Furia española contra los medios británicos que nos tachan de vagos: "Es un microrracismo"

Reino Unido está inmerso en la mayor huelga ferroviaria desde hace 30 años y, de paso, algunos de sus medios de comunicación se han valido de un término peyorativo con los españoles para tratar de explicar los supuestos privilegios por los que están luchando los trabajadores. El paro se ha iniciado este martes y continuará el jueves y el sábado, contando además con el apoyo de los laboristas para poner contra las cuerdas a Boris Johnson.

Con un gran impacto para la economía del país y los usuarios del transporte, los trenes están parados e incluso el metro de Londres ha echado el cierre durante 24 horas porque en Reino Unido no es obligatorio garantizar unos servicios mínimos. El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT) no descarta convocar nuesvos paros en los próximos meses si la negociación colectiva no da sus frutos y no logran un acuerdo salarial con la gestora pública Network Rail y los operadores privados.

En este contexto, algunos medios de comunicación británicos han usado un paralelismo que deja en un pésimo lugar a los españoles para tratar la información sobre los 25 diputados laboristas que han respaldado a los piquetes en la huelga. Así, varias publicaciones tan prestigiosas como The Times y también otras tan populares como The Daily Mail y My London critican al líder laborista Keir Starmer que los suyos estén a favor de preservar lo que califican como "costumbres españolas" o "beneficios españoles".

Otro tópico más

Esas spanish practices y esos spanish perks aluden a parte de los derechos laborales de los trabajadores en huelga por los que están luchando para no perderlos, como el pago de 12 minutos de sueldo por caminar durante un minuto o la garantía de no trabajar a más de 450 metros de la base operativa. Ironizan, además, con que han sido necesarios nueve trabajadores para cambiar un enchufe.

Estas nimiedades, según los medios británicos, son las que merecen ser llamadas españolas dando por hecho que somos de la ley del mínimo esfuerzo. La corresponsal de Radio Nacional de España en Reino Unido, Sara Alonso Esparza, que reside en Londres, ha compartido unas capturas de pantalla asegurando que estaba indignada y ofendida por lo que se está pudiendo leer estos días en los periódicos:

'Spanish practices' (costumbres españolas) en varios titulares estos días en que se vive la peor huelga de trenes en 30 años en UK.

'9 personas para cambiar un enchufe o pagar 12 minutos de sueldo a los conductores por 1 minuto de trabajo'.

Me resulta indignante y ofensivo. pic.twitter.com/90wbHtSauc — Sara Alonso Esparza (@SAlonsoEsparza) June 22, 2022

Igual que a la periodista, han sido muchos otros tuiteros los que se han sentido ofendidos por las cabeceras británicas y el uso de topicazo, cargando contra ellos en la red social:

A mí me hace gracias más que otra cosa porque muchos British viven en realidades paralelas del siglo XX y muchos de sus prejuicios se han quedado ya obsoletos. Las "Spanish practices" de hoy bien ejecutadas le dan muy en las narices a las "British practices" de hoy y de siempre — María Sabarís Sardón (@msabaris) June 22, 2022

Ya les gustaría a muchos British parecerse un poquito más a los españoles, igual están hablando de gente que habla español qué no es igual y que conste que lo digo conociendo bastante a fondo el tema. Es como decir que todos ellos son unos beodos cabezas huecas 😳. — Maribel Luján (@maribelujan) June 22, 2022

No tienen ni puta idea, con perdón. Pero bueno, es el brexit thinking… todo lo malo en UK debe ser por influencia exógena. Sin embargo, en mi experiencia laboral aquí las (true) “spanish practices” son muy cotizadas por empresas y empleadores. — Fernando M. Romero (@FernandoMRomero) June 22, 2022

#Killmetruck El país que divide una tarea en 20, que en el trabajo el ritmo caribeño lo inventaron ellos, que en la hostelería la lentitud es un MUST para contratar... — Dr Patricia Forcén (@Pippipat) June 22, 2022

¿La británica era tirarse todos por un balcón? — Milton🥸 (@Tinguolf) June 22, 2022

De verdad a nadie le parece como mínimo un microrracismo? — AltoContraste (@MuchoContraste) June 22, 2022

Menudos soplapollas son! Si precisamente es al revés, en la mayoría de los casos estamos haciendo el trabajo de dos personas, si nos explotan! — Cherrymoon (@Cosmicxcx) June 22, 2022

Lo que digan los piratas da igual. pic.twitter.com/tx85LFmz10 — Ángel Miquel Caballer (@Mcaballer05) June 22, 2022

El término spanish practices, no obstante, se ha venido empleando de forma habitual en Reino Unido para hablar de las prácticas que recortan los derechos de los trabajadores, ligado en todo caso a las peticiones que los sindicatos ponen encima en la mesa de negociación. Sin embargo, quizás es hora de cambiarlo o, al menos, de censurarlo en la prensa que se dice seria.

