La cómica confesión de Susanna Griso y su "número de la suerte" para la Lotería de Navidad

Susanna Griso nunca habría imaginado que una de las reporteras de Espejo Público le haría pasar vergüenza en pleno directo por haber hecho una confesión personal, pero esto es exactamente lo que ha pasado este martes 20 de diciembre en el programa de las mañanas de Antena 3. Toñi Portillo estaba haciendo un reportaje en directo visitando una administración de loterías de Málaga y se ofreció desde allí a hacerles llegar algún décimo a sus compañeros.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este jueves y las televisiones están recorriendo las administraciones que han repartido suerte en los últimos años. Portillo hacía el directo desde uno de los puntos de venta en la capital malagueña, entre el trajín de gente que apuraba las últimas horas para no quedarse sin su décimo. "Si queréis un decimito, Bizum, porque no os voy a regalar lotería porque vosotras no me habéis guardado turrón", decía divertida la reportera.

Desde el plató le contestó Griso, encargándole un décimo si encontraba "uno terminado en 69, que es mi año" y precisando que "te cambio turrón por lotería, acuérdate, terminado en 69 y prometo hacer Bizum". Portillo, recibiendo el encargo de la jefa, no se lo pensó dos veces y comenzó a hacer escarnio: "¡Venga! Oye, te busco un 69. ¡Carmen! ¿Hay un 69?", le preguntaba a gritos a la lotera mientras la presentadora se ruborizaba por la connotación sexual de la cifra.

"Un 50% de un 69"

"¡Pero no lo digas así!", decía Griso desde plató a una Portillo que hacía oídos sordos y se dirigía a un hombre que había comprado un décimo con esa terminación: "Estoy en directo, en el programa de Susanna Griso. Ella quiere un 69, ¿compartirías el 69 con mi compañera Susanna?". El tipo, más comedido, miraba a cámara y afirmaba que "compartiría el cupón contigo, Susana". Al tiempo, la reportera arreglaba darle 10 euros y sentenciaba: "Susanna, tienes ya el 50% de un 69".

Susanna Griso y el 69 pic.twitter.com/9nvJGsWZDC — TVMASPI (@sebas_maspons) December 21, 2022

Las risas del plató, empezando por la de Susanna Griso, se transmitieron también a las redes sociales:

Dicho así..Cómo para no compartirlo 😂 — claratroncoso (@claratroncoso2) December 21, 2022

Quien lleva el 69? 😏 Suerte y salud ☺️ https://t.co/CDoCjaivtd — AD PETRUM (@ElisaGilRodrig1) December 21, 2022

Mira una manera d alegrar la mañana... 😄😄😄

La picaresca d algunos y la inocencia d otras. 😄😄😄 — juanjo1963 (@juanjo_1963) December 20, 2022

Por si alguien tiene dudas de la motivación de Griso para pedir esa terminación, la periodista nació el 8 de octubre de 1969, de ahí que sea su número de la suerte.

