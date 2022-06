El emotivo adiós de un kioskero vasco que cierra tras 23 años: "El negocio ya no daba más de sí"

Cada vez son menos los kioskos de prensa que aguantan el envite en los tiempos de Internet. De hecho, la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) ha señalado que en una década se han perdido en la ciudad más de 500 negocios en el sector y la causa principal es el cambio de tendencia que ha llegado con las publicaciones digitales. A pesar de ser la de kioskero una profesión querida, como casi todas las que nos evocan un mundo del que apenas queda nada, cada día son más los hombres y mujeres que acaban tirando la toalla.

Uno de ellos, Jorge Talegón Perea, acaba de bajar la persiana de su kiosko 23 años después de haberla subido por primera vez. Con 58 años, este vasco reconvirtió la pastelería familiar que regentaba su madre en la calle La Paz de Vitoria-Gasteiz en un punto de venta de publicaciones periódicas, pero este lunes se ha tenido que despedir de su clientela y echar el cierre: "Este tipo de negocio ya no daba más de sí", ha escrito en el cartel que se puede ver en la puerta.

Jorge ha subido un par de fotografías a su cuenta de Twitter, en la que no llega al millar de seguidores, pero su emotiva despedida se ha hecho viral en poco tiempo. "Hoy, después de 23 años, he dejado de ser vendedor de prensa", confesaba junto a una foto del kiosko y otra hecha al pedazo de papel con las palabras que cuelgan de la fachada, un tuit al de han contestado decenas de personas deseándole la mejor de las suertes.

"Una marea de emociones"

Además del auge del mundo digital, Jorge ha explicado que hay más motivos detrás de su cierre: "El abuso suicida de las distribuidoras, controladas a distancia por los grandes grupos de comunicación, todo hay que decirlo. Los que están metidos en este tinglado solo piensan en la ganancia inmediata, pero están cavando su propia tumba y la de la prensa en papel", ha detallado en respuesta a varios tuiteros.

Se queda este ya exkioskero con "la suerte que he tenido con toda la gente maravillosa que he conocido en estos años" y ahora se pregunta "a ver qué me depara la vida", confesando que siente el cierre "como una amputación, realmente no he empezado a asimilarlo todavía". El pasado lunes, cuando se despidió de sus clientes, recuerda que fue "una marea de emociones: besos, abrazos, intercambio de teléfonos, lágrimas, regalos... Uf, qué clientela, madre, pero qué clientela. Ya no sé ni qué decir de ellos. Ma-ra-vi-llo-sos".

Hoy, después de 23 años, he dejado de ser vendedor de prensa. pic.twitter.com/WrwdrPWxOQ — Jorge Talegón Perea (@gorkkol) June 14, 2022

"El tipo de negocio ya no daba más de sí. Han sido 23 años bonitos e intensos donde lo mejor habéis sido vosotros. Ahora toca andar nuevas sendas, inciertas. Un abrazo, Cuidaos. Agur bihotz-bihotzetik [adiós desde el fondo de mi corazón]", ha escrito en el papel que ha pegado en la puerta del kiosko ya cerrado en el centro de la capital alavesa. Y, como decíamos, las reacciones han sido muchas y todas ellas para mostrar buenos deseos:

Zorionak por el trabajo desempeñado y eskerrik asko por intermediar 23 años entre periodistas y lectores. El cierre de los quioscos de prensa es un triste reflejo de la situación que padece el periodismo. — Joseba Arruti (@bidetxea) June 15, 2022

Sigo sin ver dónde esta la ventaja/avance en tanta digitalización y concentración de negocios en grandes superficies.

Otro negocio perdido.



No te conozco, pero te deseo toda la suerte del mundo en lo que vayas a hacer a partir de ahora. — 𝕃𝕒 ℂ𝕦𝕖𝕧𝕒 𝕕𝕖𝕝 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕛𝕦𝕖𝕘𝕠™ ||♔|| (@VideogameCave) June 15, 2022

Muchos ánimos y suerte. Espero que haya un empuje para el periodismo y la prensa en general. Y gracias por difundir el saber en tu barrio y con es buena clientela. — Jose Maria Barroso (@josmb_8) June 15, 2022

Has sido el último eslabón de una cadena llamada prensa diaria. Eskerrik asko por todos esos años. Ánimo con la nueva etapa — Unai Beroiz (@UnaiBeroiz) June 15, 2022

Han cerrado también, después de 20 años, el de al lado de mi casa y pasar por delante y verlo cerrado es muy triste.

Mucho ánimo — mamen 🍏 (@__mcbt__) June 16, 2022

Viví casi 3 años en Vitoria y muchos domingos pasaba a comprar la prensa. Una pena enterarme que cierras y casualmente de rebote en twitter. Suerte. — Victor Higuero (@VictorHiguero) June 16, 2022

Cuántas veces habré entrado a comprar ahí el Don Balón, la guia Marca en verano... suerte y gracias! — Álvaro SánchezSomoza (@AlvaroVitoria) June 15, 2022

Nosotros también echamos el cierre hace unos años. Abrazo compañero — Alberto F. Peláez (@Albertofpelaez) June 15, 2022

El kiosco de prensa. Ese lugar mágico... Gracias por resistir hasta ahora — El Tebeicola (@tebeicola) June 16, 2022

Que pena, vais quedando muy pocos.

No hay forma de mantener un pequeño negocio con los impuestos y gastos que tienen. — Maria José Gutiérrez (@MariaJosGutirr1) June 16, 2022

"Me siento abrumado por tanta muestra de cariño y apoyo, que apenas puedo contestar. Gracias. Solo puedo decir que sois tan majos como mis clientes", ha respondido Jorge.

Sigue los temas que te interesan