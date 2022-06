El emotivo y cariñoso gesto de un novio hacia su chica que se ha hecho viral y no todo el mundo se cree

Al parecer, el amor también era esto: coger el peluche favorito de tu pareja y crearle un ambiente diferente cada día, como si viviese una vida paralela mientras no está, para arrancarle una carcajada a su dueña cuando regrese del trabajo. Cursi para algunos, romántico para otros y una invención para algunos tuiteros que no acaban de creerse la esencia de uno de los últimos tuits que se han hecho más virales en la red social.

Lo cierto es que la vida son esos pequeños detalles y no los grandes. Las cosas que pueden pasar desapercibidas del día a día, los cuidados, las demostraciones de cariño que nunca sobran. Si además estamos hablando de una pareja joven, como es el caso, está claro que este tipo de gestos suelen ser más frecuentes. ¿Por qué con la edad la mayoría nos volvemos más siesos? Este es sin duda un melón que, por lo de ahora, no vamos a abrir aquí.

"Cada vez que me voy a trabajar mi novio me deje mi peluche de una manera diferente para que me ría cuando llegue", ha escrito Marina Fernández en su tuit, acompañando sus palabras de cuatro fotografías del muñeco cobrando vida. Un Winnie The Pooh cocinando patatas en una sartén, sujetando un altavoz y con las zapatillas de su dueña, bebiendo una cerveza y liándose un pitillo y también conversando con otro peluche con las mascarillas puestas:

Cada vez que me voy a trabajar mi novio deja mi peluche de una manera diferente para que me ría cuando llegue. El peluche: pic.twitter.com/RCIEru7PzI — Marina Fernándezz (@mxrinafdez) June 16, 2022

El tuit de Marina va camino del millón de reacciones desde que lo publicó el pasado jueves, despertando reacciones muy diferentes. Por un lado, las de aquellos tuiteros que han querido aplaudir el romanticismo de su novio:

el detalle de poner un papel debajo de los zapatos para que las suelas no manchen la cama me parece precioso. Tu novio es un 10🫶🏼 — 𝔞𝔫𝔞🌺 (@anam2_) June 16, 2022

Es adorable !!! Ojalá siempre siga teniendo ese sentido del humor !! Yo llevo 43 años casada con una persona así ! Y te aseguro , que la vida ( además de ser muy divertida ) se te hace más fácil !!! — Elsi Barbi😽💝 (@strinna_elsa) June 17, 2022

Aquellos otros que también han hecho o han recibido detalles parecidos:

Cada vez que veo estas cosas que yo hacía me viene envidia y frustración, porque no logré un carajo, mucho menos 10 millones de likes.

Bien por ustedes, dejo las mías a continuación por si alguien al que sí le funcionan quiere ideas: pic.twitter.com/Cq2q86BQEz — Belladona (@BelladonaES) June 17, 2022

Algo parecido le hago yo jajaja:https://t.co/k4TunZa671 — hyrulen (@hyrulen) June 17, 2022

El mío no me deja cosas encima de la cama, pero si estas notas 🥰 pic.twitter.com/Bkpu7ZgFtf — Paulina Labbé A. (@miquepoima) June 17, 2022

Yo hago eso con mi hijo cuando va a la escuela!! pic.twitter.com/J2qdqU13F5 — Pau Carbonell (@paulacarbonells) June 17, 2022

Y, por último, demostrando que la auténtica esencia de Twitter, también son muy numerosos los que piensan que la historia es una invención de Marina y ha sido ella misma la que ha preparado al peluche, sin dejar de buscar indicios que lo demuestren:

¿Ella se va a trabajar y él se queda en su departamento?

Porque entiendo que no viven juntos, a menos que duerman en una cama de 1 plaza o en camas separadas. pic.twitter.com/kycdAoFiff — NILΞ 🇺🇾🎲⚔️📚 (@NiLe_Uy) June 16, 2022

Puso una servilleta abajo de las zapatillas, ningún hombre haría eso. Te descubrimos, no tienes novio — Tobías🐍 (@TobasRisso1) June 16, 2022

No tienes novio... te lo haces tu misma — Ray Block 🖕 (@DonRayBlock) June 17, 2022

-Dime ese novio que dices que tienes. Esta aquí con nosotros? pic.twitter.com/2rmug9vusi — Nirvanero🇪🇨 🇪🇸 (@Nirvanero_94) June 16, 2022

Un CSI tuitero en toda regla que alguna que otra carcajada nos ha hecho soltar, hay que reconocerlo.

Sigue los temas que te interesan