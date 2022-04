El juego viral que te dice si eres capaz de pegarle a Chris Rock como Will Smith: prueba online

Puede que el guantazo a mano abierta que Will Smith le propinó a Chris Rock durante la 94ª gala de los Oscar el pasado 28 de marzo no fuese el más fuerte que se haya visto. Sin embargo, ha tenido el impacto de un tsunami en las redes sociales, generando un aluvión de reacciones que no parece tener fin. El nuevo invento que ha provocado el escándalo es un divertido juego que contrasta con la tensión vivida en el Dolby Theater de Los Angeles: "¿Cómo de rápido eres capaz de abofetear a Chris Rock?"

El juego, que no requiere que descargues ninguna aplicación para su disfrute (es 100% online), ha sido creado por Tyler Hamilton, un internauta aficionado a la informática y a los Oscars. Su mecánica es simple, aunque el título engaña: tan solo hay una mano amarilla, al estilo de los emoticonos de WhatsApp, y una cara a la que abofetear. Pero, en este caso, no es necesariamente la de Chris Rock -como promete el título y ocurrió en la vida real- sino que también aparece la de Will Smith. Un Smith sonriente que espera a que le hagas llegar el contundente sopapo a mano abierta.

De este modo, el creador del juego parece ponerse de lado de la inmensa mayoría de la gente que ha condenado la actuación de Will Smith por el uso de la violencia. ¿Cómo explicar, si no, que la cara que se abofetea no sea únicamente la de Chris Rock?

Me sorprende ver a gente defendiendo la bofetada de Will Smith: la violencia no puede ser nunca la respuesta ante agravios o ante conductas que consideremos injustas. El ojo por ojo lleva a que el mundo se quede ciego. Más vale defender las reglas de la convivencia civilizada. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) March 28, 2022

Por otro lado, las redes también han mostrado su rechazo al chiste del humorista norteamericano y su falta de tacto con la enfermedad de Jada Pinkett. Hay quien incluso ha encontrado en eso una explicación al tortazo de Smith. Las reacciones han sido tan variadas que los únicos triunfadores de todo esto han sido los memes y los más avispados, como el creador de este juego o la empresa de juguetes que sacó el muñeco del bofetón.

Quizá por ello, Tyler Hamilton ha incluido también la opción de pegarle a Chris Rock en vez de a Will Smith: "Le tenía ganas a Chris Rock", dice un usuario en Twitter. Se trata de un juego para rebajar la tensión y reír, no para contribuir a que crezca el clima de bandos enfrentados. Que cada cual elija la cara que prefiere cruzar.

Todos hablando de la BRUTAL agresión de Will Smith (la cual desapruebo) a Chris Rock, pero pocos hablando de la VOMITIVA humillación de Chris Rock a Jada Pinkett Smith. Cuando el payaso de clase humilla a una compañera, y el mundo te dice que debes sonreir y aplaudir. Abro hilo👇 — Maglor 🇺🇦❤️ (@DaniAbades) March 28, 2022

"Will Smith, mejor actor de reparto" pic.twitter.com/IX3G7V1Kgu — Redvamas (@redvamas) March 28, 2022

"Como mucho se harán dos o tres memes de Will Smith" pic.twitter.com/dqt5gklm8E — The Raven (@the_raven77) March 28, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Milonga Customs (@milongacustoms)

Las redes no han tardado en hacer viral el juego en cuestión. Por simple que parezca a primera vista, lo cierto es que la idea engancha y es bastante divertida. No hay ganadores ni perdedores, tan solo te dice a cuánta velocidad, medida en kilómetros/hora, has sido capaz de pegarle a Chris Rock o Will Smith. Se trata de una variante de aquellos recreativos de la feria que te decían la potencia con la que eras capaz de pegarle a un saco o golpear un martillo.

No obstante, los usuarios no han tardado en hacer del juego una especie de competición. En Twitter, comparten las marcas que han obtenido: "No encontré forma de superar los 72 km/h", dice Luis Cáceres. Lo cierto es que es un récord muy bueno, ya que es difícil pasar de los 25 km/h.

No encontré forma de superar los 72km/hhttps://t.co/urlsxp1b8D — Luis Cáceres Solano (@luiscaceresolan) March 31, 2022

En este juego puedes hostiar a Chris Rock y te miden la velocidad de hostiaje.



Amo Internet. https://t.co/sK0AX7JOo0 — Tío Cualquiera (όχι) 🦊 (@eltipodesiempre) March 29, 2022

Sólo por esto está todo justificado. Gracias Will ❤️https://t.co/fs05V64sxw — Mada (@madapls) March 30, 2022

How fast can you slap Chris Rock. 68km/h has to be up there with the highest score.. #ChrisRockSlap show your high score..... pic.twitter.com/adG3h3Dq3L — Malcolm Smith (@MalkySmith) March 31, 2022

Un jueguito que mide la velocidad con la que uno puede abofetear a Chris Rock. Si supera los 30kms/h suena Gettin' Jiggy Wit It https://t.co/ZBU5DrjkZo — Andrés G. Borges (@palabraseca) March 31, 2022

Ya algún desocupado en internet hizo un juego para cachetear a Chris Rock.

Si usted logra hacerlo a mas de 30 km/h suena música de Will Smith.

Me cuentan cómo les va.

👇😅https://t.co/GHWosERKW5 — Uribe DJ (@UribeDJ) March 31, 2022

En este enlace podrás intentarlo tú mismo. ¡Mucha suerte!

