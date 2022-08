La negativa de una esteticista a hacerle las uñas a un hombre indigna a Twitter: "Es homofobia"

Hace tiempo que el cuidado y la decoración de las uñas no son una exclusiva de las mujeres, afortunadamente. Cualquier persona puede ahora lucirlas a la última aprovechando que las tendencias en manicura se multiplican. Sin embargo, cuando creemos que toda la sociedad está preparada para algo tan nimio como esto, aparece alguna denuncia en las redes sociales que viene a demostrar que todavía queda camino por andar.

El perjudicado en este caso se llama Claudio y es un chico de Tenerife al que le gusta hacerse las uñas y pidió cita con una esteticista a través de WhatsApp. Pero lo que prometía ser únicamente un trámite se convirtió en un desprecio. El artista y activista por los derechos LGTBiQ+, Alex Mercurio, ha sido quien ha compartido la captura de la conversación en sus redes sociales logrando que el Caso Uñas, como lo ha bautizado, se hiciera viral.

En la conversación, la encargada de la manicura le pregunta si son para él, a lo que Claudio responde que sí. "Vale, cariño, mira", comienza respondiendo la esteticista, para seguir: "Yo espero que no te ofendas, yo trato con respeto a todas las personas, sin importar su género o la condición sexual que elijan para sí, pero con mucho más respeto me trato a mí misma", explica la mujer, añadiendo que "hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y mi conciencia, no es nada contra ti personalmente".

"No veo que respete"

Con un "espero que lo entiendas" zanjó el tema la esteticista, dejando a Claudio sin vez para hacerse la manicura y tratando de gestionar ese desprecio motivado por sus "creencias". Unas motivaciones que, según Mercurio, responden a una actitud homófoba. Su tuit de denuncia acumula más de 25.000 reacciones:

La historia también la ha contado en Instagram, donde ha incluido una captura de pantalla del negocio de la esteticista y en cuya cuenta se puede comprobar que sí hace la pedicura a los hombres, pero sin pintarles las uñas tampoco."No sé qué pensar, porque cada uno está en su derecho de hacer el trabajo que quiera, pero huele un poquito a homofobia", ha dicho el artista, contando también que la madre de Claudio le ha dado las gracias por difundir la historia.

La madre también le ha trasladado que la esteticista se ha puesto en contacto con ellos para amenazarlos con llevar el caso a la justicia, puesto que no han sido pocos los que han llamado al boicot de su negocio por homófoba. Menos radicales, pero igual de contundentes han sido otros muchos tuiteros, que han criticado la discriminación en el salón de belleza:

Mis creencias de... pintar las uñas? — Mireia Montes (@mireiamontesq) August 11, 2022

Me encanta, respeta a todas las personas, sin importar genero u orientación pero luego discriminas a un chico a hacerse las uñas, si saber nada de el, simplemente porque asocias mujer con hacerse uñas... Lógica not found. Yo no veo que respete ahí 😂 — Clăü Targaryen🇮🇨🐲🏳️‍🌈🌈🇸🇪🎈🥑🦄🎶🔮🧬🔬 (@Starsbest) August 11, 2022

Hombre, es que quién no sabe que en el evangelio escrito por san Juan sale claramente que es un pecado mortal y una aberración pintarle las uñas a un hombre. La pobre no tiene elección.🫠 — M (@mirdramas) August 11, 2022

Vamos, que tiene unas creencias y una conciencia homófoba, y discrimina en base a ello.



Eli uñas viene del siglo III. — Friki Mamá (@MellamanSiL) August 11, 2022

¿Desde cuándo hacerle las uñas a una persona choca con las creencias de una persona? ¿y desde cuándo las creencias pesan más que la no discriminación por género/orientación/...? ¿Puede el dueño de un bar decir que no sirve a (por ejemplo) hombres por sus creencias religiosas? — Erik 📜🎲🌗 (@CyBeRmEw) August 11, 2022

Que puto asco… me pasó en varios por mi casa hasta que di un sitio con una india que es un amor. Hay gente de mierda por todos lados, ellos son los que pierden, dinero y humanidad. — 𓃰 (@James__Zi) August 10, 2022

Si están en cdmx vayan a la vantasia (así cuáquenlo en Instagram) es un espacio 100% seguro para la comunidad lgbt 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/uGyTm1LsYh — Mike Callejas (@MikeCallejas_) August 10, 2022

¿Es broma, no?¿Tiene problemas con su conciencia por hacerle las uñas a un chico? La madre que me parió 🤦‍♀️ — Inesita (@Inesita49487794) August 11, 2022

Si estuvieras en Valencia, esta Eli te agendaba para tus uñas🤍 — Eli Rubio (@EliRubio) August 10, 2022

Cuando estas historias se hacen virales siempre hay alguien que sale perdiendo y en este caso parece que está bastante claro quién es.

Sigue los temas que te interesan