depósito? Ni siquiera está lleno. Es que vamos...", concluye:

El vídeo del cabreo de la muchacha, como decíamos, ha corrido como la pólvora en Twitter, confirmando que Nahia se había convertido en la voz del pueblo:

No podemos dejar de destacar también el debate paralelo que se ha montado a raíz de la mención de Don Chalecos, el Fary tuitero, que se mofaba diciendo que era una millennial "descubriendo la vida adulta". Han sido muchos los que le han recordado que la joven pertenece ya a otra generación y los que han cargado contra los llamados boomers: "Padecer una inflación desbocada y cercana al 10%, pagar 2 euros el litro de gasolina, gastar más de la mitad de tu sueldo precario en un estudio de Madrid y sufrir un desempleo altísimo es para ellos vivir una vida adulta. Ellos, los boomers de la España boyante dan lecciones", ha escrito indignado el tuitero @Arellanoglou.

