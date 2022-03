'Juego de tronos' entre los camioneros: Basilio, el 'punki rojo', arremete contra el 'farsante' Manuel

"Si no tenemos esa garantía de que el lunes salimos sin perder dinero, no podemos desconvocar este paro". Estas fueron las primeras palabras de Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, tras reunirse el pasado viernes con Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Su intención está clara: el acuerdo entre Gobierno y Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que implica 1.000 millones de euros y supone un ahorro de 700 euros mensuales por camión, no es suficiente para él.

Manuel, que esa misma mañana del viernes, antes de la reunión había congregado a 5.000 personas en el Paseo de la Castellana de Madrid entre gritos de "olé tus cojones" y vítores cual estrella de rock, parece no querer abandonar el papel de 'mesías' de los camioneros.

Sin embargo, otro de los líderes del sector y cuyo nombre también lo señalamos en EL ESPAÑOL como actor relevante, Basilio, el camionero "rojo y punki", parece haberse hartado. Mientras siguen creciendo las sospechas de que la huelga solo se sostiene ya por determinados intereses de la ultraderecha, Basilio ha atacado sin piedad a Manuel vía Twitter.

Manolo no vive del transporte, Manolo no tiene ningún camión, ni empresa a su nombre, Manolo no pagó a sus trabajadores, Manolo convocó un paro dejando fuera a 227.000 asalariados. Pero por algún extraño motivo, tú te crees que Manolo es un defensor del sector. — Bulldog Punk (@vigobulldog) March 27, 2022

En las últimas horas han salido a relucir informaciones que apuntan a que, en el pasado, supuestamente no pagó a sus trabajadores. Además, cada vez son más las voces en Twitter que señalan la afinidad entre Manuel Hernández y Vox. "Manuel Hernández, el líder de la Plataforma del paro patronal. Patriota de banderita y homófobo, vamos un Voxero. En 2018, su empresa de Transportes Manolin e Hijos SL, concurso de acreedores y trabajadores sin cobrar", dice un usuario en Twitter.

Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma, retratado en directo por no pagar a sus trabajadores en 2018.



Solo había que escarbar un poco. pic.twitter.com/hR8BVJVGjG — Diego FS (@DiegoFSRB) March 25, 2022

Manuel Hernández, de ultraderecha y un moroso que no pagaba a sus trabajadores. Ese es el representante de los transportistas que se niegan a desconvocar el parón del transporte. Y como es normal se niega a votar la decisión de continuar o no con el parón. Todo muy democrático. pic.twitter.com/7qZuGqQnbn — MAG 🇺🇦 ®️ (@Mag71Mag) March 26, 2022

No...

Su nombre es manuel hernández roca .

Tenía una empresa de transportes entre 2010 y 2018 (transportes manolin e hijos sl)

Declarado insolvente 2018, pero chuleando de mercedes y ropa ralph laurent

Con el sindicato parece que la cosa le funciona bien sin dar palo al agua. pic.twitter.com/3c6Nwjg64M — ErQueSigoSiendo Yo No Me Callo (@er_sigo) March 21, 2022

Hay acuerdo de gobierno y asociaciones de transportistas, pero Manuel Hernández exige a la ministra q pida perdón y q se reúna con el.



1200 € de subvención y la bajada de 20cm x litro no les parece suficiente?O es q este señoro tiene un afán de protagonismo desmedido? pic.twitter.com/QHt0LHiJt9 — Ana 🔻☂️ (@Zapatista72) March 25, 2022

Ninguno pagó a los trabajadores. pic.twitter.com/6xULVTyVPR — ramonfermu (@ramonfermu1) March 27, 2022

A sí es. Manolo dejó a sus trabajadores tirados sin pagarle. Manolo esta afiliado a v🤮x y es quien le paga. Manolo ya no necesita el camión para comer. Manolo es un farsante y los camioneros le siguen. — Lurdes Figueiredo (@MLFL64) March 27, 2022

Manolín,

el voxquimano de Hellín,

el que tenía una empresa

y dejó a su gente tiesa.

Manolín,

ese sujeto pillín,

de Abascal leal sirviente,

que intenta timar a la gente — M. P. Perálvarez (@peralvarezm) March 26, 2022

Manolo es el único responsable del desabastecimiento, del saqueo con la escusa de piquetes y de jodernos la vida a miles de ciudadanos, pero a Manolo, no le pasará nada, los medios de manipulación se encargan de hacerlo mártir y santo. — Lou 🔻☂️ (@lourdescr3) March 27, 2022

Twitter demuestra, una vez más, cómo la propia fama ha terminado por explotar la burbuja que se había creado en torno a una persona, en este caso Manuel Hernández.

