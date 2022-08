El vídeo del campeonato de lanzamiento de carretilla que casi acaba en tragedia en Teruel

La pandemia impidió la celebración de las fiestas en honor a la Santísima Trinidad y San José en Cascante del Río, Teruel, pero la pasada semana las han podido recuperar, incluyendo su ya famoso Campeonato Mundial de Lanzamiento de Carretillo. Del 5 al 8 de agosto se han celebrado los festejos con toro embolado, vaquillas, orquestas y el peculiar certamen popular que ha terminado en disgusto después de que uno de los lanzadores haya errado en el rumbo de su lanzamiento para acabar golpeando a varias personas del público.

Ocurrió el pasado sábado 7 de agosto, día escogido para convocar la décimosegunda edición del campeonato a partir de las 19:00 horas. Como es habitual, decenas de personas se agolparon en la plaza del pueblo donde se improvisa el campo de competición sin ninguna medida de seguridad que impida lo que acabó sucediendo. A la prueba suelen concurrir lanzadores locales y también de municipios cercanos, que van lanzando carretillas hasta que cuatro de ellos llegan a la ronda final con las mejores marcas.

Según el Heraldo el récord está en los 12 metros, pero no sabemos si este año se habrá superado la marca. Explican en el mismo medio que el carretillo en cuestión pesa 25 kilos y es importante conocer la técnica de lanzamiento, algo que nos ha dejado claro el vídeo que se ha hecho viral este jueves en Twitter. Lo ha compartido el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Teruel, José Javier Armero, precisando que le había llegado por varios grupos de WhatsApp.

"¡Es Nicolás!"

Algo más de 20 segundos llegan para ver el ambiente en las calles de Cascante, con la gente viendo el campeonato y un joven cargando la carretilla y girando sobre sí mismo para lanzarla, al estilo de los lanzadores de peso. Sin embargo, al no existir ningún tipo de infraestructura que lo evitase, yerra en la dirección del lanzamiento y arroja el objeto con todas sus fuerzas hacia la zona del público:

Me ha llegado por varios grupos este vídeo del Campeonato del Mundo de lanzamiento de carretillas, en Cascante del Río #Teruel

No sé aún si es válido el lanzamiento o tendrá que repetirlo…😇

Las expresiones de sorpresa de los vecinos quedan ya para la posteridad en el vídeo, donde se identifica que la posible víctima es un vecino llamado Nicolás que, al menos en apariencia, pudo mantenerse en pie. No obstante, los jueces del evento no se olvidaron de medir la distancia a pesar de todo, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido para los tuiteros. La red social ya ha reproducido más de 150.000 veces las imágenes, acompañadas de comentarios tan hilarantes como estos:

Esperemos que el susto les sirva para tomar medidas de prevención en futuras ediciones.

