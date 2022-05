La terrible confesión de un anciano a su médico de cabecera: "Solo pienso en morir"

Cuando uno no la elige, la soledad tiene efectos debastadores para la salud mental y física. Si, además, añadimos a ese estado el escollo de la vejez, el momento en el que afloran la dependencia y los achaques, cuando se ve el final de la vida más cerca, obtenemos una escena dramática. En España, durante 2020, había 4.849.900 personas viviendo solas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, un 46% tenía 65 años o más, siendo mujeres en un 70,9%.

Si no hay familiares que acudan al rescate, que se conviertan en cuidadores de padres, abuelos o tíos, la saturación de las prestaciones públicas que gestionan los Servicios Sociales los estaría condenando a muerte si tampoco tienen la fórmula y/o el dinero para gestionarse una residencia. Teniendo en cuenta que todos queremos envejecer y tener una vida larga, parece mentira que nuestros mayores estén tan arrinconados en nuestro país y a nadia parezca importarle demasiado.

El enésimo ejemplo de la trágica situación que viven muchos se ha hecho viral en Twitter en los últimos días. Un médico de Familia que realiza divulgación a través de las redes sociales ha compartido la historia de su paciente, un hombre mayor que acudía a una revisión para valorar un posible tratamiento y realizarse una exploración neurológica y cognitiva, resultando todo en los parámetros normales.

"No dar asco"

El hombre quiso darle una hoja donde llevaba escritos "sus problemas", alegando que prefería comentarlos de ese modo. "Doctor, estoy sufriendo física y mentalmente. No me funciona bien nada. Caminando, me canso rápido. Se me engancha el riñón derecho. Las cervicales mal. Si muevo el cuello, pierdo el andar recto", comenzaba enumerando el hombre antes de meterse a valorar asuntos más psicosociales:

Paciente que acude a revisión a consulta, citado para valorar tratamiento y exploración neurológica, incluido valoración cognitiva (normal).



Me trae por escrito sus problemas, me comenta que prefiere comentarme sus problemas así.



El escrito habla por sí solo #Soledad #MFyC pic.twitter.com/RsfeAMrINH — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

"No tengo ilusión de vida. No tengo ni mujer ni hijos, ni dinero para ir a una residencia. Me parece que tengo neuralgia. Solo pienso en morir sin sufrir, para descansar y no dar trabajo ni asco", terminaba el hombre una carta que ha generado miles de reacciones en la red social. Tantas que, primeramente, el médico aclaró que pidió permiso antes de compartir la carta y que él se fue de allí más motivado. También, que el profesional esperaba con su publicación una reflexión sobre el problema social de los mayores:

Se fue algo más motivado al finalizar la consulta.

Le pedí permiso para compartir lo que me trajo escrito, manteniendo la confidencialidad, y entendiendo que lo puede ver mucha gente, y me autorizó sin ningún problema. — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

No ahondaré en más datos para mantener la confidencialidad.

Sí poner de relieve el problema social en mayores que supone la soledad y aislamiento social y la repercusión física pero sobre todo psicológica, y la necesidad de proactividad para abordar este problema mayúsculo. — Martín #MFyC (@martinfd78) May 16, 2022

Y, desde luego, consiguió sobradamente la reflexión en Twitter, donde muchos le han dado las gracias por la publicación que les ha pellizcado emocionalmente. De hecho, han sido muchas las personas que han manifestado su intención de ayudar al hombre y que han recordado que entidades como Cruz Roja mantienen en activo programas de voluntariado de acompañamiento de personas mayores:

La última frase es impresionante. Desear morir para ni dar trabajo ni asco. Si la sociedad puede crear estos sentimientos de culpa y vergüenza es una sociedad terriblemente enferma. — Joaquin Morera (@joaqmorera) May 16, 2022

Que triste, que una persona que haya luchado toda su vida, lo vea tan negro porque no tenga ayuda de nadie. — Gilberto Santana (@GilbertoElRojo) May 17, 2022

Tener hijos no te grantiza no estar solo en la vejez, lo triste es q el hecho de no tener dinero te grantiza un aislamiento y una desprotección bestial q acaba en buscar la manera de irse sin molestar ni hacer ruido porq no te puedes ni pagar una residencia! somos de usar y tirar — Aquilae Altair (@AquilaeAltair1) May 18, 2022

Un retrato exacto de la sociedad en la que estamos. La punta del iceberg de dramas diarios, callados, anónimos. Mala solución, pues es un problema que es estructural, de base. Gracias por hacerlo visible. Ojalá sirva para prevenir futuras soledades. — Estanochebocata (@estanochebocata) May 16, 2022

Se me parte el alma. Que además de encontrarse mal, se sienta como un estorbo es desgarrador. Muchas veces las palabras no salen por vergüenza o tristeza y resulta más fácil escribirlas. Dale mucho cariño y apoyo, por favor. A veces es el mejor consuelo — María Rodríguez (@maral_rodriguez) May 16, 2022

Es muy triste 😥, lo he visto en muchas personas mayores y se parte el alma.

Las personas q pierden a uno de los cónyuges sienten mucha soledad aunque no les falte compañía ( hijos,nietos...),pero si ya no tienen ni una parte de familia la mayoría se sienten muertos en vida 🥺 — 💙kuki007b💚🍏⚖️⚖️🕊🇺🇦 (@kuki007b) May 18, 2022

Me destroza ver eso. Tengo claro en qué quiero dedicar parte del tiempo en cuanto mi trabajo me deje un poco. — Esteban Ps (@esteban_pss) May 16, 2022

Dramático. Gracias por difundir. Tal vez se deba impulsar la utopía de servicios sociales universales, públicos y gratuítos, que asignen a toda persona mayor o vulnerable un profesional que le ofrezca, periódicamente, asesoría y orientación para la integración social. — C Martínez (@cmarti26) May 17, 2022

Desolador y de una tristeza máxima....cuanto dolor en tan pocas letras....gracias por compartirlo, hacernos parar y reflexionar 😔 — María (@mmarcorbalan) May 16, 2022

Durísimo! Trabajo en servicios sociales y vemos muchos casos así. La sociedad mira para otro lado. Luego pones la tele y ves a los de siempre llenándose la boca de mentiras y de medidas inexistente e imposibles. Pero q su vida no baje de ritmo ni por decencia… — Luli Pampin (@yoytea) May 16, 2022

Aseguró más tarde el médico que estaban gestionando introducir a su paciente en uno de los programas sociales para que busque ayuda social y tenga contacto con voluntarios que le hagan compañía y que ojalá puedan devolverle su ilusión por vivir.

Sigue los temas que te interesan