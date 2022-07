La bochornosa bronca de Frank Cuesta a una tuitera que se le ha vuelto en contra

M. C.

A Fran Cuesta se le ha ido la mano con su última denuncia y este jueves ha estado en lo más alto del trending topic. Ha grabado un vídeo de 16 minutos cargando contra una joven divulgadora estudiante de Biología, Ana Jiménez, asegurando que estaba siendo acosado por ella y consiguiendo, a cambio, que sus seguidores fuesen raudos y veloces a vengarse a través de las redes sociales. Un capítulo más de sus muchas polémicas últimamente.

Conviene recordar que Jiménez tiene más de 28.900 seguidores y Frank Cuesta, solo en Twitter, más de 628.700, una posición nada equilibrada que tendría que haberle dado pistas al streamer sobre lo que iba a ocurrir. En su vídeo, La divulgadora de TikTok, la ha llamado "facha" y ha dicho que le dedicaba esas palabras "porque, más que pesada, eres una acosadora". Su argumento se basa en que se ha cansado de leer "tonterías" y "sandeces" sobre él en el contenido que ella publica.

"Si quieres hablar, si quieres debatir, demuéstrame que has hecho algo en la vida", la ha retado, acusando de que "todos hemos sido jóvenes, lo que pasa es que tú atracas y en España se ha hecho muy común atacarme". En su discurso ante la cámara, Cuesta ha considerado que "cuando vas contra alguien que ha hecho algo, lo que estás demostrando es que eres una envidiosa o una puta mierda" y ha terminado llamándola "princesa Leia".

"Nivel bully de instituto"

Los seguidores de Cuesta, obedientes, acudieron en masa a por Jiménez y esta pidió a los suyos que denunciasen el vídeo por acoso antes de cerrar su cuenta, algo de lo que se llegó a mofar el streamer:

Lo esperado....ahora resulta que contestar a una acosadora es acoso pic.twitter.com/zQ8bgGqr5Q — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) July 14, 2022

Pero Cuesta no tardaría en recibir de vuelta todas las críticas que dirigió a Ana Jiménez, a la que ha respaldado un gran número de profesionales, especialmente biólogos, que también han cuestionado en más ocasiones el tipo de divulgación que realiza el que fuera conductor del exitoso programa Frank de la Jungla. No obstante, no han sido los únicos que se han posicionado:

Lo de Frank Cuesta es penoso, de nivel de bully de instituto. Se marca un vídeo de 16 minutos insultando a una persona en vez de utilizar argumentos y luego un directo en Twitch para tener más repercusión y ganar algo de dinero ya de paso.

Pero peores sois los que lo defienden. — ✖~★Ony★~✖ (@Onysukis) July 14, 2022

Breve recordatorio:

Frank Cuesta apoya la tauromaquia, los circos y la caza.

No da datos científicos.

No aporta nada más que información errónea.

Acosa a gente, sobre todo mujeres, que le da datos científicos porque son biólogas o veterinarias. — Ángel González 🏳️‍⚧️ 🌻#HabráLeyTrans 💪🏻 (@AngelLestat666) July 14, 2022

De todos los divulgadores de naturaleza, quién os cae peor y por qué Frank Cuesta? — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 15, 2022

Frank Cuesta, eres un facha que no tiene ni idea de cómo tratar bien a los animales, solo te interesan por el dinero que te repercuten.



Un verdadero amante de los animales no apoyaría el discurso de VOX respecto a la caza.



Punto. — Alcachofita✨🌙 (@alcachofit4) July 14, 2022

Acabo de ver que, de los cientos de científicos que lo critican, @Frank_Cuesta ha decidido que lo mejor es acosar a @Mylestring, que es la más joven. Biólogo no es el hombre, pero cobarde como él sólo. — Daniel Manzano (@spidermanzano) July 15, 2022

Que Frank de la Jungla es un indeseable es algo que intuía, llamadme loco. — Jorge Matías (@El__Yayo) July 14, 2022

Habrá que denunciar este vídeo por acoso a @Mylestring. Frank Cuesta siempre ha sido un ejemplo de porqué el mundo va como va: haces dos trucos de trileros, te metes a la peña en el saco y cuando alguien enseña el truco, a por él hasta silenciarlo.https://t.co/QBUNrs9kKc — Jaime Primero 🌈 Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) July 15, 2022

Estoy viendo el vídeo de Frank de la Jungla sobre @mylestring y la vergüenza ajena que estoy sufriendo en mis carnes es enorme. Es nuevo eso de que vivir en la jungla en Tailandia y crear un santuario convalida la carrera de biología. — Pablo 🏳️‍🌈️‍🌻 (@paulxl) July 14, 2022

Frank Cuesta es ese señor de 50 años que afirma que no está acosando a una muchacha a la que dobla la edad mientras hace un twitch dedicado a ponerla a parir y acosarla. — Basil (@Basiluisco) July 14, 2022

Frank Cuesta llamando al acoso de una chavala a la que le saca 20 años de edad insultándola infantilizándola y deningrandola y ahora intentando hacerse la víctima… flipo. — Romero (@romarinruisseau) July 14, 2022

En su defensa, Fran Cuesta se ha justificado con una especie de cuento con moraleja, donde el protagonista es un niño que iba a diario a molestar a un elefante tranquilo y este, después de varios días, decidía defenderse:

Además, Cuesta se ha burlado de "cuando te funan en Twitter", diciendo que "son los mismos 400-700 repitiendo las sandeces de siempre" e insultando de nuevo: "No valéis ni la mierda que cagáis. ¡Que os den por culo!", ha dicho. Después, a modo de mofa, ha querido añadir que había dicho "algo que no es verdad y debo retractarme. La mujer de la que hablaba en el vídeo no es bióloga, es estudiante de Biología. Más que nada porque es mi equivocación en este sentido haberle atribuido ese título".

