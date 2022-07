¿Qué has visto primero? Descubre tus prioridades en el amor con este test de personalidad

¿Sabes porqué muchas veces relacionamos las nubes con ciertos objetos y figuras? Muchas veces esa "experiencia" es personal y nadie, o casi nadie, la comparte. Y es que nuestra mente se basa en experiencias y vivencias propias, por lo que muchas veces esa imaginación la relacionamos con nuestros prejuicios. Como es el caso del test ¿Ves al hombre de frente o de perfil? o el primer animal que veas revelará tu mayor preocupación.

Antes de realizar el test debes pensar en tu situación amorosa actual, ¿tienes pareja?, ¿confías en esa persona?, ¿metas?, ¿ambiciones? Deja que tus emociones te guíen, confía en tus sentimientos y sensaciones sobre lo que estás sintiendo.

Tras unos segundos, observa la imagen y descubre qué imagen ves primero. ¿qué figura llegaste a captar, el rostro o una mujer desnuda? Tu respuesta mostrará tus prioridades en el ámbito amoroso, cómo te comportas o cómo te sientes en la actualidad. Así que presta la debida atención, pues solo tu sinceridad te mostrará los resultados.

¿Qué figura ves en este test viral? Conocerás tus prioridades en el ámbito amoroso. Facebook

Reto visual

Una mujer

Si lo primero que has visto es una mujer desnuda con el pelo largo y negro, eres una persona que prefiere la soltería o que le cuesta expresar sus sentimientos y emociones. Por lo general, este tipo de personas tienden a esconderse detrás de las redes sociales o el móvil para no tener que interactuar cara a cara.

Un buen consejo para esas personas tímidas es comenzar a manifestar los sentimientos poco a poco, para poder expresarse mejor.

Un rostro

¿Eres de los que ha visto un rostro? Bien pues, seguramente tengas marcado un trauma interior de una relación pasada. Por eso mismo, te sientes atado al pasado, te cuesta dejar atrás experiencias y eso te arrastra en la actualidad.

Además, eres de sentimientos puros, enamoradizo, de esos que creen en el amor por encima de todo, ¿o no es así? No te dejas guiar por el qué dirán, sin embargo, te cuesta asumir compromisos a largo plazo. No vas con rodeos, es blanco o negro.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

El mundo de Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar estos test:

