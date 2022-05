El épico zasca de José Manuel Soto al escuchar a Irene Montero hablando de menstruación

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha estado este lunes en Cadena SER y confirmaba allí que la ley del aborto finalmente incluirá la regulación de la baja por regla dolorosa, pero no así la reducción del IVA a los productos menstruales, una de las brechas del texto legal que ha puesto de nuevo en entredicho la buena sintonía del Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la norma, dando luz verde a que las jóvenes de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno y a establecer un permiso de preparto desde la semana 39.

Montero presumía ante los micrófonos de la SER de que "vamos a ser el primer país de Europa que plantee esto, es una medida revolucionaria y que representa muy bien el espíritu del Gobierno de coalición", ahondando en que las bajas menstruales tendrán forma de "incapacidad temporal asumida por el Estado en la que no será necesario días previos de cotización". Asimismo, la ministra ha rechazado los comentarios de Nadia Calviño, que mostraba su recelo estos días previos la implementación de esta norma argumentando un posible estigma para las mujeres.

"Para que no exista este estigma se va a asumir desde el Estado, para que las empresas no tengan que asumir los costes. Estigmatizar es que las mujeres tengan que seguir viviendo estos temas con vergüenza y en silencio, tomándose pastillas y trabajando con dolor porque no hay una ley que las protege", ha valorado Montero, añadiendo que "lo estigmatizante es que tengamos que vivir nuestra regla en soledad, desde la vergüenza, desde la culpa. Que tengamos que llevar un tampón o una compresa más horas de las que debemos para no salir del trabajo".

La oración de Soto

"Lo estigmatizante es que no podamos hablar de nuestra regla con normalidad", ha concluido Irene Montero en el fragmento que publicó la emisora en sus redes sociales y se ha hecho viral con rapidez. En estos días en los que han sido muchos los señores hablando de menstruación en Twitter, no es de extrañar que el cantante José Manuel Soto también haya querido dar su parecer y, precisamente, haya escogido estas palabras de la ministra para exponer públicamente:

Señor llévame pronto… https://t.co/2JGLcMGGGD — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 16, 2022

Ese "Señor, llévame pronto" de Soto, que acumula miles de reacciones, ha recibido el aplauso de sus seguidores en la red social:

Vamos yo no creo que tener la regla sea vergonzoso y me cree culpabilidad. Soy mujer y estoy orgullosa de tener la regla. Es algo natural y no me crea ningún trauma. Y lo de la soledad... Madre mía, que pasa que tengo que llamar a todo el mundo y decirle que tengo la regla?... 🤦 — Encarnación (@Encarna46580612) May 17, 2022

Yo lo que no paro de darle vueltas es a lo de... vivirlo en soledad.

Sinceramente, no se cómo se vive la regla en compañía. Bueno, estoy tranquila porque con los 21.000.000.000 seguro que nos dan unas charlas chulísimas para que aprendamos. — MsZon (@MsZon3) May 16, 2022

La vivirá sola la que lo esté. Y yo todavía no he conocido a una sola mujer, y he tenido el placer de conocer a muchas a lo largo de mi vida, que tenga sentimientos de culpa o vergüenza por tener la regla dichosa. Es más, siempre se lo han tomado con humor y hasta han disimulado — cántabro (@cantabr77211707) May 16, 2022

En mi casa cuando mi mujer tenga la próxima regla vamos a invitar a los vecinos a una copita en casa y estamos pensando en sortear el tampon entre los invitados — juan Desde España y en libertad (@juan95548905) May 16, 2022

Pero a donde estamos llegando ya?...hasta ahora no me he enterado yo que las mujeres necesitemos compañía para ponernos una compresa o un tampax, más vale que se preocupen de las soledad de nuestros mayores, que ellos sí necesitan ayuda para ponerse el pañal — CONCHI GALLARDO JIMÉNEZ (@CONCHIGALLARDO6) May 16, 2022

Qué estigma, ni qué leches! — Mina 🇪🇦 (@minamill8) May 16, 2022

...lo que verdaderamente es estigmatizante es que tu seas ministra.

España, que bajo has caído — Rubicon (@Antonio82657867) May 16, 2022

De verdad, me pregunto en que ambiente familiar y laboral ha vivido esta mujer¡¡¡¡ — MARTA (@herradura62) May 16, 2022

Sólo diré que cualquier mujer con dos dedos de frente imagino que no se verá representada por esta tipa. Qué nivelito!!! 🙆 — CGVD ....Vacunado.y con 😷.Seguiré con ella puesta (@cesarvadi50) May 16, 2022

Señor Soto: mejor que Nuestro Señor se la lleve a ella…gensatísma: qué “Clavario”, madre…qué “Clavarioooo” pic.twitter.com/rkpvBYloPu — 🏊🏼‍♂️JUAN ALÁEZ FARRERES🏊🏼‍♂️ (@FarreresJuan) May 16, 2022

Eso sí, tampoco se ha librado de las críticas. Ya se sabe que en Twitter siempre hay una de cal y otra de arena.

