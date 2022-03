El dueto viral de Rosalía y Pedroche al ritmo de 'Chicken Teriyaki' en TikTok: ¿quién gana?

Cada paso que ha dado Rosalía desde que explosionó su popularidad gracias a El mal querer ha sido noticia, así que no es de extrañar que poco después de la publicación de Motomami cada una de sus apariciones se conviertan en virales. En esta ocasión no ha estado sola al otro lado de la pantalla, ni siquiera con su cuerpo de baile, sino que ha aparecido al lado de la presentadora Cristina Pedroche, todo un dueto de escándalo para bailar la coreografía de Chicken Teriyaki.

El pegadizo tema fue el tercero que se dio a conocer del nuevo disco de Rosalía tras el lanzamiento de La Fama, donde colabora con The Weekend, y Saoko. Se trata de una canción que continúa en la línea de la melodía reguetonera, su experimentación con la electrónica y la inspiración en la cultural oriental. La artista se dio cuenta desde el principio que sería TikTok la red social donde encontraría un mejor feedback por parte de sus fans y no se equivocó: los bailes con el "pa' ti, naki, chicken teriyaki" emulando sus gestos no tardaron en convertirse en un reto viral.

Y ese reto es, precisamente, al que se ha sumado Pedroche acompañada de Rosalía, que durante su última estancia en España ha ido a comer a DiverXO, en Madrid. El restaurante de Dabid Muñoz fue una de las paradas de la artista y la presentadora quiso aprovechar la ocasión para charlar con ella y marcarse un baile que ha quedado ya para la posteridad. Como no podía ser de otra forma, además, lo ha compartido con sus seguidores en TikTok:

El clip, que se compartió el pasado 25 de marzo, va camino de los 3,5 millones de reproducciones. Cristina Pedroche ha aprovechado Zapeando, el programa donde trabaja, para contar cómo acabó bailando con la Rosalía: "Estábamos haciendo unas cosas y le dije que hiciéramos el vídeo. Lo puse y salió a la primerá", confesó, explicando que del restaurante de su marido "salió bien comida".

q rosalia y la pedroche son mejores amigas de verdad sq amo la vida — álvaro ✧ ۪۪˚ ❀ ፧ ✩ (@algiraldez1) March 28, 2022

Pedroche dando clases a Rosalía de cómo hacer el challenge de su propio baile — Anaïs (@Anais__PS) March 25, 2022

Unas campanadas con Cristina Pedroche y Rosalía será una obra de arte y 97% de audiencia — 𝐴𝑙𝑒𝑥 𝐿𝑜𝑝𝑒𝑧 🇪🇸🇦🇹🇬🇧 (@AlexFuckBoy1) March 25, 2022

Además, reconoció que fue ella la que tuvo que guiar la coreografía y decirle "cómo se hacía su challenge de TikTok. Le dije: 'Yo hago lo que tú digas, pero es lo que he visto en los vídeos'", confesó entre risas.

Rosalía, Cristina Pedroche y Karen Ortiz bailando el trend de 'CHICKEN TERIYAKI' vía TikTok. pic.twitter.com/XEXqhx7kjS — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) March 25, 2022

También repitieron vídeo junto a Karen Ortiz.

Sigue los temas que te interesan