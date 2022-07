Test de personalidad viral: elige un pájaro y conoce tu mayor defecto

Si te gustan los test visuales, debes saber que son una forma divertida de descubrir aspectos ocultos de tu personalidad. La semana pasada publicamos los tests de '¿Ves al hombre de frente o de perfil?', un test visual que te dice aspectos de tu personalidad o el de '¿Qué animal ves primero?', un test que revela tu mayor preocupación. Hoy te traemos un nuevo test visual que está acaparando la atención de la sociedad durante las últimas semanas, es el test visual de los pájaros.

En este reto tendrás que observar la imagen y determinar en tan solo 3 segundos, ¿qué es lo primero que te ha llamado la atención? En base a tu respuesta, podrás saber el rasgo negativo de tu personalidad y corregir tus conductas a partir de ese momento.

Vivimos en una sociedad en la que las prisas, el estrés, la familia y el trabajo, acaparan la mayor parte del tiempo libre. Por lo que, no tenemos tiempo de pensar en los factores negativos que hay en nuestra propia personalidad.

Sin embargo, estoy cansado de escuchar a la gente decir la típica frase "si supiese que hago algo mal, lo cambiaría". En ese caso, si de verdad quieres cambiar, te ayudaremos a detectar los rasgos negativos de tu personalidad con este excelente test. ¿Sabías que este test visual ya es viral en casi muchas partes del mundo?

¿En qué consiste el test viral de los pájaros?

Consiste en observar una imagen durante unos 3 o 4 segundos y decir que es lo primero que te ha llamado la atención. En la imagen se muestra el retrato de una mujer de rasgos asiáticos con los labios pintados en color rojo y un montón de pájaros situados como si fuesen su propio cabello.

Elige un pájaro.

Puede que te parezca una locura, pero a través de este pequeño ejercicio, podrás determinar aquellos factores negativos que permanecen ocultos en tu personalidad. De hecho, los test de personalidad llevan realizándose desde hace décadas y sirven para detectar factores de la personalidad que aparentemente no se pueden apreciar a simple vista.

Seguro que alguna vez has reaccionado de forma incontrolada ante una discusión inesperada. Eso se debe a que en el fondo de tu personalidad hay rivalidad y ciertas actitudes desafiantes que nos hacen perder el control en situaciones extremas.

No obstante, creemos que si conoces los factores negativos de tu personalidad, te será más fácil controlarlos y podrás llevar una vida feliz y sin sobresaltos. ¿Empezamos?

Solución al test viral

Este tipo de test visuales no tienen una única respuesta. Por lo que no hay una respuesta errónea. Te aconsejamos que seas sincero contigo mismo, para determinar que tipo de personalidad posees en base a la solución escogida.

Pájaro 1

Si has observado el pájaro número 1 antes que cualquier otro, es porque eres una persona egocéntrica.

De normal, te gusta que todo el mundo gire alrededor de ti y llevar la voz cantante en el grupo de amigos. Incluso, eres quien siempre acaba haciendo planes para todos. Sin embargo, este factor tan negativo, hace que en muchas ocasiones, tus familiares y amigos te den la espalda, dejándote solo.

Si quieres que eso no suceda, ponte las pilas y deja que sean los demás los que organicen la próxima escapada de fin de semana.

Pájaro 2

Las personas que han observado este pájaro se caracterizan por ser orgullosas. Puede que incluso te sientas indiferente de lo que sucede a tu alrededor. Sin embargo, todo es causa del miedo que posees al rechazo. No es la primera vez que te han engañado y eso te ha hecho ser desconfiado. Pero piensa que, si permaneces encerrado en tu casa, jamás serás feliz.

El ser humano ha nacido para ser sociable y compartir experiencias, por lo que no te cierres al mundo y busca relaciones nuevas. Nuestro consejo es que salgas de tu zona de confort y empieces a disfrutar de nuevas experiencias. Incluso puedes dejarte aconsejar por las personas que te importan.

Pájaro 3

Si es este pájaro el que viste primero, debes saber que tu rasgo negativo es la inseguridad. De hecho, cuando las personas te lanzan un piropo, haces como que la cosa no va contigo. No crees que puedas ser el mejor en nada y desconfías plenamente en las personas que no forman parte de tu entorno.

La mayor parte de las personas que han respondido con el pájaro 3 se asemejan porque poseen malas experiencias de su pasado. Se ha demostrado que este hecho les impide ver las oportunidades del futuro, por lo que siempre se consideran personas desafortunadas.

¿Sabías que este tipo de personas creen que no se merecen ser felices? Sin embargo, en la vida no es todo de color blanco o negro, por lo que déjate querer y confía más en aquellas personas que conviven contigo. ¡Verás como la felicidad llama a tu puerta sin darte cuenta!

Pájaro 4

Las personas que han respondido con el pájaro 4 se caracterizan por ser pesimistas y ver siempre el vaso medio vacío. No obstante, estas personas buscan la felicidad, pero jamás podrán encontrarla porque piensan que sus actos no causan ningún tipo de repercusión.

Te aconsejamos que salgas a pasear y te relaciones con otras personas. Deja que su positividad te influya y forme parte de tu vida. ¡Verás como el miedo a lo desconocido va disminuyendo rápidamente!

Pájaro 5

Si has visto el pájaro 5 en primer lugar, significa que tienes miedo a lo desconocido y te encierras en ti mismo. Pensar en el futuro te aterra y crees que vas a lesionarte con facilidad.

Para evitar ese miedo, empieza a aceptar las cosas que suceden a tu alrededor y deja que te sorprendan. ¡Sólo así serás feliz!

