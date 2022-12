El zasca de Risto Mejide a Isabel Díaz Ayuso en su paso por 'Got Talent': "Discrepo..."

Todavía hay quien no se acaba de creer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya estado este martes en Telecinco durante la final de la octava edición de Got Talent, pero no se trata de ningún montaje. El presentador del talent show, Santi Millán, la presentó después de la actuación de Las niñas de Lola: "Antes de que valore el jurado, el programa os ha preparado una sorpresa. Tenemos una invitada muy especial que quiero que suba al escenario y que comparta con vosotros este momento porque quiere haceros una invitación", anunció.

El público en el plató y en sus casas no se podía imaginar que la sorpresa era Ayuso, pero la presidenta pisó el escenario entre aplausos para hablar con el grupo que había actuado. "Aquí tienes a estas madrileñas, ¿qué te han parecido?", indagaba Millán. "Estoy totalmente emocionada porque, la verdad, todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, es algo maravilloso y estoy orgullosa de todas ellas", confesó, antes de darles un "mensajito" que les haría mucha ilusión.

"Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol cuando sea el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos y poder disfrutaros de nuevo, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar", les emplazó Isabel Díaz Ayuso, antes de que hablase finalmente el jurado. Dani Martínez, Paula Echevarría y Edurne coincidieron con la valoración de la presidenta, pero no así el cuarto juez: Risto Mejide.

"No es la primera vez"

Fiel a su estilo y su forma de llevar la contraria, su juicio ha estado acompañado esta vez de una pulla a la popular. Dejando claro que al espectáculo le "faltaban muchas cosas", elementos como la sincronización o la colocación, y que él no permitía "errores en la gran final", anunciaba a sus compañeros que iba a "discrepar con vosotros. No es la primera vez que discrepo con mis compañeros ni es la primera vez que discrepo con Díaz Ayuso", soltó:

La pullita de Risto Mejide a Isabel Díaz Ayuso en #GotTalentFinal… Y SU CARA!!!!



La reacción de @danimartinezweb me representa!!!😂 pic.twitter.com/9Wx960gUe4 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) December 21, 2022

Las palabras de Risto han encontrado eco en las redes sociales, donde algunos han aplaudido su zasca a Ayuso:

Risto tirándole la puya a Díaz Ayuso JAJAJAJJA

MMEO YA#GotTalentEspana #GottalentFinal — EL Sabio ❤️💛💜 (@el_sabio__) December 20, 2022

Vergonzoso hasta T5 hace propaganda del PP si viene ella tienen que venir todos los presidentes, Risto me encanto la valoracion de Ayuso que no tiene ni puta idea — JOSEP Mª ESPAULELLA (@JEPVIC) December 21, 2022

Pues ya es algo en comparación con el jabón que le dan en todos los medios y programas y como no está acostumbrada, le ha tocado el coño. Pues me alegro. — Pytiufa (@Pytiufa) December 21, 2022

Las niñas de Lola, no obstante, no consiguió llevarse la victoria de la gran final y fue el mago Jordi Caps el que se alzó con el premio.

