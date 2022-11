Susanna Griso vuelve a abandonar 'Espejo Público' y explica el motivo: "Si no digo nada, hay controversia"

Susanna Griso ha vuelto a abandonar repentinamente el plató de Espejo Público durante la emisión del programa. Tras desaparecer hace unos días después de recibir en directo la noticia de la muerte de su tía, en esta ocasión la presentadora se ha ido del programa por un motivo menos triste y, además, ha querido compartirlo con los espectadores para evitar especulaciones.

En la emisión de este lunes 21 de noviembre, la periodista anunciaba que debía volver a dejar el formato matinal en manos de Lorena García. "Aprovecho para decir que yo me voy a hacer una entrevista muy importante en este momento", desveló.

"Estoy avisando porque cada vez que me voy de plató, sobre todo si no digo nada, que a veces por motivos personales me tengo que ir y no lo cuento, se genera mucha controversia, mucha llamada y tal", agregó la presentadora, consciente del interés que genera cualquier ausencia imprevista, sobre todo cuando se produce en medio del programa.

Por el momento, Susanna no ha querido desvelar más detalles sobre el proyecto que la ha apartado durante unas horas de Espejo Público, aunque durante la emisión de este martes se desvelará esa misteriosa entrevista que la periodista ha grabado.

Triste noticia

Justo una semana antes, Susanna Griso desapareció del programa sin dar explicaciones a la audiencia. En torno a las 10 de la mañana, la presentadora daba paso a publicidad como cualquier otro día, pero lo que los televidentes no se esperaban era que a la vuelta sería Lorena García quien estuviera al frente del espacio.

Ni el programa, ni la cadena, ni la propia protagonista explicaron entonces la razón de esa repentina marcha, aunque sí se acabó conociendo que se debió a una triste noticia que Griso había recibido en directo: la muerte de su tía.

