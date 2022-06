Test visual de personalidad: el primer animal que veas revelará tu mayor preocupación

¿Te gustan los test visuales? Son una forma estupenda de pasar un buen rato y descubrir aspectos ocultos de tu personalidad. La semana pasada publicamos los tests de '¿Ves al hombre de frente o de perfil?', un test visual que te dice aspectos de tu personalidad o el de '¿Cuál de estos símbolos elegirías?', un test visual para saber qué te falta para ser feliz. Hoy te traemos un nuevo test visual con el que poner al límite tus sentidos.

¿Te habías imaginado que tu personalidad pudiese salir a la luz, simplemente por el hecho de mirar una imagen? De hecho, si quieres saber qué es lo que más te preocupa de tu vida, con este test podrás saberlo de inmediato. Seguro que hasta te quedarás sorprendido con la respuesta. ¿Probamos?

El test visual que te hemos preparado es una imagen de la flora y fauna salvaje, donde podrás sacar a flote tu personalidad, tan solo respondiendo a la pregunta: ¿Qué animal viste primero? Seguro que hasta te sorprende conocer el resultado de tu respuesta. Sin embargo, debes dejar que tu subconsciente elija un animal por ti, para saber qué es lo que más te preocupa en la vida.

No vale hacer trampas y cambiar de animal. Debes ser sincero contigo mismo y responder con el primer animal que hayas visto.

¿Qué se puede observar en el reto visual de animales?

En este reto encontrarás una amplia variedad de animales:

Panteras.

Leones.

Jirafas.

Aves.

Etc.

Aunque todos estos animales pertenecen al mundo salvaje… tan solo deberás decir cuál has visto primero para saber qué es lo que más te preocupa en la vida.

Una vez que lo tengas claro, es el momento de pasar a las posibles respuestas.

Respuestas del test visual de animales salvajes

No importa el tipo de animal que hayas visto primero. Lo que importa es que seas sincero contigo mismo para saber que personalidad posee. A continuación, te dejamos los posibles resultados:

Panteras

Si has visto un par de panteras en primer lugar es porque tu estrés se acumula en tus relaciones personales.

Puede que el trabajo, la rutina u otros factores, estén creando una distancia con tu pareja mucho más fuerte de lo que era cuando os conocisteis. No sé qué os deparará el futuro, pero debes arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde y prestar atención a los pequeños detalles, para frenar ese distanciamiento.

Leones

En caso de haber visto a los leones en primer lugar, es síntoma de que eres una persona luchadora y que hace frente a las responsabilidades del día a día. De hecho, siempre estás pendiente de las personas que tienes a tu alrededor y te preocupas de su bienestar y felicidad.

Sin embargo, en ocasiones ser tan protector hace que te olvides de tus propios cuidados. Por lo que, debes fijarte más en tus necesidades sin dejar de perseguir las metas que tanto te preocupan.

Cebras

En caso de haber visto a las cebras en primer lugar, es síntoma de que eres una persona a la que le preocupa la salud de las personas que tiene al lado y la suya propia.

Este tipo de personas suelen practicar deporte y llevar una vida saludable, por lo que se convierten en un modelo a seguir dentro del vínculo familiar. Por otro lado, hay personas que llegan a obsesionarse con este modo de vida saludable, convirtiéndolo en una obsesión. En ese caso, deberás controlar tus impulsos y ponerte en manos de un especialista.

Jirafas

Ver jirafas como primera opción, simboliza que te preocupas por tu trabajo y buscas una estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, te preocupa mucho la salud financiera y eso hace que vivas en una constante presión que, con el paso de los años, podría derivar en problemas mucho mayores.

Piensa que vivimos en una sociedad expuesta a cambios constantes en el mundo laboral y de las finanzas, por lo que debemos adaptarnos a ellas, sin dejar que dominen nuestras vidas. ¿Lo harás?

Pájaro de color azul

Si has visto el pájaro de color azul en primer lugar es porque te sientes solo y sin un rumbo que seguir en la vida.

Puede que necesites aislarte un poco del mundo cibernético y conectar físicamente con otras personas. Prueba a intercambiar algunas palabras con los vecinos o saludar a tu tendero habitual. ¡Verás que bien te sienta!

Aves

¿Has visto a las aves en primer lugar? Eso quiere decir que aunque no te has aislado por completo, te sientes solo. Necesitas compartir tus experiencias con otras personas, pero no sabes cómo hacerlo.

Prueba a contarle tus sentimientos a alguien que veas a menudo, aunque no sea un amigo de los de toda la vida.

¿Qué es lo que conseguirás con este tipo de test?

Los profesionales utilizan estos tipos de test para definir factores de la personalidad humana como:

Motivaciones.

Rasgos temperamentales.

Estabilidad emocional.

Interacción social.

Comportamientos humanos.

Etc.

Los test de personalidad son solo un indicador de cómo es la personalidad de las personas. Pero puede que no siempre acierten en las explicaciones, o haya otros factores más arraigados que influyen en el resultado.

Por este motivo, siempre es bueno ponerse en manos de un psicólogo que pueda evaluar a la persona en acción y determinar con mayor exactitud el problema que sufre.

¿Qué test de personalidad suelen utilizar los profesionales?

Los psicólogos y resto de profesionales que estudian la conducta humana, aseguran que el mejor test de personalidad que existe es el 16PF.

Este test consiste en un cuestionario desarrollado hace décadas por Raymond B. Cattelll que era un psicólogo británico al que le gustaba indagar en la personalidad de las personas. De hecho, Raymond aseguraba que la personalidad de los seres humanos, está relacionada con el nivel de inteligencia individual de cada uno.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

El mundo de Internet está lleno de test visuales que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar estos test:

