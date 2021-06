El aplaudido zasca de Anabel Mua a una chica que criticó su acento andaluz

En esta vida hay pocas cosas más rancias que meterse con el acento de alguien. Las distintas formas de hablar el castellano que existen en nuestro país son riqueza e identidad, pero para algunas personas parece que suponen un problema y traen consigo toda una retahíla de prejuicios completamente infundados. Es por eso que en La Jungla, cada poco tiempo, tenemos que dar cuenta de una nueva falta de respeto acompañada de un certero alegato en favor de tal o cual entonación, especialmente de la andaluza.

La última en salir en defensa de su forma de hablar ha sido la influencer, maquilladora y cómica Anabel Domínguez, más conocida como Anabel Mua. La joven de Trebujena que saltó a la fama comentando en sus redes sociales los delirantes trucos que encontraba por internet no ha querido variar ni un ápice su marcado acento andaluz y se ha convertido en una de sus señas de identidad más naturales; pero a una de sus seguidoras le parece un fastidio.

"Todo estaba bien hasta que abrió la boca", comentó una tal Patricia en uno de sus vídeos. No hizo falta nada más para que Anabel le dedicase un TikTok a esta chica explicando que "por lo que se ve, Patricia es una bellísima persona; pero, por lo que sea, a ella le molesto cuando yo abro la boca. Le molesta mi acento, le molesta mi manera de hablar", comenzaba la influencer su alegato, que se ha hecho viral.

"Trabájalo en casa, Patricia"

"Desde aquí te digo, Patricia, que si tú quieres insultar a un andaluz por su acento eso es ya muy antiguo", ha continuado Anabel, añadiendo en tono burlón que "hay que mejorar un poco el tema del insulto, ¿sabes? Porque decirnos ya lo de la siesta, lo del acento, lo de que somos vagos... Eso ya está muy quemado, Patricia. Hay que ser un poquito más creativa":

la tercera leona del escudo de andalucía pic.twitter.com/jh4W9ur5UU — nico ۞ (@Nicormg) June 21, 2021

"Yo ya sé que no digo salchicha, que digo zarshisha; que yo no digo asqueroso, digo azquerozo. Entonces no me estás descubriendo nada, Patricia. Si me vas a insultar, sé más creativa, cuéntame algo que no sepa, Patricia. Porque yo me escucho hablar y escucho mis vídeos y no pasa nada. Patricia, hay que mejorarlo, los insultos hay que mejorarlos. Trabájalo en casa, Patricia", ha concluido.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y han sido miles los respaldos a un vídeo que han visto más de 500.000 veces en la red social. Incluso Cruzcampo ha apostillado, en línea con su campaña protagonizada por Lola Flores, que "esto es poderío". Además, también ha habido otros comentarios, como estos:

El ceceo es precioso y los culpables de que a estas alturas siga arrastrando un estigma son, aparte de clasistas, absurdamente ignorantes de la riqueza histórica de su propia lengua materna. — Alifitre (@biderik) June 21, 2021

El mundo lleno de personas como Anabel, por favor https://t.co/FjGYXkeEaY — Juanjo Rengel (@JuanjoRengel) June 23, 2021

a quienes dicen que no nos entiende les pongo un ejemplo:



Me vas a comer los huevos.

Me va comè loh güevò.

Ma va a come loz huevoz.

Ma coma lo cohones.



Seguro que lo entendéis bien. — Kiko Tellez Escritor🌹/❤ (@KikoTellez) June 22, 2021

Los andaluces jamás , pero JAMÁS nos vamos a avergonzar de nuestro acento, es hora de que lo asumais https://t.co/yuBwH0D0QQ — A (@whoissthisbitch) June 22, 2021

Para k alguien se lo pase a la Patricia... pic.twitter.com/qqDuo14PSj — Ione Cisneros Aguirre (@IoneCisneros) June 22, 2021

la amooooo y además el acento andaluz es chulísimo y quien se meta con él huele a culo y . https://t.co/ZAIq9GRia6 — 𝑵𝒐𝒆𝒍𝒊𝒛𝒂𝒃𝒆𝒕𝒉 𝑻𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓 (@___natt____) June 22, 2021

De verdad que nunca entenderé lo de meterse con los acentos, pero es que ya lo de meterse con el acento andaluz, que más maravilloso no puede ser (en términos generales), pues menos aún, la verdad. — Andrea MR (@andrea26mr) June 22, 2021

más grande que Sierra Nevada!!! https://t.co/8oxi7KPeDj — Ángel Gago (@gagodecadi) June 22, 2021

Es que @AnabelMua es una reina — 𝕃𝕒 ℙ𝕖𝕝𝕚𝕣𝕣𝕠𝕤𝕒 💜 (@Karnaval84) June 21, 2021

Anabel, por su parte, se ha sentido halagada y reconocía que uno de los comentarios era "lo más bonito que me han dicho":

“La tercera leona del escudo de Andalucía” es lo más bonito que me han dicho nunca la verdad 😍🤣 https://t.co/Loj7rEFHz4 — Anabel.mua (@AnabelMua) June 22, 2021

No nos extrañaría que Anabel fuese la protagonista de la próxima campaña de Cruzcampo o de turismo de Andalucía, se lo ha ganado a pulso.