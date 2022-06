¿Con cuál de las mujeres te identificas? Sorpréndete con el resultado del siguiente test

¿Te gustan los test de personalidad? Son una forma estupenda de pasar un buen rato y descubrir aspectos ocultos de tu personalidad. La semana pasada publicamos el test de: '¿Ves al hombre de frente o de perfil?' o el de '¿Cuál de estos símbolos elegirías?'. Hoy te traemos uno nuevo con el que poner al límite tus sentidos.

Si quieres saber que tipo de personalidad posees simplemente por el aspecto físico con el que te sientes identificada, este test está hecho para ti. Mirando a las mujeres que aparecen de espaldas en la imagen, podrás ver que hay algunos rasgos con los que te sientes más identificada, pero… ¿sabrías porque esa mujer te llama más la atención que las demás?

Si quieres descubrir las facetas ocultas que posees de ti misma, tan solo debes realizar este test de personalidad. No te llevará más de 30 segundos. En Internet, este reto visual se está convirtiendo en uno de los más visitados. De hecho, a través de una sola imagen podrás ser capaz de revelar aspectos sobre la personalidad que hasta tú desconoces. ¿A qué esperas para probarlo?

¿En qué consiste el test visual de las 5 mujeres?

Este reto consiste en visualizar a cinco mujeres que están de espaldas y señalar aquella con la que te sientes más identificada.

Puede que te fijes en los colores, en la ropa, en el tipo de peinado, color de piel, altura, o simplemente, posición del cuerpo. Sin embargo, estamos seguros de que hay una mujer que te llama la atención más que el resto. ¿Con qué número te quedas?

Fíjate bien en todos los perfiles y deja que tu personalidad se decante por el que te sientas más identificada. Entonces, será el momento de leer los resultados del perfil escogido y conocer esa personalidad que normalmente, no muestras a las personas que te rodean.

Resultados del test de personalidad

Ha llegado el momento de revelar qué tipo de personalidad posees. ¿Preparada?

Mujer 1

Si has seleccionado a la mujer del vestido rojo, botas altas, pelo largo y pose femenina, es porque eres una persona entusiasta y segura de ti misma.

Por otro lado, las cosas nuevas no te asustan, sino que para ti, suponen nuevos desafíos y te entusiasmas hasta que consigues dominar el terreno por completo.

De hecho, este tipo de personalidad la poseen personas que son capaces de solventar cualquier dificultad, sin preocuparles lo mucho que les cueste.

La mayor parte de estas mujeres son perseverantes y nunca se dan por vencidas porque saben que su poder de decisión les hará obtener la victoria.

Mujer 2

La personalidad de esta mujer, se caracteriza por ser abierta. Por este motivo, conecta muy bien con otras personas y es capaz de relacionarse socialmente sin problemas.

Este tipo de mujeres son capaces de establecer vínculos rápidamente con otras personas. De hecho, no huyen de las situaciones comprometidas, ni de las reuniones profesionales. Sin embargo, este tipo de perfiles no suelen mostrar su lado débil. De hecho, se muestran siempre alegres y con una sonrisa en su cara.

Los problemas no les asustan porque saben que si no poseen la solución, la acabarán encontrando en las personas que les rodean. Pero esta personalidad no siempre es de acero, ya que son personas muy sensibles a las que les afectan los comentarios negativos que se arrojan hacia ellas.

Mujer 3

Este tipo de mujeres suelen ser muy tímidas y poseen una mente demasiado estructurada. De hecho, la espontaneidad se les da fatal y eso les impide ser personas organizadas. Además, son personas desconfiadas que no muestran su verdadero lado hasta que no han intimado lo suficiente.

Por otro lado, son unas personas maravillosas con las que apenas discutirás, porque no son nada rencorosas. Incluso son capaces de sacrificar su tiempo o sus cosas personales con tal de que las personas que quieren sean felices. Finalmente, hay que destacar que este tipo de mujeres, también necesitan sus momentos a solas, para disfrutar del silencio y poner en orden su mente.

Mujer 4

La mujer 4 es una mujer cautelosa y con los pies en la tierra. Se caracteriza por su carácter tranquilo y saber dominar sus emociones hasta el punto de evitar discusiones difíciles.

Quizás algunas personas te traten de fría o reservada, porque siempre escuchas a tu mente, antes que a tu corazón. Sin embargo, lo que no saben, es que eres altamente sociable, amable y dulce con las personas que logran conquistarte.

La mujer con esta personalidad siempre está preparada para echar una mano y es capaz de controlar sus sentimientos para no herir a los que la rodean con malas palabras.

Mujer 5

Sin duda, son mujeres muy persistentes, que no paran hasta que consiguen lo que quieren. De hecho, en pocas ocasiones sienten la necesidad de pedir ayuda, porque se consideran autosuficientes.

Las personas que te rodean, piensan que eres cabezota porque cuando tomas una decisión, no hay manera de hacerte cambiar de opinión. Y aunque en la vida real te cueste hacer nuevas amistades, cuando logran conquistarte el corazón, se quedan para siempre.

¿Por qué es importante un test de personalidad?

Un test de personalidad es importante porque sirve para medir ciertos aspectos de la personalidad de las personas. Sin embargo, no quiere decir que sean fiables al 100%. Por lo que siempre se recomienda el seguimiento con un especialista en psicología clínica. Seguro que, si combinas ambas partes, podrás detectar rasgos de tu personalidad e identificar los posibles problemas antes de que afecten a tu vida cotidiana.

¿Sabías que la personalidad más rara del mundo se llama INFJ y solo hay 1,5% de la población mundial que la posee? Este tipo de personalidad, corresponde a personas introvertidas e intuitivas que siempre hacen caso a sus sentimientos y consiguen cambiar las cosas para bien. ¿Te imaginas que seas una de ellas?

¿Hay más test de personalidad que se han hecho virales?

Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar los siguientes:

