Zascas a Echenique y aplausos al Rey por no levantarse ante la espada de Simón Bolívar

El viaje del rey Felipe VI a Bogotá este domingo para presenciar la toma de posesión de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, se ha visto envuelto en una polémica inesperada. El motivo ha sido que el Rey de España no se levantó de su asiento cuando cuatro hombres de la Guardia Presidencial sacaron en el acto la espada de Simón Bolívar.

La espada de Bolívar tiene un fuerte significado simbólico para los autorevolucionarios bolivarianos. Para Petro, primer presidente de izquierdas en toda la historia de Colombia, el hecho de que la espada estuviese presente recuerda que sigue vigente aquello por lo que luchó el político y militar considerado como el fundador de Colombia.

"¡Alerta, alerta, alerta! ¡Que camine la espada de Bolívar por América Latina!", coreaba la multitud expectante. La espada paseaba ante todos los jefes de Estado que acudieron al acto protocolario, y todos ellos se ponían de pie. Todos menos Felipe VI, impertérrito en su silla. En un primer momento nadie le dio importancia, pero Twitter se ha encargado de que el asunto reviva. En especial, el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique.

El rey Felipe VI es el único que permanece sentado ante la espada de Bolívar, que representa la independencia y la soberanía de tantos pueblos latinoamericanos que ya no son vasallos. Menuda falta de respeto.



Luego que por qué gusta tanto este rey a los ultraderechistas de VOX. pic.twitter.com/4pat2YOC3a — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 8, 2022

Y el Rey de España, el único que se quedó sentado cuando llegó la espada de Bolívar a la posesión presidencial. La misma con la que el libertador combatió al ejercito español hace más de 200 años. pic.twitter.com/uYO9ChehqV — Gener Usuga (@gener_usuga) August 8, 2022

La espada de Simón Bolívar tiene un valor sentimental para muchos colombianos y, en especial, para el presidente Petro. Fue robada el 17 de enero de 1974, día en que el Movimiento 19 de abril (M-19), de carácter guerrillero y del que era miembro destacado Petro, publicaba una declaración de intenciones.

Una nota del M-19 decía, tras el robo, lo siguiente: “No envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi pueblo no esté totalmente asegurada”. Esas palabras remitían al Libertador Bolívar, quien las había pronunciado antes.

[Petro, el ex guerrillero que busca liderar el país más conservador de Latinoamérica]

En 1991, un año después de que el M-19 acordase con el presidente Virgilio Barco deponer las armas e integrarse en la política, devolvieron la espada de Bolívar. Entre ellos estaba el hoy presidente Gustavo Petro.

Desde 1991 y hasta el día de hoy, esa espada está a buen recaudo en el Banco de la República o en la Casa de Nariño. No ha salido más que para actos como el de la investidura de Petro, que al sacarla a relucir lanzaba el mensaje de su inteligencia como político y sus intenciones, así como recordaba su historia personal.

Felipe VI, no obstante, no tendría todo esto en la cabeza. Por eso, cuando la primera orden de Petro como presidente fue mandar traer la espada, él ni se inmutó. Los que sí que se han percatado han sido las redes, que no han parado de hacer bromas y elaborar teorías disparatadas acerca del suceso. Para algunos, como Echenique, una ofensa; para otros, una simple anécdota. Estos últimos se han encargado de contraatacar al de Podemos con zascas:

Gilipollas, es la espada de un traidor y un genocida de indios. El protocolo hace que el Rey se levante y muestre respeto por la Bandera de Colombia. Pero eso tú, gilipollas, no lo sabes, peronista. Cada vez te queda menos de diputado, sinvergüenza, odiador. https://t.co/CQy7Op53jN — Manuel Jesús Caro (@ManuelJCaro67) August 8, 2022

Aplíquense el mismo cuento ustedes aqui, que se la pasan irrespetando a todos los que no piensan igual ni se dejan manipular y pisotear por ustedes, hipócritas manipuladores. https://t.co/bQkzi9QRIx — PepeDePablos (@PepeDePablos) August 8, 2022

S.M. El Rey 👑 de España 🇪🇸 #FelipeVI no se levanta

ante la espada de #SimonBolivar un Dictador sanguinario, traidor y racista y despiadado con los indígenas, a los que consideraba una raza inferior de ignorantes a los que podía someter más fácilmente

❗V.E.R.D.E 👑❗ @CasaReal https://t.co/0kQSzGFOS0 — ciclbh (@ciclbh) August 8, 2022

La toma de posesión presidencial en #Colombia es el 7 de Agosto por norma constitucional. Se conmemora la derrota del ejército español en Boyacá, la independencia.

El representate de España, Felipe VI, debería saber a lo que iba. Su obligación era evitar un desplante diplomático. https://t.co/MUO3P7uAJz — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) August 8, 2022

Hombre, no seas mal pensado, quizá es que le temblaban las piernas.



ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINA, LA ESPADA DE BOLÍVAR POR AMÉRICA LATINA ✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾 https://t.co/5P7i4eDpa1 — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) August 8, 2022

“Los quiteños y los peruanos son la misma cosa: viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe” S.Bolivar



VERDE 🇪🇸 https://t.co/Xbjvyxl1uF — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) August 8, 2022

Simón Bolívar, un dictador racista que no se mezclaba con los indígenas, ya que les consideraba inferiores a la raza criolla que él representaba. Hoy no habría saludado ni a la vicepresidenta de Colombia.



Bien por el Rey de España. https://t.co/FXPt2LWjVC — Javier Cristóbal (@JaviCristobal_) August 8, 2022

Vaya padreada de S.M El Rey Felipe VI.

¡¡VIVA EL REY👑🇪🇸!!

¡¡VIVA ESPAÑA🇪🇸🇪🇸!! https://t.co/501DwKSHbP — Aitor Arranz Sanz 🧡🇪🇸🇺🇦🇪🇺🌾🌾🏰🦁 (@sanz_arranz) August 8, 2022

Si S.M. Felipe VI no se levanta delante de la Tizona, como para levantarse delante de la espada de un español traidor que vendió parte de España a los ingleses. Bien por él. https://t.co/0FmIESafwV — Don Ramón (@EGE1099) August 8, 2022

Sigue los temas que te interesan