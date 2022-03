El tuit que escribió Sánchez sobre filosofía cuando gobernaba Rajoy y ahora se le vuelve en contra

Los tuits los carga el diablo y a Pedro Sánchez no es la primera vez que le sacan los colores. Los mensajes que uno escribió en el pasado, sobre todo aquellos que se publicaron cuando el ahora presidente del Gobierno estaba en la oposición, suelen volver de vez en cuando para dejarlo en evidencia y esta vez ha reflotado uno de 2015 que le recuerda al jefe del Ejecutivo lo importante que era la mateira de Filosofía para él.

Y regresa a Twitter este martes, el día que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto de la ESO, en el que se detalla lo que tendrá que aprender el alumnado de los 12 a los 16 años obligatoriamente en toda España. Así, en un alarde porque sea "menos memorístico", se han decantado por un aprendizaje más aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes, renunciando por primera vez a detallar hechos históricos de un modo cronológico y a que en Secundaria se imparta Filosofía.

El PSOE ha incumplido el acuerdo que ellos mismos firmaron en 2018 cuando se unieron a otros partidos para reforzar la Ética en 4º de ESO y ahora el Ministerio de Educación pretende que los alumnos se pasen toda la enseñanza básica sin estudiar una asignatura que, precisamente, enseña a aprender y a ser críticos. A cambio, se darán materias como Trabajo Monográfico, Servicios a la Comunidad, Formación y Orientación Personal y Profesional, Digitalización, Economía y Emprendimiento, Valores Cívicos y Éticos y una nueva versión de la polémica Educación para la Ciudadanía que había implantado Zapatero.

El tuit de la vergüenza

En aquel año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy también se cargó la Filosofía con la reforma de la LOMCE, reduciendo la asignatura al convertirla en optativa. De hecho, hasta el momento se enseñaban en Secundaria y Bachillerato tres asignaturas relacionadas: Filosofía, Valores Éticos e Historia de la Filosofía, pero solo la primera se quedó como obligatoria en 1º de Bachillerato. Decía entonces Sánchez, secretario general del PSOE en su primera etapa, que "en cuanto lleguemos al gobierno recuperaremos enseñanzas como la Filosofía":

En cuanto lleguemos al gobierno recuperaremos enseñanzas como filosofía, música, ética y artes plásticas. pic.twitter.com/lrK73CSSu0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2015

Pero claro, en lo de recuperarlas y volverlas a borrar del mapa no habíamos caído. No obstante, no es este el único tuit antiguo que le ha jugado una mala pasada al presidente en las últimas horas. Después de conocerse que Unidas Podemos ha vuelto a desmarcarse del Ejecutivo socialista para criticar la decisión, así como los senadores Javier de Lucas y Manuel Cruz, del PSOE, ha reflotado otro mensaje de Sánchez, esta vez de noviembre de 2018.

Un mes antes, el 17 de octubre, el Congreso aprobaba por unanimidad una Proposición no de Ley del grupo de Unidas Podemos para acordar que la Filosofía sea materia obligatoria en el último curso de la ESO y los dos de Bachiller, un extremo que se hacía realidad poco después y del que hablaba así Sánchez, ya en su papel de presidente del Ejecutivo:

La filosofía debe volver a las aulas y ese es el compromiso del Gobierno. Como apunta Ángel Gabilondo, estudiarla resulta vital para entendernos unos a otros y para desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a hacer frente a las injusticias. #DíaMundialDeLaFilosofía https://t.co/YY7N6lrUYj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2018

"La filosofía debe volver a las aulas y ese es el compromiso del Gobierno", escribía, añadiendo que su estudio "resulta vital para entendernos unos a otros y para desarrollar un pensamiento crítico". A todas luces parece que ahora no le resulta tan importante como hace tres años y medio.

Sigue los temas que te interesan