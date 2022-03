El ofensivo comentario de una profesora universitaria a una alumna por su acento andaluz

Pocas cosas más rancias en esta vida que criticar a alguien por su acento. Las distintas formas de hablar castellano que existen en nuestro país aportan riqueza para todos e identidad a los territorios, pero para algunas personas parece que suponen un problema y traen consigo un montón de prejuicios completamente infundados. Los andaluces son, sin duda, unos de los que más sufren este tipo de discriminación en España.

Buena prueba de ello fue la pregunta que Pablo Motos le formuló a Roberto Leal cuando empezó en Pasapalabra o el alegato que llegó a realizar la influencer Anabel Mua ante el desprecio de uno de sus seguidores. Ahora, ha sido una joven universitaria la que ha denunciado en Twitter una situación muy ofensiva que ha vivido en la facultad a causa de su acento andaluz y, sobre todo, de la intolerancia y falta de educación de su profesora.

Ha explicado Julia, que así se llama la tuitera, que "una profesora me acaba de preguntar en medio de toda la clase si quiero que me ayude a deshacerme del acento andaluz para ganar credibilidad cuando hablo". La situación que ha narrado la joven, que parece increíble que suceda en ese lugar y en el siglo XXI, se ha hecho rápidamente viral y ha sido compartida por miles de personas:

Una profesora de la uni me acaba de preguntar en medio de toda la clase si quiero que me ayude a deshacerme del acento andaluz para ganar credibilidad cuando hablo — Julia (@juliaacruuz0) March 8, 2022

Además, Julia ha precisado después que ella se negó y la profesora, sin saber muy bien por dónde salir, se puso a imitar el acento murciano "para arreglarlo":

Cuando le he dicho que no, ha intentado arreglarlo imitando el acento murciano 🥲 — Julia (@juliaacruuz0) March 8, 2022

No estaba la mujer muy acertada ese día en clase, desde luego. No obstante, la profesora no es la única que tiene este tipo de perjuicios y eso ha quedado muy claro leyendo algunas de las respuestas de las personas que han comentado sus tuits:

En la Uni de Salamanca un profesor reaccionó a mi presentación con un “aprenda a hablar mejor”.

Lo curioso es que en aquella clase había gallegos y catalanes, todos luciendo con orgullo sus peculiaridades lingüísticas. Y sí, el único acento inasumible, a su juicio, fue el andaluz — Adrián F. Ponce (@Adrii_ponce) March 9, 2022

https://t.co/FYKsxMk6RA



Estaría bien que un día de exposición en su clase salieras poniendo esto. Y que ella te lo explique, igual os ilumina...me alegro mucho por tu respuesta. — dani9210 (@DANI9210XBOX) March 9, 2022

Lamentablemente esta profesora impertinente lleva razón en algo: a los oyentes no andaluces algo dicho con acento anadaluz les parece menos creíble que si se dice en "fino" (todos los andaluces sabemos lo que es hablar "fino"). Triste, pero real. — Natalia Soria Olmedo (@NataliaSoriaO) March 9, 2022

[BILBAO]

En una exposición sobre pediatría, el profesor me felicitó por mi soltura y la gran explicación, pero añadió: "Hubiese sido perfecto si no fuese porque he perdido varias veces el hilo por tu acento".



Señor, ese no es mi problema. Hágaselo mirar. — Javi Ruiz ۞ (@Javiruizcast97) March 9, 2022

Tengo auténtico pavor a que me pase esto si me voy a estudiar fuera de Andalucía. — Masha (@MariaRrs25) March 9, 2022

Andaluz? Qué acento andaluz?

El de la S mágica de Lucena?

El de A abierta de Granada y Almería?

El cantarín de la Bahía de Cádiz?

El de Sierra Morena occidental o el de la oriental?

El del Valle Bajo del Guadalquivir?

El del Condado de Huelva?

El de la Axarquía o el de Ronda? — Jose Mejias (@JoseMMejiasR) March 9, 2022

Julia ha contestado a una de sus amigas que su reacción fue quedarse sentada y callada: "Es que no me lo podía creer... Ya cuando he salido de clase he pensado en todo lo que debería haber soltado".

Sigue los temas que te interesan