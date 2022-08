¿Cuántos perros hay en esta imagen? Sólo el 4% de los usuarios lo averigua en este acertijo

M. C.

Los acertijos visuales son un inmejorable forma de entretenimiento para toda la familia, sobre todo en estos días de verano cuando tenemos más tiempo libre y queremos aprovecharlo poniéndonos a prueba. La semana pasada publicamos el 'Nuevo test visual: la primera letra que veas revelará cómo es tu personalidad' o el de 'Acertijo visual: encuentra la línea recta que está oculta entre los círculos de la imagen'. Hoy te traemos un nuevo reto visual con el que poner a prueba tus sentidos.

En este caso te traemos un acertijo para el que tendrás que estar más atento que nunca porque es fácil confundirse con la imagen. En ella podemos distinguir las siluetas de varios perros, unos del revés y otros del derecho, pero todos ellos pegados para tratar de despistarte y confudir a tu vista y a tu mente. ¿Tendrás la habilidad visual suficiente como para responder bien este viral? Debes tratar de contabilizar cuántos animales hay en el dibujo.

Imagen del acertijo

Han sido muchos los que han intentado resolver el acertijo visual, pero pocos los que lo han hecho bien. De hecho, el desafío de este reto a las capacidades visuales y también a la mente es tan grande que solo el 4% de los usuarios de Facebook lo han logrado. Si no has logrado contabilizar a todos los perros, más abajo daremos la respuesta al enigma. Se trata de un juego aparentemente muy simple, pero no lo es tanto porque la vista se confunde.

Solución del acertijo

Si has visto cómjo ha pasado el tiempo y no eres capaz de saber cuántos perros hay en la imagen entre tantas siluetas presentes en el acertijo visual, es el momento de que puedas conocer la solución a este reto. En cambio, si lograste dar con la respuesta y tienes un número en mente, puede que hayas acertado o puede que no. Ahora saldremos de dudas.

Seguramente hayas visto muchos cuerpos de los canes, algunas patas, algunos rabos y algunas cabezas. Todas las partes de los animales están apiladas y mezcladas en varias direcciones, pero no hay un solo perro completo, así que la respuesta es cero. No hay ningún perro entero en la ilustración porque ninguno de ellos está dibujado con todas sus partes.

Los beneficios de resolver los acertijos visuales

Los acertijos visuales son una excelente forma de entretenerse al mismo tiempo que ejercitamos nuestra mente, por lo que se aconseja someterse a este tipo de pruebas con cierta frecuencia. Además de para divertirse, es necesario tener en cuenta que hay una serie de beneficios que se encuentran asociadas a este tipo de pruebas, entre los cuáles debemos destacar los siguientes:

Ayuda a ejercitar la memoria

Uno de los principales beneficios de los acertijos visuales tiene que ver con que ayudan a ejercitar la memoria. Por lo general, en este tipo de juegos nos encontramos con que hay diferentes patrones que se repiten o que nos llevan a tener que memorizar algunos detalles, siendo este un paso clave para poder alcanzar la solución final.

De esta manera es necesario concentrarse y poner en funcionamiento nuestro cerebro para tratar de alcanzar la solución final del reto visual.

Desarrollo de la creatividad

Por otro lado, hay que destacar que se trata de pruebas que nos pueden ayudar a la hora de desarrollar nuestra creatividad e imaginación. En este tipo de prueba los caminos más lógicos y obvios a priori no siempre nos llevan a la respuesta final.

En ese tipo de situaciones es cuando hay que desarrollar el lado más creativo de nuestra mente para tratar de encontrar la solución para los problemas visuales que se nos presentan, en los cuáles cada detalle es fundamental y puede ayudar a la hora de encontrar la solución final.

Reduce los niveles de estrés y ansiedad

Buscar la solución a acertijos visuales no solo sirve para desarrollar nuestro lado más creativo e imaginativo o para ejercitar la memoria, sino que también tiene otros muchos beneficios para nuestro organismo, ya que contribuye a la hora de reducir los niveles de estrés y ansiedad que pueden venir provocados por diferentes motivos, ya sea por asuntos laborales, personales, etcétera.

Al poner toda nuestra atención en la búsqueda de la solución del acertijo, nuestra mente consigue relajarse, y con ello tanto la ansiedad como el estrés se reduce, al menos durante ese periodo de tiempo en el que estamos entretenidos en la busca de la solución adecuada.

Mejora de la capacidad de observación

A todos los beneficios anteriores de los retos visuales hay que sumar que este tipo de pruebas ayudan a mejorar la capacidad de observación. Independientemente de los conocimientos que podamos tener con respecto a un tema en particular o de nuestra capacidad para aplicar la lógica a la hora de resolver cuestiones, es muy importante observar con detenimiento cada detalle.

Por este motivo, los acertijos visuales mejoran nuestra capacidad de observación, ya que esta es una herramienta fundamental para poder llegar a alcanzar la respuesta final del reto visual, ya que se debe prestar atención a cada uno de los detalles de la imagen.

Contribuye a mejorar el aprendizaje

Una última ventaja que se encuentra asociada a los acertijos visuales es que estos ayudan a mejorar el aprendizaje. Diferentes estudios han permitido confirmar que los acertijos ayudan a la hora de mejorar el aprendizaje, lo que se debe a que mejora el procesamiento visual, la capacidad para razonar y la propia comprensión verbal.

Vistos todos los beneficios que tiene el afrontar acertijos visuales, te invitamos a que trates de aprovechar tu tiempo libre para resolver algunos de ellos. Cuando no lo consigas, no debes desesperar y probar con otro, pero siempre sin darte por vencido con facilidad.

Otros retos visuales

El mundo de Internet está lleno de test de personalidad que se han hecho virales, por lo que si quieres pasar un buen rato averiguando rasgos de tu personalidad, también te podrían interesar estos test:

Sigue los temas que te interesan