Lluvia de críticas a Juan García-Gallardo, de Vox, por su 'medida estrella' contra los incendios

Yo estoy seguro que incluso dentro de VOX están abochornados de que este inútil les represente.



¿De verdad no había nadie más capacitado que un chaval de 30 años, que jamás ha trabajado en nada que no sea con su padre, para ser vicepresidente?



Castilla y León no se merece esto. https://t.co/ENaOs3bZKP