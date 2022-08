El acoso y derribo 'indepe' a Paula Badosa por decir que el catalán "no es una lengua"

La tenista Paula Badosa se ha metido en un buen charco. No es que sea mujer de cortarse a la hora de decir lo que piensa, pero quizás no haya previsto que negarle la condición de lengua al catalán no es solo una falacia, sino que también supone una ofensa para su comunidad de hablantes. Según los últimos datos de la Plataforma per la Llengua, correspondientes a 2021, son más de 4,5 millones de hablantes los que lo emplean a diario en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Sin embargo, a la número 4 del ránking WTA, estos números deben parecerle una nimiedad. En concreto, su comentario lo ha hecho en una entrevista que ha concedido al medio LTA. Fue una charla distendida en la que ha contestado también a un pequeño test rápido de preguntas y respuestas donde ha soltado la perla que los catalanohablantes no le perdonarán jamás. Badosa toca muchos temas: confiesa que la mejor jugadora de la historia cree que es Serena Williams y que su mejor amiga en el circuito es Sabalenka, entre otras cuestiones personales.

Pero le han preguntado también sobre los idiomas que domina y ella menciona el español, el inglés y el catalán. No obstante, matiza rápidamente que este último "no es una lengua, pero lo cuento como tal", una conclusión que no ha sentado nada bien entre las personas que hablan catalán. De hecho, el tuit con el vídeo de la entrevista se publicó el pasado 30 de julio, pero no fue hasta este miércoles cuando se popularizó en Twitter España, provocando tantos comentarios negativos que desde LTA han decidido eliminarlo de sus redes sociales.

Captura del vídeo eliminado.

Únicamente nos quedan capturas de pantalla del momento, como esta en la que se puede leer en el subtítulo la polémica frase que ha levantado ampollas. Y es que Twitter de por sí ya no es un camino de rosas, pero cuando alguien se posiciona claramente y lo que dice desprende alguna connotación política, se llama a zafarrancho de un lado o de otro:

La tenista Paula Badosa dice que el catalán no es idioma y que se fue a Emiratos Árabes por las condiciones y no para pagar menos impuestos. pic.twitter.com/iJiDvlle2v — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 3, 2022

Pija. Para lo unico que vales es dar a una pelotita con una raqueta, harias bien en estudiar algo, ignorante — salva (@salvaciruelos) August 3, 2022

Què és el català, Paula? Un animal de companyia? — g_s_gonzalez (@g_s_gonzalez) August 3, 2022

Paula eres muy inculta. pic.twitter.com/LAcdqqp4xo — 𝔖𝔦𝔪𝔦𝔬𝔱 𝔈𝔪𝔭𝔯𝔢𝔫𝔶𝔞𝔱 ☭ ||*|| 𓃵 (@SimiotEmprenyat) August 3, 2022

Y si el catalán "no es una lengua" para qué lo menciona en primer lugar? Le da vergüenza que viajando por medio planeta solo hable 2 idiomas que ni siquiera ha tenido que estudiar y prefiere entonces decir que habla 2 y medio? pic.twitter.com/Yr60JraUBl — Mínor (@dejamehablarr) August 3, 2022

¿El catalán no es una lengua? Ser muy buena jugando a tenis y ser ignorante es perfectamente compatible. ¿Cómo su puede soltar una memez tan descomunal? — Sebastià Tamarit (@Andritsena) August 3, 2022

No estoy a favor del linchamiento público,pero lo que ha hecho Paula Badosa es muy grave. No se puede decir en un medio público e internacional que el catalán no es una lengua si no se tiene ni idea.Creo que se trata de pura ignorancia porque además es catalana (que tiene delito) — Filólogos cabreados (@FilolCabreados) August 3, 2022

Paula Badosa: "El Catalán no es una lengua". 🤦🏻‍♂️



Debe de ser una magnífica tenista. Lo demás ya y tal... 🙄 pic.twitter.com/AQ0RXflHRO — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜🔻✊ (@EscritorJCamara) August 3, 2022

De Begur. Ha de ser incultura i no malícia. Espero que sigui incultura, @paulabadosa. pic.twitter.com/dZOblTzKGC — Andreu Ginola (@andreuginola) August 3, 2022

Que alguien le explique a Paula Badosa que el catalán (en todas sus variantes) es la segunda lengua oficial más hablada del estado español y la lengua oficial de Andorra y que tiene más hablantes que el sueco o el noruego. — Roxita de Lussemburgo (@Rossemburg) August 4, 2022

Al otro lado del cuadrilátero tuitero, como suele ocurrir, están aquellos que se han alineado con la tenista, bien sea por su catalanofobia o, directamente, por fastidiar a los catalanes que se han ofendido:

Viva mi Paula Badosa y los indepes, ya sabéis, lo de siempre. pic.twitter.com/vu6Bnfk5Uh — Matrix 🇪🇸💚🇪🇸 (@Neo1ab) August 3, 2022

Ella, lejos de entrar al trapo, lo único que ha hecho ha sido bloquear a algunos perfiles que, suponemos, le habrían increpado en la red social.

Sigue los temas que te interesan