La aplaudida defensa de Ramoncín al rey Felipe VI: "La espada de Bolívar es folclore"

Ramoncín se ha ganado un hueco en el corazón de los monárquicos y nadie se lo esperaba. A vueltas todavía con la actitud del rey Felipe VI en la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el debate sobre si se levantó o no al paso de la espada de Bolívar y si debía o no hacerlo todavía resuena en las redes sociales. Ahora, un audio del cantante defendiendo al monarca ha reavivado los comentarios y ha llevado su nombre a las tendencias de Twitter.

"Desde mi republicanismo convencido", empieza diciendo Ramoncín, movido por "no faltar a la historia y a la realidad", ha expicado que "el rey no tiene porqué levantarse cuando pasa una espada que es folclore de un país". "Ni el rey, ni el presidente del Gobierno ni el presidente de la República", ha añadido, afirmando que en todo caso "se tiene que levantar cuando aparecen los símbolos de un Estado: el himno nacional, la bandera (...). No tienen que levantarte por ninguna otra razón".

Ramoncín se ha referido además a la líder de Podemos, Ione Belarra, y al portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que han criticado estos días a Felipe VI: "No tienen ni idea de lo que están hablando", ha zanjado, para continuar diciendo que "conviene saber de lo que se habla, no se puede estar cegatos. Si soy de izquierdas estoy ciego con tal o si soy de derechas con cual".

"Mató a los españoles"

El cantante ha basado toda su defensa al rey Felipe VI en que la espada de Bolívar es un elemento que, por el momento, no tiene oficialidad en el país, por lo que no estaba ni incluida en el protocolo del acto. "Es como si aquí viene el presidente de Francia y pasa la espada del Cid", ha puesto como ejemplo, mofándose al añadir que "uno no se tiene que levantar porque pasa el brazo incorrupto de Santa Teresa, no es un símbolo del Estado":

Mi querido Ramoncín: pic.twitter.com/LgBMBi0wyK — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 11, 2022

"Simón Bolívar era un tío que mató a todos los españoles que estaban prisioneros, se le documentan entre 25 y 30 violaciones como mínimo y cuando estuvo en el poder mató a más indígenas que Hernán Cortés", ha rematado Ramoncín, reiterando que "hay que saber la historia o nos vamos a quedar ciegos". Él mismo ha ironizado con que es la primera vez que se le oirá defender a Felipe VI y a juzgar por los aplausos que ha cosechado en Twitter, parece que sus palabras le han valido una nueva legión de fans:

Si de verdad, el que tiene que explicar lo mollar del asunto en Colombia es Ramoncín, desde hoy don José Ramón Márquez, algunos tienen un problema.

Porque como él mismo dice, será sospechoso de muchas cosas... pero de monárquico... #Felipe6Une pic.twitter.com/KRXqZt6krL — Concordia Real Española (@ConcordiaRealEs) August 11, 2022

Escuchen a Ramoncín… Otro de izquierdas que está hasta las pelotas de tanta tontería… pic.twitter.com/2DEOW2wLy2 — Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro) August 11, 2022

BUEN REPASO, SI SEÑOR.



No se puede decir que a "Ramoncin" le falta razón.

Menudo repaso, no sólo a los PODEMITAS, también a los que carecen de memoria histórica.



DENTRO VIDEO. pic.twitter.com/yFxAVjJfcD — ARTUROTE8 💙💙💙 (@arturote8) August 12, 2022

Por una vez y sin que sirva de precedente!

Estoy contigo Ramoncín! pic.twitter.com/tlEXUTCwfR — Robustiano (@Robustiano21) August 12, 2022

A ver si aprendemos a apreciar la verdadera historia de la famosa espada de Simón Bolivar, Sr. @PabloEchenique, Sr. @MonederoJC y Srta. @ionebelarra.

¡¡O se es de izquierdas, o se es tonto perdido!!

¡¡GRACIAS RAMONCÍN!! pic.twitter.com/xpSMlGgdVJ — Ginebra (@NarSpaniaTietra) August 12, 2022

La primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Ramoncin — Rafabridge (@RafabridgeRafa) August 11, 2022

Mis respetos a Ramoncín ¡!



Leccion de protocolo, sentido común, e Historia. pic.twitter.com/u4reFm0vhQ — Sotiris the Observer (@SotirisObserver) August 12, 2022

Sinceramente Ramoncin no es santo de mi devoción pero esta vez estoy totalmente de acuerdo con el — Manu 1978 (@Manu19786) August 12, 2022

Las izquierdas de Twitter, como ha sucedido en otras ocasiones, se han apresurado a meter a Ramoncín en el team facha por sus palabras.

Sigue los temas que te interesan