La invitación 'envenenada' de Frank Cuesta a Rufián: "Aquí los animales sólo hablan catalán"

El siempre polémico Frank Cuesta ha invitado ahora a Gabriel Rufián a visitar el santuario que está construyendo, pero a juzgar por el vídeo en el que ha lanzado el convite no parece que tenga muchas ganas de recibir realmente allí al portavoz de ERC. El aventurero construye en Tailandia, desde el año pasado, una reserva para animales en plena naturaleza. Un lugar, ha explicado, donde recibirlos después de su rescate, cuidarlos y buscar su reintegración en su hábitat, si es posible.

Cuesta va publicando vídeos en los que enseña los avances que se van haciendo en el lugar, muchos de ellos con donaciones de sus seguidores, y esta vez las novedades las ha compartido con el título "Gabriel Rufián ya puede venir al Santuario". Cuando una le da a play, se encuentra rápidamente con él hablando en catalán: "¿Cómo dices? ¿Cómo dices?", comienza, explicando que "aquí los animales solo hablan catalán".

No tarda en volver al español, pero intentando imitar un exagerado acento, para seguir con su parodia. "Os lo digo porque yo hablo con ellos y me han dicho: nosotros necesitamos una placeta para nosotros", ironiza caminando entre los animales y mostrando una placa que pone Plaza Cataluña y que se dispone a instalar "más que nada para que no me venga Rufián... Rufián, no me toques los cojones, coño; que te llamas Gabriel y te apellidas Rufián".

"No seáis paletos"

Frank Cuesta se sube a una escalera para insertar el soporte de la placa mientras se sigue mofando entre las avestruces, de las que dice que "este es español, porque me estaba intentando robar". Cuando por fin la coloca, se dirige de nuevo al político para decirle que "aquí tienes tu placa, Gabriel, para que estés contento". Además, ha presagiado "la cantidad de catalanes que se me van a echar encima" y les ha invitado cariñosamente a que se echen "unas risas, coño, no seáis paletos":

Creo que es un video muy completo hoy…https://t.co/HuNzs93BB5 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 8, 2022

Una vez que pasa esa performance inicial, Cuesta muestra otras imágenes de visitas al santuario y de los avances del proyecto, para que vean que "invertimos el dinero en los animales". Pero si pensaba que el vídeo iba a pasar desapercibido para el no menos polémico Rufián, estaba en un error. De hecho, el catalán no ha tardado en responderle con sorna, dándose por invitado y preguntando que cuándo podía ir:

Así, este duelo en la cumbre, ha despertado la curiosidad de los tuiteros, que estaban asistiendo al intercambio:

Buen saque de Gabriel

Pero el resto de @Frank_Cuesta también es bueno.

La pelota 🎾 la tiene @gabrielrufian

😂🤪😜 — Ruben De La Cruz (@rubendlcg) August 8, 2022

Dios los cria y ellos se juntan... Mare de Deu Senyor!! — Lilith #FreeAssange (@croquelet) August 8, 2022

Frank Cuesta, el que decía que en sus videos no señalaba a nadie... mandando sus hordas a Gabriel Rufian. — ⒿꝎȠ ツ (@Jony8613) August 8, 2022

Patio de colegio -cutre-. — riki 🔻 (@rikmadrid) August 8, 2022

Sanguijuelas no aceptan en el santuario , creo ? — SAMARCANDA (@Caballodetroyq) August 8, 2022

Un diálogo que, por el momento, ha zanjado Frank Cuesta abriendo la posibilidad de que Rufián se presente allí cuando quiera:

Invitado estas a pasar unos dias!! Cuando quieras... — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 8, 2022

Y, ojo, que no tiene porqué llegar la sangre al río. De hecho, en una entrevista que Frank Cuesta grabó con Jordi Wild en noviembre del 2020, reconoció que Rufián era su político favorito de España, al menos en aquel momento. "El tío pasa de todo, dice lo que quiere y deja las cosas clarísimas, no engaña", aplaudió.

