La épica respuesta en andaluz a una carta en catalán de Barcelona: "Eá, zeñores, quedar con Dió"

La respuesta en andaluz a una carta enviada por el Ayuntamiento de Barcelona a una empresa de Algeciras se ha hecho viral 31 años después de haberse enviado y no es para menos. La guasa con la que contestan desde Andalucía está provocando miles de reacciones en Twitter desde que se compartió el pasado 26 de marzo. No obstante, en su momento, la misiva también trascendió y fue publicada incluso por El País, cabreando sobremanera al concejal barcelonés.

El Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona envió aquel mes de enero de 1986, como había hecho en otras ocasiones, unas 10.000 cartas a empresas e instituciones de distintos países del mundo para recabar información sobre los servicios que ofrecían de cara a las vacaciones de los más jóvenes. El objetivo era elaborar unos programas estivales para los barceloneses y, para ello, escribieron el mismo texto en catalán, español, inglés, francés e italiano, enviando a cada lugar la versión correspondiente, excepto a la naviera Isleña de Navegación (Isnasa) de Algeciras.

En la empresa andaluza abrieron el sobre y se encontraron con un texto donde les explicaban, en catalán, que el área juvenil del Ayuntamiento estaba buscando información para editar su revista ¿Qué hacemos este verano? ―Què fem aquest estiu?― que pretendía "dar a los jóvenes de nuestra ciudad la información necesaria para preparar sus vacaciones" y crear "un banco de recursos". Les pedían que enviasen los programas lo antes posible, "como máximo hasta el 1 de mayo", y les agradecían su colaboración.

La respuesta de Bandrés

El fundador, consejero y director general de Isnasa, Juan Luis Bandrés Guerrero, no sabría en aquel momento que el texto en catalán respondía a un error del Ayuntamiento y daría por hecho que su envío había sido premeditado. Por eso, este empresario de origen vasco que llevaba unos 20 años viviendo en Algeciras, decidió aferrarse al humor ―patrimonio inmaterial de la provincia de Cádiz― para contestarles.

Desde la cuenta de Twitter que se ha difundido hasta hacerse viral, aclaran que han sacado la carta "de un documento de un texto que nos pasó un profesor de la Universidad" y lo cierto es que, si bien se había difundido en alguna ocasión a través de otros canales, no se encuentran muchas referencias de su transcripción, que es una joya: "Zeñó, he recibío zu carta de fesha catorse der corriente me d'Enero. Nó ha sío una jartá de difisi enterarno de lo sucedío, y má o meno eztamo cazi orientao", empieza el texto.

"Lo que todavía no z'entiende der tó e lo de 'Què fem aquest estiu?' y ezo no lo podemos concebí. En cuantito lo zepamos, le contestaremo con musho arte. Eá, zeñores, quedar con Dió", finalizaba la misiva, que acumula más de 5.000 retuits y va camino de los 30.000 me gusta. Pero no solo está teniendo éxito más de tres décadas después de su envío, ya en su momento se hicieron eco de ella algunos medios, como El País. De hecho, su publicación en este periódico motivó que el concejal del Área de Juventud de Barcelona, Enric Truñó i Lagares, escribiese una carta al director un poco contrariado.

"Falta de consideración al catalán"

Apuntaba que el texto "ironizaba, utilizando una inédita y curiosísima transcripción fonética del dialecto andaluz" y sostenía que "quiero entender que la sorprendente reacción del director general de Isnasa ante lo que en buena lógica solo podría interpretarse como un intrascendente error burocrático, muestra su excelente humor durante el tiempo que le dejan libre las múltiples ocupaciones derivadas de su labor directiva".

"Quiero entender eso, porque de no ser así habría que pensar en que su carta obedece quizás a una falta de consideración hacia el idioma catalán e, incluso, a una actitud despectiva hacia el dialecto andaluz", criticaba el edil, reiterando que "en ningún momento ha sido nuestra intención poner trabas idiomáticas, ni de ningún otro tipo, a la comunicación entre los andaluces y los catalanes" y añadiendo que "las culturas y las lenguas deben ser vínculos de unión y, en esta tarea, no tienen cabida las actitudes jocosas, ni mucho menos las despectivas e irrespetuosas".

Con la pataleta del concejal acabó al asunto, al menos públicamente, pero lamentablemente Bandrés volvió a ser noticia casi tres años después, al morir trágicamente asesinado cuando tenía 41 años. Benito Cózar Morales, un empleado temporal de Isnasa que estaba pendiente de una nueva contratación por parte de la naviera, disparó contra él en las instalaciones y lo mató en el acto. Truñó i Lagares, que ejerció como regidor del Consell Municipal entre el 79 y el 98, fue uno de los responsables de los Juegos Olímpicos de Barcelona y recibió posteriormente la Medalla de Oro del Ayuntamiento al Mérito Deportivo.

