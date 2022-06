El revés de Compromís a Ferreras y Ana Pastor tirando de hemeroteca para defender a Oltra

Después de los resultados de las elecciones andaluzas, la otra noticia política que ha copado portadas durante la semana ha sido la dimisión de Mónica Oltra de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. El martes cedía a las presiones y cesaba de sus cargos ejecutivos y también como diputada de Les Corts después de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia por la gestión realizada en el caso del abuso de su exmarido, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada por la comunidad.

Entre los argumentos empleados por aquellos que deseaban que Oltra presentase su dimisión, el más esgrimido ha sido el agravio comparativo entre la reacción de la exvicepresidenta con su propia imputación y con la de los demás, defendiendo que ella pidió en su momento que otros políticos imputados dejasen sus puestos. Un extremo este que desde Compromís se han propuesto desmentir y han empezado haciéndolo poniendo en la diana a Antonio García Ferreras y Ana Pastor, periodistas de La Sexta.

En un vídeo que han compartido en sus perfiles, se puede ver y escuchar a los periodistas afirmando que "Oltra y algunos de su partido pusieron el listón muy alto de que con una imputación hay que dimitir", decía Pastor, mientras Ferreras añadía que "ella reclamaba a imputados y corruptos que se apartara, cuando eran imputados". A continuación, se ve un corte de la exvicepresidenta en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, desmintiendo estas acusaciones.

Imputación y presunción de inocencia

"De mí se dicen tantas cosas... Pero en la era de la digitalización, en la era de las hemerotecas, yo lo único que les pido es que vayan a las hemerotecas. Que vayan a YouTube, que está todo colgado, y si no quieren leerse los diarios de las sesiones, vean los vídeos", se defendía Oltra antes de dar paso, en el vídeo de Compromís, a varios fragmentos en los que se puede constatar lo que ha dicho, empezando por uno de hace 13 años en el que se dirigía a Camps para pedirle la dimisión "no por ser imputado, sino por responsabilidad política. Y, por cierto, no vuelva a cuestionar nunca más el tema de la presunción de inocencia porque yo sí que me la creo".

Sobre la posverdad y la hemeroteca. pic.twitter.com/RoiZo1TOEv — Compromís (@compromis) June 22, 2022

También se escucha a la Oltra de hace 7 años en un plató de televisión reiterando que "nunca he pedido la dimisión de una persona por estar imputada. Yo he pedido la dimisión cuando he escuchado unas grabaciones que políticamente eran insostenibles". En otro recorte de la hemeroteca también deja claro que "un 'imputado, fuera' no creo que la línea tenga que ser esa". El tuit de Compromís ha levantado mucho revuelo, con miles de reacciones en todas direcciones, pero quizás la más llamativa sea la de Pablo Iglesias, que se quita el sombrero:

Jamás imaginé que @compromis el partido de Joan Baldoví, llegara a criticar las manipulaciones de Ferreras y Pastor en La Sexta. Hoy me quito el sombrero ante este vídeo valiente y certero. Algo está cambiando en la percepción de lo que representa “tu tele de izquierdas” https://t.co/GGKR7XZUx9 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 22, 2022

La publicación del vídeo por parte de Compromís ha situado a Ana Pastor, sobre todo, ―puesto que Ferreras no tiene actividad en las redes― en la picota. La periodista ha recibido una vergonzosa oleada de odio y ha compartido algunos de los terribles insultos que ha recibido, explicando que se han sucedido tras la crítica del partido político hacia su persona. "Dije que Oltra es inocente, que no está condenada, pero que ella ha pedido en varias ocasiones dimisiones por imputaciones (y no solo al PP", ha escrito junto a un titular que confirma que la exvicepresidenta se sumaba a la petición del alcalde socialista de Alicante tras su imputación.

"Podemos debatir sobre si los políticos imputados deben dimitir o no", siguió Pastor, pero "negar que algunos partidos lo han pedido, es hacer un flaco favor a la verdad y a las ideas que se defiende". La periodista, además, ha valorado que "mientras debatimos aquí de hemeroteca y de nuestras guerritas, nos olvidamos de que una sentencia confirmada por dos instancias (pendiente ahora del Supremo) confirma los abusos a una niña de 14 años a la que no se creyó, se puso en duda y hasta se esposó para declarar".

Cuando Mónica Oltra decía a Francisco Camps que si fuese imputada "ese día me iría a mi casa" pic.twitter.com/EepcfU72TS — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 16, 2022

Mientras proliferan los vídeos en los que se puede escuchar a la de Compromís pidiendo dimisiones, Ana Pastor ha remarcado también que "siempre le he tenido mucho respeto a Mónica Oltra (que no ha abusado de nadie), pero no será su partido ni nosotros los periodistas quienes decidiremos en qué queda la investigación sobre cómo se gestionó el tema en los centros. Será la justicia".

