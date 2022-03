Avalancha de críticas al programa de Íker Jiménez por extender la "rusofobia" pidiendo "matar más rusos"

Ensañamiento en Twitter con la última ocurrencia de Íker Jiménez en su programa Horizonte, que lo lleva al prime time todos los jueves en Cuatro desde hace ya casi dos años. En esta ocasión, asl críticas se centran en uno de los invitados que ha acudido esta semana: José Jiménez Planelles, un instructor de operaciones y experto en armamento que, sin andarse con rodeos y portando armas en el plató, abogó por "matar más rusos" para terminar con el conflicto de Ucrania.

El también criminalista forense aconsejó que el ejército ucraniano "tiene que causar bastante más bajas y esto es importante que lo hagan. Esa columna que entra, de gusano, tiene que desaparecer perfectamente. Y esos buques que están abajo en Odesa tienen que esperar a que entren y, cuando entren, hay que minar toda la zona y hay que acabar con un par de ellos por lo menos", ha explicado Jiménez Planelles ante la atenta mirada del presentador y del resto de colaboradores.

Ninguno de ellos intentó que matizase sus palabras porque, pronunciadas mientras sujetaba un arma, parecían no tner ningún tipo de matiz. "Hay que matar más, hay que matar más rusos porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. Tienen que tener más bajas", insistía, mientras Íker procuraba darle empaque a sus palabras: "Lo dice alguien que sabe de la guerra. Desde luego, buenista cero. Pero es la información que tienen los especialistas", precisó.

"El Patton español"

El vídeo con las polémicas declaraciones del experto no tardó en divulgarse por las redes sociales. De hecho, el diputado de EH Bildu, Jon Inarritu, fue uno de los primeros que se mofó de ello en su cuenta de Twitter:

Aquí el “general Patton” español, dando unos consejos para acabar con el conflicto bélico. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️



“Hay que matar más” pic.twitter.com/cyiNgoljZO — Jon Inarritu (@JonInarritu) March 11, 2022

No obstante, no fue ni mucho menos el único. El aluvión de críticas que ha venido recibiendo el programal, la cadena y el propio Iker Jiménez no cesa. Estas son algunas de ellas:

Programa de la TV promedio, ahora mismo en España: pic.twitter.com/XnTQgICPPA — Andréi Kononov #Spexit 🇷🇺🇸🇾🇵🇸 (@andrei_kononov) March 10, 2022

Prime time en Mediaset: "Hay que matar más rusos". pic.twitter.com/1tHo2TCyvI — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 11, 2022

-'¿Eres optimista de cara esta guerra?



-'Lo soy en un sentido, en el de que hay que matar más rusos'.



ESTO ACABA DE PASAR EN DIRECTO. pic.twitter.com/p83PYwVNHS — Isabel (@Fourty35) March 10, 2022

Esto es lo que pasa cuando llevas a un psicópata a la tele. pic.twitter.com/DSjorGBp9O — Héctor ⵣ۞ (@Bobores) March 11, 2022

Bueno, paren las rotativas, que ya se ha encontrado la solución al conflicto: Hay que matar a más rusos!#Horizonte pic.twitter.com/9a0lUN8qWN — nuevo daniel (@unnuevodaniel) March 10, 2022

Confío en que la @EmbajadaRusaES tome las medidas oportunas ante las declaraciones del tal José Jiménez Planelles en el programa “Horizonte” del 10.03.2022, dirigido por @navedelmisterio. “Hay que matar más, hay que matar más rusos”. Como español me abochorna. Mis disculpas. pic.twitter.com/nPM5bUTb2k — 𝔖𝔦𝔤𝔣𝔯𝔦𝔡𝔬 𝔡𝔢 𝔅𝔞𝔯𝔠𝔢𝔩𝔬𝔫𝔞 (@SigfridoDeBCN) March 11, 2022

Un tío vestido de Rambo en #Horizonte de @Cuatro con una ametralladora y el puño apretado diciendo " hay que matar más rusos, hay que matar más rusos".

Èstos son los mensajes. — Alfonso_Bej ۞ (@Alfonso_BF_) March 10, 2022

La edad de mierda del terrorismo mediático.

Pueden caer más bajo? Si

Del #APorEllos de #Catalunya.

Al

"Hay que matar más rusos" pic.twitter.com/RVVPvgZZJQ — Donostia Bai 🎗️🌹 (@Erramun2014) March 11, 2022

Esto se permite en los medios españoles, el nazismo en prime time: "Hay que matar a más rusos"pic.twitter.com/XtLg9qNlIF — Aníbal Garzón (@AnibalGarzon) March 11, 2022

En horario de máxima audiencia pidiendo matar rusos.

El siguiente paso es matar comunistas en España. pic.twitter.com/YjnHtMROIA — Terrorismo Patronal (@RedRofega) March 11, 2022

#Horizonte

- Iker : "José, eres optimista ??"

- José : "Sí, hay que matar más ... Hay que matar más rusos, para poder sentarnos a negociar con superioridad sobre los rusos"



*Ese es el nivel de la mesa... pic.twitter.com/SFvgLTJRb9 — HATEUNIC🖤RNS 🏴🐌🏴‍☠️ (@Blackisakolor) March 10, 2022

Si sale un general desequilibrado en el programa de Iker Jiménez diciendo que tienen que matar a muchos rusos, como cojones queremos que no se fomente la rusofobia si los señalan desde los medios de comunicación? — Unknown 🔻 (@h0m3r02) March 11, 2022

🗣 ¿Los que estáis todos los días diciendo que el ejército Ruso son unos criminales que atacan hospitales, escuelas y matan civiles, sois los mismos que criticáis a José Jiménez por decir que hay que matar más rusos…?#Horizonte #BuenismoCero pic.twitter.com/En8OyzUARS — Sr. Barbas®🖤🇪🇸 (@BarbaLight) March 10, 2022

Hay que matar más rusos. Si matas muchos rusos ganas la guerra.

-Gracias, señor experto. pic.twitter.com/m2UAIidzco — Antesconocido. (@aramanoth) March 11, 2022

#Horizonte

Hay que matar mas rusos ....

...y se queda tan tranquilo ....

🇪🇸♥️🇺🇦 pic.twitter.com/1GKGMRRUzE — WENEMENGUE MAN (@monchogk) March 10, 2022

En esta ocasión, lejos de contestar a las críticas como sí ha hecho otras veces, Íker Jiménez se ha limitado a das las gracias por "vuestro apoyo en la guerra informativa".

Sigue los temas que te interesan