La denuncia viral de un padre con su hijo a 38 grados en la escuela infantil: "Es demencial"

Con buena parte de España achicharrada por la ola de calor y Madrid rozando los 40 grados, las redes sociales están siendo de nuevo testigo tanto de memes como de críticas durante estos días, como la de un padre indignado con el Gobierno madrileño por la situación que ha vivido su hijo de 4 años en la escuela infantil. Precisamente, desde Más Madrid han aprovechado la coyuntura para presentar una proposición de ley de aulas bioclimáticas esta semana, con el objetivo de garantizar el confort térmico en los centros educativos.

Pretenden con la norma mejorar "las condiciones térmicas y medioambientales de los centros esducativos madrileños, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables" y garantizar con ello "condiciones de habitabilidad y de confort térmico en las infraestructuras del sistema educativo de manera respetuosa y sostenible".

En paralelo, los sindicatos de la enseñanza han criticado la "falta de reacción" de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ante la ola de calor, asegurando que cada centro "hace lo que puede" y que incluso hay institutos que han optado por terminar las clases una hora antes. Aunque las previsiones dicen que las temperaturas volverán a la normalidad en los próximos días, el curso terminará todavía el 24 de junio y continúa hasta finales de julio en las escuelas infantiles.

Un tuit del periodista Miguel Muñoz Ortega, de Público, ha conseguido más de 10.000 reacciones en la red social al explicar lo sucedido con su hijo en una escuela infantil pública de la Comunidad de Madrid que había solicitado la instalación de aire acondicionado antes de la pandemia y "les dijeron que no". Ahora, han tenido que avisar a las familias porque están a 38 grados en las aulas y les han emplazado a ir a recogerlos:

Nos acaban de escribir de la escuela infantil de mi hijo. Han medido la temperatura del aula (4 años) y tienen 38 grados. Que si podemos ir a recogerlos, mejor. Es demencial y las administraciones no toman medidas. Los tendremos que llevar a un bar o a un centro comercial. — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) June 16, 2022

"Es demencial y las administraciones no toman medidas. Los tendremos que llevar a un bar o a un centro comercial", ha escrito indignado. Y no es el único. A pesar de que en sus respuesas se han podido leer muchos comentarios aludiendo a una "generación de cristal" que no aguanta el calor en comparación con lo padecido por las anteriores, la mayoría ha compartido el cabreo de este padre:

Igual estamos nosotros en Móstoles, en una guarde de la CAM. Haciendo malabares para que recojan a los peques antes de las 13Hr, temperaturas por encima de los 30º en las aulas. Esos padres que votan al PP (o Cs/Vox) y van a la pública, qué piensan? Culpa del coletas o Sánchez? — el afiladoooorrr 🔻 (@RobertoRanBer) June 16, 2022

La respuesta de Ayuso es que somos unos comunistas que queremos todo — P. Suárez🇪🇸🏳️‍🌈 (@Pedrito15345813) June 16, 2022

Llaman generación de cristal a cualquiera que se queje de algo y comunista a alguien que proponga un bien para todos.

Su intento de callar y atomizar a la gente es tan bochornoso como el calor que hace. — Toño Blanco (@TooBlanco16) June 16, 2022

Esas son las realidades que estamos viviendo y mucho parecen no darse cuenta. Menos fotos, menos medallas, menos susurrarle a las vacas y más sanidad pública y enseñanza pública. Más derechos y menos derechas — Maria Luisa (@comecolor) June 16, 2022

Ahora mismo está en el programa de "En boca de todos", Javier Chicote periodista de ABC, que le han avisado del colegio de su hija que ha tenido un golpe de calor, 31° grados en la clase.¡Gran disgusto para sus padres! Colegio público de la CAM. — Puriry (@purycortona) June 16, 2022

Los votantes de Ayuso los han llevado a una terracita y les han dado una cervecita, Mahon, por supuesto.... — Verbal Kint (@jjserrano75) June 16, 2022

Pero habían banderas, una cruz y la foto del Rey? Eso es lo importante, lo del aire y demás es adoctrinamiento! — Can Out Of Island (@island_can) June 16, 2022

En mi centro público se intentó poner hace unos años aire acondicionado.

Nos dijeron que no tanto ayuntamiento como comunidad de Madrid.

Aquí estamos, con ventilador traído por padres, a 33 grados , 26 niños y yo, en 32 metros cuadrados. — Bbet🍏💙 (@BeaBauIg) June 16, 2022

Es demencial. Y en absoluto infrecuente. Que los padres se quejen en la Delegación de Educación o en los medios de comunicación suele ser eficaz.



Porque intención de invertir en climatización no hay, queridos padres. Y el aire es irrespirable.



Son -somos- personas. — Enrique Cejudo (@EnriqueCejudo2) June 16, 2022

La libertad de tener que ir a por tu hijo de cuatro años que está en un aula casi a 40 grados y llevarlos a un centro comercial, una iglesia o un bar. — M.A.G.M 🏳️‍🌈 (@magonzalez1973) June 16, 2022

Otras comunidades, como Extremadura, ha permitido al alumnado salir antes del centro por la ola de calor.

