El do de pecho viral de Amaya, la vecina de Móstoles que está hasta el moño de las discotecas

Los vecinos de un barrio de Móstoles están desesperados por el ruido de una discoteca ubicada en la zona y se han organizado para reclamar a las administraciones que actúen para poder ejercer su derecho al descanso. El programa del verano se ha desplazado este jueves hasta allí para recabar la opinión de uno de los empleados del establecimiento de ocio nocturno y de una de las vecinas, Amaya, que ha resultado ser toda una sorpresa al haber hecho un derroche de voz en directo entonando una canción protesta.

La mujer se ha quejado de "ruido, basura, delincuencia y peleas" relacionadas con la discoteca, asegurando que la impotencia es tan grande que "incluso es que llegas a cantar todos los días como protesta tres canciones al día". Ante un reportero ojiplático, Amaya ha reiterado que "sí, ya hemos llegado a esta medida para visibilizar este problema que tenemos. Canto canciones protesta, con letra adaptada y un altavoz, fruto de la desesperación. ¿Hasta dónde va a llegar esto?".

Incidiendo en que algunos vecinos se han dado por vencidos y han puesto sus casas a la venta, antes de terminar la conexión con el plató de Telecinco, Amaya anunció que iba a cantar uno de sus himnos y así lo hizo. Versionando Titanium de David Guetta y Sia, la vecina afectada empezó a entonar: "Ayúdanos, difúndelo. Basta ya, basta ya. Esto no se puede aguantar. Basta ya, basta ya. Su ruido no se puede tolerar y no nos callarán".

"Qué momentazo"

Atónitos en el plató tanto por lo inesperado del asunto como por la voz de la vecina, Patricia Pardo ha pedido un aplauso para ella al tiempo que el reportero Julio Uzal preguntaba si les había gustado: "Hombre que si nos ha gustado. Yo sabía que hacía este tipo de reivindicación y no entiendo por qué no te escucha el Ayuntamiento", ha admitido la presentadora, mientras Amaya criticaba la actitud de la alcaldesa:

Lo mejor que he visto en la televisión nacional desde el desmayo de Sandrina.

La cover de Titanium que emocionó a David Guetta y Sia pic.twitter.com/G1flfcEHgL — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) August 5, 2022

Pardo indagó más tarde sobre la voz de la vecina, quien ha confesado que "nunca le he sacado partido de manera profesional, pero me vi en esta situación y decidí aprovechar este recurso. Me ponen de loca, de ultraderecha, de que tengo una venganza política personal...". La presentadora la animó finalmente alabando su voz y le deseó que "ojalá se solucione todo". Un día después, el vídeo de Amaya de Móstoles está haciendo las delicias de Twitter, que ya la ven como candidata a Eurovisión:

JAJAJAJAJAJAJJA lo mejor de todo es que la chica tiene una voz brutal. Qué momeeentazo. — Marina Esnal (@marinaesnal) August 5, 2022

Todos contigo señora de los covers fantasía 💖 ha conseguido hacerlo viral, basta yaa basta yaaaa — Juls (@JulioBouvier) August 5, 2022

que llegue Noemi Galera a ponerle la pegatina! — Valina (@valinavb) August 5, 2022

Ya tenemos representante para Eurovision'23 — Jotaeme (@jose_magalluf) August 5, 2022

Te cuento lo de las licencias de discoteca, protesto, te hago un solo a capela ... todo en directo y en menos de 1' !! — La mujer de Colombo (@lamujerdecolomb) August 5, 2022

Cuando quieres reivindicar pero sin dejar escapar la oportunidad de una audición en directo. — Alberto84 (@SardinaEscabexe) August 5, 2022

No se si lo mejor, pero lo más surrealista que he visto en mucho tiempo seguro 🤣😳 — Cris (@Cristin19881899) August 5, 2022

Que mejor forma de llamar la atención que esta. Bravo! 👏🏻👏🏻 — Aljaros (@Aljaros86) August 5, 2022

Al Benidorm Fest — Juan Flores (@retuitteando) August 5, 2022

La cara del reportero es la de “voy a salir en todos los zappings de españa” 😂 pic.twitter.com/yKcE5c8JQe — Miquel Fernandez (@MiquelFernandez) August 5, 2022

Por su parte, una conocida empresa de trabajo temporal ha animado a la mujer a ponerse en contacto con ellos "y te regalamos un curso de canto", un ofrecimiento que Julio Uzal se ha comprometido a comunicar. Lo dicho, de Móstoles al Benidorm Fest.

