Las palabras que Ada Colau decía de los políticos en 2013 y ahora la señalan también a ella

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciaba el pasado mes de mayo que volverá a presentarse una vez más a las elecciones. Los de 2023 serán sus terceros comicios como candidata de Barcelona en Comú y, si obtiene el favor de las urnas, completará 12 años empuñando el bastón de mando de la ciudad condal, un extremo que criticaría con vehemencia la Colau de 2013, como nos ha recordado la hemeroteca.

"Será un honor volver a optar a este tercer mandado a la Alcaldía de Barcelona para consolidar este proyecto de la Barcelona del futuro", desveló Colau, quien primeramente trasladó su decisión a la Coordinadora del partido antes de anunciarlo públicamente: "Este nuevo modelo de ciudad ya se está viendo, pero necesita consolidarse. Necesita un tercer mandato porque, como sabéis, nos han tocado años difíciles en los que han pasado muchas cosas", se justificó.

Consultadas las bases de su formación como parte del protocolo establecido en el código ético ―solo se permite un tercer mandato si así lo decide la militancia―, éstas han respaldado mayoritariamente su candidatura y Ada Colau ha valorado que "eran las militantes las que tenían que decidir, me parecía lo más transparente y democrático para un proyecto político que no va de personas".

Donde dije digo, digo Diego

Aunque ahora quiera presentarse una tercera vez, hace nueve años vetaba a todos aquellos políticos que se "perpetuaban" en sus cargos y así lo afirmaba en las páginas de El Periódico de Cataluña. En el recorte de un reportaje, que todavía se puede leer íntegramente en su versión digital y está fechado el 8 de febrero de 2013, la regidora de Barcelona decía que "en los gobiernos no están los brillantes". Por aquel entonces, Colau era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y pedía cambios en el sistema político urgentemente porque "nos jugamos la democracia".

Proponía entonces que todos los políticos imputados dejasen su cargo, como ha hecho este martes Mónica Oltra, y que se modificase el sistema de partidos y la ley electoral: "Es una lógica perversa la que lleva a que quien llega al poder haga lo que sea para perpetuarse en él. Y en los gobiernos no están los más brillantes ni los más inteligentes, sino los más trepas. Triunfa el que lo sabe todo de todos":

Colau ha dicho estos días que no se ha arrepentido nunca de ser alcaldesa, pero "es una responsabilidad que comporta una carga emocional y eso no se puede obviar". A finales de mayo, cuando hizo pública su candidatura a la reelección, volvieron a entrevistarla en El Periódico y, preguntando por aquellas palabras suyas que nos ha recordado la hemeroteca, se ha defendido diciendo que "perpetuarse no es estar tres mandatos, es no conocer otro trabajo que la política". Desde luego, no se consuela quien no quiere.

