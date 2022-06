¿Qué figura ves primero? Descubre tu lado más oscuro con este test viral de personalidad

Si aún no conoces los test visuales, debes saber que son una forma estupenda de pasar un buen rato y descubrir aspectos ocultos de tu personalidad. La semana pasada publicamos los tests de 'El primer animal que veas te revelará tu mayor preocupación' y el de '¿Con cuál de las mujeres te identificas?'. Hoy te traemos un nuevo test visual que está arrasando por completo en todas las redes sociales.

En este artículo, te mostraremos el tipo de personalidad que posees, con solo echar un vistazo a la imagen durante 30 segundos. ¿Sabías que esta imagen se ha hecho viral en muy poco tiempo? Por lo que, no hagas trampas y deja que el oscuro deseo que llevas dentro salga, a flor de piel, con este fabuloso e innovador test de personalidad.

No obstante, para que el test funcione, debes ser sincero contigo mismo. Para ello, te aconsejamos que eches un vistazo a la imagen y digas qué figura es la que has visto primero. Una vez que lo hayas hecho, procede a leer este artículo hasta el final y descubre el tipo de personalidad que posees. Más abajo te indicamos todos los resultados. ¿Cuál es el tuyo?

¿Conoces el factor D de tu personalidad?

El factor D es un indicador que utilizan los expertos cuando quieren analizar el lado oscuro de la personalidad de los seres humanos. Básicamente, se basa en hallar el núcleo común que poseen los individuos para poder analizarlos y compararlos entre sí. Sin embargo, muchas personas confunden este factor, con el factor G, pero no tienen nada que ver.

Sí que es cierto que, ambos se basan en la realización de test visuales, pero el factor G analiza los rasgos de la inteligencia. Mientras que el D únicamente se centra en el lado oscuro de las personas.

Hoy en día los psicólogos y criminalistas, analizan la importancia de detectar un núcleo común en los test del factor D, porque de esa manera pueden prevenir actos malévolos en la sociedad.

¿Los test de personalidad afectan igual a todas las personas?

La verdad es que no todos los test de personalidad afectan de la misma manera a las personas que los realizan. Esto se debe a que las vivencias y el propio pensamiento individual de las personas, hace que se cree una personalidad diferente.

Además, la vida está repleta de problemas y el ser humano es capaz de buscar soluciones diversas para solventarlos.

Respuestas al test de personalidad

El test que te traemos muestra tres figuras, pero ¿Cuál serás capaz de visualizar en primer lugar?

En este test no hay una respuesta correcta, ya que todas son válidas. Sin embargo, para conocer tu lado más oscuro, bastará con que sepas que figura viste en primer lugar. De hecho, puede que tu respuesta encaje con alguna de las siguientes:

Cuerpo desnudo

Si has visto un cuerpo desnudo de espaldas o sobrepuesto sobre otro cuerpo desnudo. Simboliza que eres una persona ambiciosa. Te gusta que todo el mundo haga lo que tú dices y te sientes cómodo cuando tienes el poder de la situación. De hecho, no te gustan para nada los imprevistos y situaciones que te ponen en un compromiso inesperado, porque siempre quieres llevar las riendas de todo.

Generalmente, este tipo de personas suelen pensar que son invencibles porque poseen un alto grado de seguridad sobre ellos mismos. Además, eres una de esas personas que camina con la cabeza en alto y dando pasos firmes porque sabe perfectamente hacia donde le lleva su destino. Este tipo de personalidad, hará que tomes decisiones importantes tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Sin embargo, debes aprender a controlar los fracasos, ya que no soportas que algo salga mal y, menos aún, que haya sido porque has tomado una decisión equivocada. Si has elegido esta imagen, es recomendable que trabajes la tolerancia hacia las demás personas para que puedas comprender que la perfección nace de la imperfección.

Boca

Si al mirar la imagen, lo primero que viste fue una boca con unos labios abiertos de color rojo y carnosos es porque, lo más probable, es que lleves una vida en donde siempre has querido destacar. Las personas que vieron la boca abierta, se caracterizan por su alto nivel de competitividad y ansias de superación. Precisamente, ese carácter de superación hará que te involucres en muchas actividades y disciplinas que ni siquiera conoces.

Sin embargo, ten cuidado con esa ambición, porque habrá ocasiones en las que no puedas lograr lo que te propones y puede que tu oscuro deseo salga a flote inesperadamente. En ese caso, intenta relajarte y buscar la mejor solución posible, pero deja que tu lado oscuro no te domine, o te convertirás en una persona violenta y sin control sobre sí misma.

Pies

Los pies son las piezas claves para la estabilidad de las personas, por lo que, haberlos visto en primer lugar, indica que buscas una superación personal. Por regla general, no sueles buscar el reconocimiento de otras personas. De hecho, la fama no va contigo y tienes un perfil bajo aunque estable.

Si has elegido esta imagen es porque das prioridad al bienestar, por lo que siempre buscas proyectos con los que sentirte bien y que te proporcionen un alto confort personal. Seguro que hay personas que envidian tu personalidad tranquila, ya que este tipo de personalidad, consigue que el resto de personas confíen plenamente en ti.

Si te ha gustado este test y has descubierto cómo es tu lado oscuro. Tan solo debes aplicar nuestros consejos en tu día a día para lograr dominar tu personalidad por completo ¡Verás como al final logras controlar todos y cada uno de los aspectos de tu vida!

