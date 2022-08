La controvertida táctica para ligarse a su novio de una joven tuitera: "Me funcionó"

M. C.

Suele decirse que por amor se hacen las mayores tonterías de la vida y la frase tiene mucho de verdad, sobre todo cuando uno es joven. ¿Quién no se ha intentado mimetizar con el chico o chica que le gustaba en el instituto? El primer paso era hacer labores de investigación, que hoy en día facilitan las redes sociales, para saber cuáles son sus gustos y aficiones. Después, comenzaba el proceso de documentación para convertirnos en expertos y expertas de casi cualquier temática. Todo un clásico que no se echa de menos, francamente.

Así, de repente, te transformabas en fan de Metallica o Take That, no te perdías ningún episodio de su serie favorita y pasabas horas intentando pillar destreza en su videojuego favorito. Con el tiempo, afortunadamente, la mayoría de la gente entra en razón y se dedica a ligar con tácticas en las que haya que invertir menos tiempo y parecer menos psicópata. Es lo que le ha pasado a una joven tuitera, que ha querido compartir lo que hizo en 2018 para intentar enamorar a su novio: "Apunten el tip porque me funcionó", añadía divertida.

así intentaba enamorar a mi novio por allá por 2018. Chicxs apunten el tip porq me funcionó pic.twitter.com/7YY7v6VMyb — A n d 🫶🏽 (@aannndreeea) August 9, 2022

En un par de fotos se pueden ver sus cuidados apuntes de la plantilla del Valencia C.F. de aquella temporada, distinguiendo números, nombre y posiciones de los jugadores, pero también el nombre del estadio, del entrenador, el año de creación del equipo, el apodo de "ches" y los colores de las tres equipaciones. Al otro lado de la hoja, se puede leer "cosas que no sé", entre las que se encontraban qué es un penalti, un córner o un fuera de juego.

La joven también apuntó información sobre la tarjetas amarilla y roja y llegó a incluir unos dibujos ilustrativos de un campo de fútbol. Su tuit ha generado más de 30.000 reacciones de lo más variado, pero en su mayoría han sido positivas. Muchos tuiteros han reconocido sus propias peripecias amorosas y otros han deseado tener una novia como ella:

Mis exigencias se han multiplicado después de ver esto no espero menos — Javi summer edition (@_javidiiaz) August 9, 2022

Aprendí código morse porque quise ayudarlo para su examen, luego me cambió por otra a la semana, pero yo sé morse y él me perdió a mi — marta montana 🐆 (@enelinfierno_) August 10, 2022

yo apunté en una hoja 50 veces lo que quería que pasara, hice un dibujito del que no estoy orgullosa y quemé la hoja, y también funcionó :) — clarita con limón (@claarsss__) August 10, 2022

Mejor no digo lo que he aprendido en maquillaje y ropa en 5 años y pico con mi novia , básicamente porqué todos los días me habla de ello XD — Rai (@raimon_perru) August 10, 2022

Mi novia repite las frases que digo viendo el futbol para que me sienta como con mi viejo viéndolo. "Pero pasala vinicius" "El puto Lucas que malo que es" y cosas así. Hay que compartir hobbies. ❤️ — 𝔾𝕦𝕚𝕝𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕕𝕣𝕚𝕔 𝟡 (@Guille_Modric9) August 10, 2022

Fuera de coñas están currados de cojones, no me he hecho unos apuntes así de bien ni para la uni — Luka🇸🇮 (@LukaaGod) August 9, 2022

La chica perfecta no exist... — Sergio (@Sergii_37) August 10, 2022

Yo tuve que ver Grey's anatomy para saber de qué me hablaba y apuntaba las cosas importantes de cada episodio en un bloc de notas pic.twitter.com/vPr1afhC5p — Pelusa de Gato (@Gathicco) August 10, 2022

No obstante, el tuit ha tenido también sus críticos, en su mayoría mujeres advirtiendo de que si es necesario tanto esfuerzo quizás no sea ahí:

ay chicas qué mal hemos hecho tantas cosas https://t.co/pFniKSjjef — serenaaa (@kcojoneshagoaki) August 10, 2022

jajsjajaj mira si me voy a poner a estudiar estas cosas para enamorar a un hombre mi novio me ama asi como soy: estupida https://t.co/JmhOwfxTgI — lur (@lurvaca) August 10, 2022

la desesperacion por atencion que pueden llegar a tener algunas mujeres que se humillan de esta manera tipo qué tan buena dick te puede dar un gallego aparte por favor find god https://t.co/Z7Oge9syrY — P EPI (@PepiArteaga420) August 10, 2022

creo que prefiero quedarme sola toda la vida antws que tener que hacer eso https://t.co/QtiVydyezw — lolamento🦕🦕🦕 (@albalolamenta) August 10, 2022

chicas...ellos no saben ni enumerar tres cosas que os gusten.. https://t.co/kC2MDyJ7P9 — Paula (@__ppaula) August 10, 2022

si me veis hacer esto por un varón pegadme un bofetón o dos por favor no os cortéis https://t.co/x2ew3h7aNa — lidia 🪷 (@lidialombo) August 10, 2022

No, lo siento, nunca me esforzaré tanto por un hombre https://t.co/qWVEDDkB5K — Rocío 🌺 (@aliaswinter) August 10, 2022

prefiero comer mierda antes q autohumillarme asi para q un vago me explique algo perfectamente entendible x un segundo de atención https://t.co/4prIBtJOJU — martina (@MartiTejerina) August 10, 2022

De hecho, la joven ha querido aclarar que le interesaba aprenderlo a ella y no lo hizo únicamente por su novio, demostrando que se convirtió con el tiempo en una valencianista más:

hay gente incluso llamándome fantasma diciendome que no he ido a ningún partido AAAA HE HECHO HASTA PANCARTAS DIOS MIO AHORA SOY LA MAYOR FAN pic.twitter.com/YZtUyXV2Nc — A n d 🫶🏽 (@aannndreeea) August 9, 2022

En todo caso, el saber no ocupa lugar.

