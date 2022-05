Irene Montero: habrá baja por regla dolorosa pero no reducción del IVA en los productos menstruales

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha confirmado este lunes que la ley del aborto incluirá incluirá la regulación de la baja por regla dolorosa pero dejará fuera la reducción del IVA de los productos menstruales. La medida se aprobará mañana en Consejo de Ministros dentro de la norma que estipula, además, que las jóvenes de 16 años podrán abortar sin necesidad de consentimiento por parte de sus padres y que establece un permiso preparto desde la semana 39.

"El borrador ya está acabado y sí, habrá bajas por reglas dolorosas. Vamos a ser el primer país que plantee esto, es una medida revolucionaria y que representa muy bien el espíritu del Gobierno de coalición", ha considerado en declaraciones a la Cadena Ser. La ministra ha explicado que las bajas tendrán la forma de "una incapacidad temporal asumida por el Estado, en la que no será necesario días previos de cotización".

Fuera de la norma se ha quedado otra propuesta que estaba incluida en el primer borrador y que establecía la aplicación del IVA superreducido a los productos menstruales. "La rebaja de IVA superreducido no está incluido en esta ley, aunque forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición. Queda pendiente", explicó la ministra, señalando que "el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley" pero que "se volverá a abordar en los Presupuestos Generales del Estado".

"Es una medida de 30 millones de euros que es fundamental para la salud de muchas mujeres, tenemos que conseguirlo", ha asegurado. Lo que sí incluye la norma es la distribución gratuita de esos productos en los centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusión y las prisiones.

La ministra de Igualdad ha rechazado también que la implementación de la baja por regla dolorosa pueda servir para estigmatizar a las mujeres, como han insinuado desde algunos sindicatos y también desde parte del Gobierno, en palabras de la ministra Nadia Calviño. "Para que no exista ese estigma, se va a asumir desde el Estado, para que las empresas no tengan que asumir los costes. Estigmatizar es que las mujeres tengan que seguir viviendo estos temas con vergüenza y en silencio, tomándose pastillas y trabajando con dolor porque no hay una ley que las protege".

Otra de las patas importantes de la ley es asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se puede llevar a cabo en los centros públicos y, para ello, Montero ha señalado que hay que "regular la objeción de conciencia de la misma forma que se hizo con la eutanasia: que los médicos que quieran se puedan acoger a ella, pero que los centros garanticen que siempre hay personal que pueda practicar la IVE en los centros públicos".

Otra de las cuestiones que incluirá la ley es un permiso preparto desde la semana 39 de embarazo, y no desde la semana 36, como quería Igualdad en un inicio. "Ya de facto ocurre que muchas mujeres tienen una baja a partir de esa semana [la 39, la última de embarazo], pero evidentemente es un momento que hay que prepararse, física y psicológicamente muy importante para las mujeres".

