El hilarante 'logro académico' de García-Gallardo del que se está mofando Twitter

Elaborar un currículum tiene su ciencia, no lo vamos a negar. Saber qué aspectos destacar, cuáles de ellos obviar, cómo colocarlos y de qué prescindir para no pasarnos de una carilla y lograr así la garantía de que la persona que lo reciba no va a tirarlo a la basura nada más verlo. Lo que puede ser muy importante para nosotros puede no serlo para el resto de la humanidad y este es uno de los errores más comunes y que nos produce más gracia al verlo, como ha sucedido con el CV de García-Gallardo.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha tenido que elaborar un currículum oficial a su llegada al Gobierno regional y acaba de trascender por un detalle que poco o nada tiene que ver con su formación académica y su experiencia laboral previa. Graduado en Derecho con Diploma Internacional por la Universidad de Comillas, tiene el doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por Icade-Deusto.

Ha ejercido su profesión en el despacho familiar García Gallardo y ha estado en un par de bufetes internacionales, además de haber sido "responsable de cumplimiento normativo de un importante grupo de sociedades presente en los sectores agroalimentario y de hidrocarburos", ejercer como asesor y también como procurador en las Cortes de Castilla y León, claro. Sin embargo, es la tercera cuestión relacionada con su formación la que más ha llamado la atención.

"Individual por parejas"

En este punto se puede leer que Juan García-Gallardo Frings tiene "formación en comunicación y debate, habiendo quedado decimotercero en categoría individual en el Campeonato Mundial de Debate por parejas en 2013". Aunque el documento está fechado el pasado 20 de abril, ha sido ahora cuando se ha hecho viral en las redes sociales gracias al conocido tuitero Aquel Coche, que ha querido dedicarle uno de sus famosos memes:

A partir de ese hallazgo, han sido muchos los que se han sumado a las mofas:

No sé que es más loco: destacar un puesto decimotercero o que haya sido en la categoría individual de un concurso de debate por PAREJAS. Del "habiendo quedado" lo que me queda es una abrasión en la pupila. pic.twitter.com/pAeLDNjbnA — Mario Alejandre (@alejandre_mario) August 9, 2022

"Habiendo quedado decimotercero en categoría INDIVIDUAL en el Campeonato Mundial de Debate (Dios, existe tal cosa) por PAREJAS en 2013" o nadie quiso debatir con él o su pareja esmochó antes de empezar. — Ester Katty Anna (@EsterRubio2) August 6, 2022

Increíble. Decimotercero en categoría individual del mundial de debate por parejas, y lo pone en lo más alto de su currículum😂😂😂. Creo que en el mío voy a poner, que he quedado vigésimo octavo en el campeonato individual por equipos de petanca sincronizada. pic.twitter.com/CnSIypD17C — Yosi Chinaski (@YosiChinaski) August 8, 2022

Este CV supera cualquier cosa que haya visto nunca. En serio, lo de decimotercero en individual en el debate por parejas es imbatible. Ni en una peli de Berlanga. pic.twitter.com/D5qNtdVdF6 — Gus H.M. 🏺 (@gushm74) August 6, 2022

Muy mal. Lo español español no es poner decimotercero, sino 12+1. pic.twitter.com/sTj8YIRtge — Johnny Perovic (@juanpetooloko) August 6, 2022

Decimotercero en la categoría individual del debate por parejas. A ver si adivino, eran 25 personas en el campeonato https://t.co/9rK4D4muzi — Marcos Marquiños 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇨❤️💛💜🔻 (@RedondoMarcos) August 6, 2022

A partir de ahora voy a poner en el currículum que quedé el 15 en un torneo de padel por parejas — Jorxi (@jorxi83) August 7, 2022

Uni privada y curro en el negocio de papá. Un emprendedor de los de toda la vida. Eso sí, clasificación individual en una competición por parejas. Otro nivel. — Felipe A. Borrella (@FABorrella) August 7, 2022

Y como participas en la categoría individual si el campeonato es por parejas?

Mejor solo que mal acompañado?

Yo de ser su pareja también lo hubiese dejado solo — Marceseerre (@Marceseerre) August 6, 2022

¿Decimotercero en categoría individual del Campeonato por parejas? pic.twitter.com/QPgnHzaKK0 — chodaboy (@chodaboy2013) August 9, 2022

Eso sí, no sería justo precisar que realmente García-Gallardo ocupó ese décimotercer puesto en una prueba en la que participaron 120 personas. Además, el equipo al que pertenecía se adjudicó el 37º puesto de 60º.

Sigue los temas que te interesan