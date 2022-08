La llamada a la calma de Jian Li, el 'chinito de Huelva', conquista Twitter: "Hielo va a haber"

Se llama Jian Li y regenta un bazar en el número 37 de la avenida de Santa Marta de La Orden, en Huelva. Su historia podría ser igual a la de cualquiera de los ciudadanos de origen chino que están al frente de más de 200.000 establecimientos en toda España, pero este onubense de corazón tiene la friolera de más de 145.000 seguidores en TikTok, la red social que lo ha catapultado a la fama. Desde allí ha publicado estos días una llamada a la calma que se ha hecho viral.

Fue a principios de este 2022 cuando Jian Li empezó a ver cómo se multiplicaban las reproducciones de sus vídeos, en los que muestra los productos de su tienda y promociona sus envíos a todo el país. Él mismo se hace llamar el chinito de Huelva y ha reconocido que gracias a las redes ha podido levantar el negocio. Su primer vídeo, en septiembre del año pasado, no supera las 10.000 visitas, pero casi un año después sus peripecias han llegado a Twitter.

Un tuitero que se hace llamar Edmundo Dantés ha compartido uno de sus últimos clips, en el que se dirige a sus seguidores en perfecto andaluz: "Escúchame, a toda la gente", empieza diciendo, "que no cunda el pánico que hielo va a haber". Jian Li, en plena incertidumbre derivada de la falta de suministro, pide que no le compren tantas cubiteras porque "llevo todo el día cobrándolas a 2,20" y si no deja de haber tanta demanda "al final va a subir hasta esto. Tranquilitos, va a haber hielo, va a haber cubiteras, pero tranquilitos".

Oferta y demanda

Jian Li explica a continuación lo que podría pasar si la gente sigue comprando compulsivamente este producto pensando en que se va a quedar sin hielo: "Si compramos todo el mundo a piñón, del tirón, lo que vamos a hacer es subir el precio de esto. Yo no, van a subir los proveedores", advierte. Así, acaba reiterando su mensaje: "Tranquilitos, tranquilitos... ¿Vale, señores? Por favor".

Como decíamos, el vídeo ―publicado en TikTok la semana pasada― ha llegado a Twitter y está sorprendiendo a todo el mundo, que alaba el mensaje de Jian Li y también su acento andaluz:

La familia de Jian Li tiene variso bazares en Huelva y saltó a la fama en la ciudad cuando ofreció una recompensa de 5.000 euros a la persona que pudiese aportar pistas sobre la identidad de unos chavales que causaron un incendio en su local en mayo 2017. Después, en su faceta de influencer, se hizo más conocido con un vídeo en el que contaba que había probado suerte como temporero en el arándano y le había parecido durísimo.

