El aviso de Will Smith a Pablo Motos que pronosticó lo de los Oscar: "Cuidado con mi esposa"

Will Smith advirtiendo a Pablo Motos en aquel programa de 2010.

El bofetón de Will Smith a Chris Rock sigue retumbando en todo el mundo. Finalmente, el actor también ha pedido perdón al cómico, autor de una mofa más que desafortunada sobre Jada Pinkett. En España, cuando trascendió la agresión, todos los memes volvieron la vista hacia Pablo Motos. No en vano, el presentador de El Hormiguero mantiene una relación de gran complicidad con el intérprete, que ha visitado el plató de Antena 3 en varias ocasiones.

Motos no ha tardado en pronunciarse sobre el tema, reconociendo que "la violencia es injustificable" y que "Will Smith ha metido la pata", pero valorando igualmente que "es una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida": "Es cualquier cosa menos una persona violenta, que lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor sea feliz y que, además de un talento incuestionable, tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó. Quien esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra", ha dicho este lunes en su defensa.

Precisamente, una de las visitas que le hizo el actor se ha vuelto a hacer viral este martes al suponer todo un presagio de lo que sucedió casi 12 años después de aquel intercambio de chascarrillos entre ambos. Corría el mes de agosto de 2010 y Will Smith acudió a El Hormiguero para promocionar Karate Kid junto al mítico actor Jackie Chan, a su hijo Jaden y a su mujer Jada. Además de hablar español y mostrarse encantador, como de costumbre, aquel día le gastó una broma a Motos que hoy vemos con otros ojos.

"Cuidado con las palabras"

En la recta final de aquel programa, que todavía se emitía en Cuatro por aquel entonces, Motos tuvo unas palabras de admiración para Chan y también aconsejó al pequeño Jaden que siguiese las advertencias de sus padres para que mantuviese los pies en la tierra. El presentador iba a continuar hablando con Jada cuando Will Smith lo paró en seco: "Pablo, cuidado con las palabras para mi esposa", dijo fingiendo ponerse serio en una secuencia que ha regresado a Twitter con más fuerza que nunca.

Will Smith ya avisó en su día a Pablo Motos de lo que le podía pasar. #Oscars pic.twitter.com/7tgQ6mi8fO — Toni Morejón (@ToniMorejon) March 28, 2022

"Jada, no me extraña que tengas tanto éxito en Hollywood", comenzó diciendo Motos al tiempo que Smith daba el visto bueno y ella se reía con el sketch que estaba improvisando su marido. "Eres una de las mejores actrices del mundo, pero, además, eres tan bonita por dentro que se me ha olvidado lo bonita que eres por fuera", resolvió el presentador, muy en su línea, ganándose el aplauso del plató y de sus invitados, a la vez que una de las hormigas decía "zúrrale, zúrrale".

La hemeroteca, como siempre, dejándonos auténticas perlas.

