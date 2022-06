Los zascas a Mónica García por responder a Ayuso presumiendo de "dar la cara" en la pandemia

La Asamblea de Madrid ha sido este jueves, una vez más, una suerte de ring en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado sin filtros contra la mayor parte de la oposición, con una inquina especial por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que no ha podido estar presente en la sesión porque está de baja por Covid. El ambiente era festivo para los populares, después de conocerse que han archivado las diligencias contra Tomás Díaz Ayuso.

En este contexto, desde la tribuna, Ayuso ha echado de menos que García haya ido "a dar la cara" después de las críticas que había vertido sobre ella por las presuntas irregularidades. No obstante, ha aprovechado también para cargar contra ella por la actitud con respecto a la polémica de la ya exvicepresidenta de la Comunitat Valenciana: "Qué callada estaba con lo de Oltra", ha dicho, recordando alguno de los capítulos más sórdidos por los que ha tenido que pasar la víctima y cuestionando al feminismo que no la defendió.

"La señora Mónica García se ha escaqueado y no ha venido a dar la cara y a dar explicaciones, porque eso es exactamente lo que le exige a los demás. Así que le falta una foto con Colau y con Oltra, las dos imputadas. ¡Bajen la cabeza! ¡Qué feminismo, qué vergüenza dan!", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid en un discurso que no ha tardado en llegar a las redes y multiplicarse en los aplausos de los ayusers:

Tras culpar a @IdiazAyuso de una ola de calor, utilizar un atropello contra ella o responsabilizarla de falsas agresiones homófobas, que callada estaba Mónica García con lo de Oltra.



Entendemos que hoy no venga al #PlenoAsamblea a pesar de que los protocolos si se lo permitían. pic.twitter.com/7JaE0aLRdt — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 23, 2022

Mónica García no tardaría mucho en contestarle. La de Más Madrid ya había dicho en su perfil de Twitter que se ausentaría de la Asamblea porque había dado positivo y se encontraba mal, pero eso no le impidió defenderse: "Aun no estando en el pleno, no me he librado de la mención de Ayuso. Tampoco los y las madrileñas nos hemos librado de las mentiras y fakes sobre la sanidad madrileña mientras la cierran y colapsan en nuestra cara".

Sin embargo, ha sido otro tuit el que ha corrido como la pólvora: "Dice Ayuso que no estoy en el plano para dar la cara. Estoy en mi casa con Covid. La cara la di en el hospital durante la pandemia mientras ella estaba en un hotel de lujo pagado por su amigo", ha replicado:

Dice Ayuso que no estoy en el Pleno para dar la cara. Estoy en mi casa con covid. La cara la di en el hospital durante la pandemia mientras ella estaba en un hotel de lujo pagado por su amigo. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 23, 2022

García no tardó en recibir los primeros zascas, incluso desde el entorno del PP. Han sido muchos los que le han recordado que Ayuso pagó de su bolsillo aquel hotel en el que pasó parte de la pandemia y también han tirado de hemeroteca para señalar que la de Más Madrid estuvo de baja desde mayo de 2020, en pleno colapso sanitario:

Sigue insidiando. Te recuerdo que por lo del hotel también la llevaste a los tribunales y también perdiste. Era cuando ella estaba pasando un COVID severo mientras tú cobrabas 2 sueldos de manera fraudulenta. https://t.co/fTvegdPffG — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 23, 2022

Recriminarle a Ayuso que no esté en un hospital atendiendo pacientes durante una pandemia es el intento de superioridad moral más patético que he visto en mi vida.



Por cierto el hotel se lo pagó ella. — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 23, 2022

Te recuerdo que en marzo del 2020, solicitaste la baja por una fractura de codo y no volviste a trabajar al hospital hasta diciembre...

Sin hablar de la retribución económica que exigiste y que no te correspondía por la Asamblea de Madrid... — maría⏪▶️⏯⏩ (@egokitzeko) June 23, 2022

Usted se puso de baja en plena pandemia, de mayo a diciembre de 2020. Así que la cara en el hospital la dio poco. pic.twitter.com/hsTtbOSHz6 — Yasujiro (@Yasujir32534413) June 23, 2022

¿Tienes pruebas de que el hotel lo pagara su amigo? ¿O es otro nuevo bulo de la izquierda? 🤔 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 23, 2022

1- El hotel lo pagó ella.



2- Lo más cercano a un hospital era estar enviando gente a boicotear el Zendal taponando cañerías.



3- Estando de baja, cobraste indebidamente 2600€ durante 5 meses. (13.000€ en total)



4- Casualmente hoy no vas a la Asamblea, después de lo de Oltra. — 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐚𝐥 (@jemayfe) June 23, 2022

Estuv¡ste de b@jaaaaa‼️⬇️🤦🏻⬇️



Uy uy uy qué p¡II@da p¡stole®a😜 pic.twitter.com/qxQ0DnxHhb — Roberto ⚫ (@RobertoLGNS) June 23, 2022

Señora, que no se entera.



Que el hotel se lo pagó @IdiazAyuso DE SU BOLSILLO.



La que estuvo en un hospital privado con habitación de lujo pagada por el contribuyente fue @carmencalvo_ https://t.co/iTVGen2ylj — César Sinde (@CesarSinde) June 23, 2022

Por eso te hicieron devolver los 13.000 euros cobrados indebidamente...?

Seis meses de baja precisamente durante la pandemia... pic.twitter.com/9DeVfiy3f9 — Luis🇪🇸🇪🇸 (@LuisPri30) June 23, 2022

La pandemia estalló a mediados de marzo del 2020, en mayo solicitaste la baja por una fractura de codo y no volviste a trabajar en el hospital hasta diciembre. — Rubén (@rcobrador) June 23, 2022

Usted estuvo de baja en los meses de pandemia, ¿no? Cuando hubo el error y cobró 13.000 euros de más, ¿recuerda? Y cuando no era de baja, estaba haciendo activismo populista... pic.twitter.com/h7VCRW4hon — congurb (@congurb) June 23, 2022

En esta ocasión parece que los ayusers han ganado por goleada en las respuestas de Mónica García.

Sigue los temas que te interesan