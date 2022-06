Las redes aplauden el alegato de Ana Milán en apoyo a Santi Millán: "Que si salud mental"

El nombre del actor y presentador Santi Millán ha copado las tendencias de las redes sociales durante este fin de semana porque se ha difundido un vídeo íntimo en el aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Las imágenes han corrido como la pólvora, pero también se han topado con la necesaria censura de muchas personas que han apelado al derecho a la intimidad del catalán y su pareja sexual, como es el caso de Ana Milán.

Millán no ha querido hacer declaraciones después de lo sucedido, pero sí ha dejado entrever que tomará medidas legales: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", ha dicho a ABC, añadiendo que "yo no entiendo de leyes y demás, así que no voy a comentar". Lo cierto es que la difusión, divulgación, revelación o cesión de un contenido privado de esta índole es un delito tipificado en el Código Penal.

Conllevaría una pena de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a doce meses si se demuestra en sede judicial que se estaría menoscabando gravemente la intimidad de las personas implicadas, algo que parece haber ocurrido con la filtración. Mientras, Santi Millán continúa grabando la octava temporada de Got Talent y se ha visto envuelto por el trending topic tanto por la difusión de las imágenes como también por el apoyo que ha recibido.

Una llamada a la empatía

Ana Milán ha sido una de las que ha cerrado filas en torno al presentador ―que ha tenido que soportar también los chascarrillos en la red social― y lo ha hecho la actriz apelando a la empatía: "Si solo nos pusiéramos en su piel un segundo. Si viéramos nuestra intimidad expuesta, comentada, burlada... Luego hablaremos de salud mental y desgracias, de elegancia, y de lo bueno y cruel que es el guión de Intimidad. En fin", ha escrito en Twitter.

Si sólo nos pusiéramos en su piel un segundo.

Si viéramos nuestra intimidad expuesta, comentada, burlada…

Luego hablaremos de salud mental y desgracias, de elegancia, y de lo bueno y cruel que es el guión de Intimidad.

En fin… — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) June 20, 2022

Además de comentarios alabando también la serie Intimidad, que se puede ver en Netflix, Milán ha recibido un aplauso casi unánime por sus palabras:

A mi me escandaliza este tema. La poca sensibilidad que tenemos para compartir la intimidad de una persona. Y lo que nos interesa la vida de los demás. — Esteban Ps (@esteban_pss) June 20, 2022

Es lamentable lo que disfruta la gente con la carnaza. ¿Empatía, Ana? ¿En serio?

Besazo. 😘❤️ — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) June 20, 2022

¿Y lo fuerte que es la gente dejando mensajes en el Instagram de su mujer para reírse de ella? Este tipo de cosas dejan claro lo patética y cruel que puede ser la gente en las redes. — Marian Lorenzo (@marianlorenzotv) June 20, 2022

Justo acabo de ver ‘Intimidad’, inspirada en hechos muy reales que todos conocemos. Y es un espanto, un horror. ¿Cómo podemos ser tan crueles y burdos, y mezquinos? Qué falta de todo. Qué manera de juzgar y señalar. Se creen que todo forma parte del show… 😔 — Marisol Estévez (@marisolestevezd) June 20, 2022

Exacto. Santi Millán es una víctima. Punto. Él no estaba cometiendo ningún delito, por más reprochable que fuese su infidelidad, no es ningún delito ser infiel. Es intolerable la viralización del vídeo y la falta de empatía de la gente. La intimidad es un DERECHO. — Arya Stark🔻 💜 (@martin_karol) June 20, 2022

Que poca memoria tiene mucha gente. Nada más saberlo por redes, en la que primero he pensado es en la mujer que trabajaba en Iveco. Eso no se hace, esos vídeos no hay que difundirlos... No quieras para los demás lo que no quieras para ti — Martini Titania 🏳️ 🇪🇦🏳️‍🌈 (@Xayide2008) June 20, 2022

Es la moda Ana, hacen a los demás lo que no quieren que les hagan a ellos mismos. Lo digo siempre, la sociedad se llena la boca hablando de "feminismo", "bullying", "acoso", "empatía", etc... pero las palabras se las lleva el viento. — Alicia (@AlixSD) June 20, 2022

Que razón tienes…👏🏻 — Marina (@marinaraque_) June 20, 2022

En momentos como hoy me dio cuenta de lo grande que eres Ana. — Infinitoxinfinito❤ (@Susana31_Paula) June 20, 2022

Fiel a su costumbre de contestar a algunos de las reflexiones que le han escrito, Milán ha precisado en sus respuestas que ni siquiera se puede juzgar una presunta infidelidad a su pareja por parte de Millán puesto que podría haber "un pacto de pareja abierta". Así, ha animado a que "no especulemos, no demos por hecho, no juzguemos". También ha criticado a la gente que ha visto el vídeo porque "se consume sin empatizar con el dolor y el escarnio", valorando que no se dan cuenta "del daño, de la vulneración, de lo bajuno".

Sigue los temas que te interesan