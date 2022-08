Zascas a Rufián incluso por rescatar a una cría de ave: "Ahora su madre ya no lo querrá"

Se está cumpliendo la profecía y Rufián empieza a recibir críticas también por sus gestos más encomiables. Lo hemos dicho más de una vez en La Jungla: el nivel de los haters del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados es tan alto que todo lo que diga o haga es susceptible de ser el blanco de los zascas. En esta ocasión la afrenta contra el catalán ha llegado por el rescate que ha hecho de un pajarillo.

El malvado político de ERC ha osado recoger a una cría de ave de la calle, suponemos que después de verla desvalida y necesitada de ayuda, y la ha llevado consigo para darle de comer y cuidarla hasta que se recupere. "¡Habrase visto!", habrá pensado alguno de los odiadores profesionales que puntualmente comentan cada cosa que publica Rufián en su perfil de Twitter. Recordemos que esta no es la primera vez que se lanzan contra él por la cosa más absurda.

Ocurrió así el día que respondió a una tuitera asegurando que cobraba "en arroz y patatas" y, más recientemente, el día que publicó un vídeo en el que nos mostraba la suculenta tortilla que se iba a comer en su casa. No hizo falta nada más para enfadar al personal que una escena cotidiana de su rutina estival. Ahora, el diputado nos ha mostrado una primera foto del pajarillo en su mano y ha escrito que "pues aquí estamos otra vez":

Pues aquí estamos otra vez. pic.twitter.com/64FczofWJQ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 9, 2022

Poco después, con otra foto del animal, prometía seguir informando sobre su estado y en una tercera publicación de vídeo se veía cómo empezaba a comer:

Nadie en sus cabales, y mucho menos en verano que todo es más liviano, se pondría furioso viendo estas publicaciones de Rufián, pero ha ocurrido. Sus haters más acérrimos se han pasado por aquí para dejar todo tipo de comentarios poco amables: que si sus manos no tienen callos porque no trabaja, que a ver por qué no publica en catalán, que si los 18 meses, que si la foto de Otegi, que si no hay que cogerlos con la mano porque la madre no los va a querer... Pasen y vean algunos de ellos:

Esta son las manos de Rufián. Ni un jodido callo, ni una rozadura, nada. Tan vacía de trabajo como su vida laboral. https://t.co/X4LssSUv5p — Mister X (@Soymisteryx) August 9, 2022

Crec que, contra la meva voluntat, el sou te'l paguem els catalans.

No demano que te'n sentis, de català.

Però exigeixo un respecte pels qui et mantenen a cos de rei pic.twitter.com/5FsZJjsE7E — Moixa (@MoixaCat) August 9, 2022

Oh, cuánta sensibilidad, Rufián, por favor pic.twitter.com/i8Qa1nS8RR — JoséAntonio Del Pozo (@joseantoniodelp) August 9, 2022

Hola pipiolo de Judes, si penges imatges no les retoquis, sempre la original 😘😘👇 pic.twitter.com/X9MNmyG4rs — mirlu sedicios (@Jordipascual73) August 9, 2022

18 mesos i a volar!!!! — Bon Vent (@BonVent10) August 9, 2022

Menudo pajaro estas hecho!! https://t.co/e4e2rkWuH7 — Vicente Grande Gómez (@vicent1966) August 9, 2022

Es de primero de pajarito saber que no hay que tocarlos con la mano. Seguramente su madre hubiese ido a por el. Ahora ya no lo quiere. — Guti ® (@joseguti79) August 9, 2022

Recuerda hablarle un 25% en castellano. — Alejandro (@nefertiti115) August 9, 2022

Buena metáfora de tu trabajo !!! — Emma (@Emmapi31421) August 9, 2022

Lo mas útil que habrás hecho en meses. — Tinc es dimoni dins jo (@es_dins) August 9, 2022

Abandona el nido antes que tú el congreso, que cosas de la vida — DeeeeiviD (@davpuzz) August 9, 2022

😂😂😂😂, no me lo puedo creer, no doy crédito a tanta estupidez. Ni en vacaciones dejas de tocar los 🥚🥚al resto de los españoles, aunque la verdad, tú lo que es trabajar, tampoco es que te tire mucho no? — RAÚL MARTÍNEZ (@RMARTINL66) August 9, 2022

q cagada en la mano te soltaba — La Pera 🇪🇦 (@marbroru) August 9, 2022

Siempre vuelven, o no,,,,,, pic.twitter.com/iSPAlZD6Ja — El Azote Manchego (@elazotemanchego) August 9, 2022

En otros comentarios se ha aconsejado a Rufián que se pongan en contacto con un centro especializado en aves para que vayan a recoger a la cría o le indiquen pautas para cuidarla. Vamos, lo más sensato que se ha podido leer.

Sigue los temas que te interesan