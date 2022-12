Así es el polémico anuncio de Lotería del PP con el que arde Twitter: "A los agresores sexuales..."

Ni siquiera un día tan emblemático como el del Sorteo de la Lotería de Navidad se libra del politiqueo. El arranque oficial de las fiestas navideñas en España le ha parecido el momento oportuno al Partido Popular para publicar su nueva campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su política legislativa. Cuestionando la reforma del delito de sedición y malversación, además de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y las polémicas reducciones de penas que se han ido sucediendo en las últimas semanas, se están multiplicando las voces críticas con el anuncio en las redes sociales.

La estética navideña se rompe rápidamente para intercalar otras imágenes que tienen como objetivo reforzar la idea de la campaña: que la lotería ya le ha tocado a varias personas, pero no por tener un décimo premiado. Del propio Sánchez a los líderes del procés, pasando por los agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas. Así, destacan la figura de Oriol Junqueras usando sus propias palabras: "Los aparatos antidemocráticos del Estado tendrán menos herramientas para hacer su trabajo antidemocrático", se le escucha decir al de ERC.

Gabriel Rufián tampoco falta en este particular mensaje navideño del PP, recordando lo que dijo en el Congreso sobre la reforma de la malversación, abogando porque "nunca más se utilice el Código Penal como una espada de Damocles ideológica para sobrecastigar a según quién simplemente porque no nos gusta cómo piensa". La penúltima protagonista involuntaria es la ministra de Igualdad, Irene Montero, como responsable de que les haya tocado El Gordo a los agresores sexuales que pasarán menos tiempo en prisión por la aplicación de la ley del solo sí es sí.

"Ya les ha tocado"

"El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que lo hagan de forma defectuosa", se le escucha decir a Montero, justo antes de que aparezca el último en discordia, que no es otro que el propio Sánchez. En su caso, apostilla que "sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero no hay otra. No hay otro camino, hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio político y sacarlo de los juzgados, y es lo que estamos haciendo".

A los socios de Sánchez y agresores sexuales ya les ha tocado el Gordo. ¿Y a ti?#LoteríaPSOE pic.twitter.com/u6IEYWCZl5 — Partido Popular (@ppopular) December 22, 2022

El anuncio va camino de las 100.000 reproducciones en Twitter, pero está cosechando más abucheos que aplausos. Desde el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a tuiteros anónimos, todos han criticado que el vídeo busca la crispación y no se corresponde con esa rebaja de tono que pedía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estos días pasados. Asimismo, hay quien ha tirado de hemeroteca para sacarle los colores a los populares y recordarles que hubo una época en la que Juan Antonio Roca y Carlos Fabra les tocó la lotería en varias ocasiones:

Ninguna diferencia del PP con la extrema derecha.



Queda claro que el objetivo del «líder moderado» es embarrarlo todo, caricaturizar, criminalizar y deshumanizar al adversario y usar los aparatos del Estado para desgastar al Gobierno.



No toleran no gobernar. https://t.co/U7edArynn6 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) December 22, 2022

Qué feo, ni para felicitar las navidades sois capaces de olvidar vuestras diferencias. Qué triste todo... — Raquel Roncero (@RaquelRoncero) December 22, 2022

Esta panda de delincuentes y mafiosos, ni para felicitar la Navidad tiene algo de clase. Sencillamente es que no se puede dar más asco. Vomitivo. https://t.co/JGEXYvjQGw — Adrián Massanet (@adrianmassanet) December 22, 2022

Encuentra la diferencia con la ultraderecha.



Ya, no se puede. — Ares Fernández (@AresFerLom) December 22, 2022

La mediocridad y el macarrismo se les da de maravilla. Que vergüenza de políticos. https://t.co/QNl6nEraxp — Vanesa Martínez (@VaneMar31) December 22, 2022

Quienes hacen este tipo de anuncios pueden llegar a gobernar pero no serán buena gente...nunca. — A. Aranda Colubi (@callejonero) December 22, 2022

Y esto es parte del guión del “moderado” @NunezFeijoo…



Os retratáis solos @ppopular



No se puede caer más bajo. https://t.co/xNkIDY50jZ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 22, 2022

Dais vergüenza ajena. — Carlos (@cargberrendero) December 22, 2022

Menos mal que Feijoó había pedido hace unos días rebajar el tono. Menos mal. https://t.co/zCUycmjmdo — El fonil (@uby77) December 22, 2022

A vosotros si que os ha tocado la lotería con los jueces. pic.twitter.com/naIwCj8UWR — M.Linde (@cotonidio) December 22, 2022

A Carlos Fabra le tocó 7 veces la de verdad. Con eso se renuevan unas cuantas sedes de Génova 😉 https://t.co/nBLZa3LoLf — Ugena (@Rober_Ugena) December 22, 2022

Parecía imposible, pero cada día os superáis en vuestra propia indecencia. Estoy perpleja con esto, cómo un partido como el vuestro puede caer tan bajo? Tanto habéis asumido que no tenéis nada bueno que ofrecer? — AranCaLe🔻 (@AranCaLe) December 22, 2022

A vosotros si que os ha tocado "El Gordo" https://t.co/QlNZksTMlF pic.twitter.com/e1nnceJcoS — Mr FloG (@_Mamua) December 22, 2022

El nivel de bajeza de este tweet es increíble. Vergüenza — MapiB (@MapiB2) December 22, 2022

¿Esto es rebajar la tensión? 🤦 https://t.co/b4Eom2J32I — David Mejía (@davidmejiaNY) December 22, 2022

Un mensaje lamentable para un partido que aspira a gobernar España.



Por favor, haceros un favor y borrad el tweet. — Mar Rodríguez Sánchez (@MarRodguezSan) December 22, 2022

Ni un solo día sin empobrecer el debate y elevar el “aguántame el cubata” a política de Estado.



Ni un solo día sin rebajar la calidad democrática de España. https://t.co/Hwjrr42rD6 — Juan Márquez (@JMarquezFand) December 22, 2022

Sois conscientes de que habéis sobrepasado todos los límites con este spot? — Mr Drugo 🦞🦀🦐🏳️‍🌈🏴‍☠️🇪🇦🇳🇴 🇸🇪 🇵🇹 🦑 (@OneDrugo) December 22, 2022

Lamentable.

Este es el nivel del partido que dice ser Alternativa de Gobierno. https://t.co/xpQsT5pN9h — xavier (@xavierdme) December 22, 2022

A nosotros la peor oposición de Europa, que cree que el poder les pertenece por mandato divino, con unos líderes incapaces Casado primero, ahora Fakejoo, a los que una baronesa con problemas en su Comunidad les dicta lo que tienen que hacer si no quieren ser decapitados — Andres Servant G. (@ansg62) December 22, 2022

Hace unos días comenté que en una comida con amigos había dos que no siempre votan lo mismo, pero coincidían que a quien no se puede votar es a un partido indecente. El PP a día de hoy, es una pandilla de indecentes de la que hay que alejarse para no mancharse. https://t.co/UDXa59EXzQ — Tania C/❤ (@TaniaCrespo3) December 22, 2022

De normal os falta un hervor, pero con esto se os ha ido un poco la olla. — El Hombre Almohada (@HombreAlmohada) December 22, 2022

Ustedes no están a la altura de este país



Es repugnante lo que están haciendo



Si les queda algo de decencia reflexionen solo un poquito https://t.co/PwU9Dq2SX4 — Olivia Delgado (@OliviaDelgado1) December 22, 2022

Parece que la gente en Navidad no está para mensajes tan agresivos.

