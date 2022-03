Acuerdo entre el Gobierno y las patronales del transporte, pero se mantiene el paro

Gobierno y Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) llegan a un acuerdo tras más de catorce horas reunidos y momentos muy tensos durante las negociaciones. Finalmente, en torno a las dos de la madrugada, las patronales de transportes de mercancía y viajeros han aceptado la oferta de 0,20 euros de bonificación en el combustible, aunque esto no frena el paro convocado desde hace 12 días por otra plataforma no presente en las negociaciones.

El acuerdo de 30 medidas, que supone un esfuerzo presupuestario de más de 1.000 millones, contempla una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible que supondrá un ahorro de 700 euros al mes por camión. El Estado pondrá 15 céntimos, mientras que las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Esta medida estará vigente hasta el 30 de junio y pendiente de la evolución de los mercados.

Además, se han pactado ayudas directas por valor de 450 millones para las empresas en función del tipo de vehículos. Estas ayudas se reparten de la siguiente manera: 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 500 euros por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancia).

También se ha acordado la ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO y nuevas líneas de créditos y se duplicarán las ayudas de abandono a la profesión, pasando de 10 a 20 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, el Ministerio de Transportes ha confirmado que trabajan en una propuesta para aplicar los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar la rentabilidad de las empresas del transporte. Es decir, evitar que trabajen a pérdidas.

"Esta se presentará antes del 31 de julio al sector, mientras que el resto se aprobarán en el Consejo de Ministros del 29 de marzo", ha concretado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Tensas reuniones

Las reuniones han sido muy tensas ya que desde primera hora de la mañana del jueves el Gobierno solo ofrecía 0,20 euros de descuento en gasóleo, sin embargo, el CNTC llegó a pedir hasta 0,40 euros. Eso provocó que durante horas las posturas estuvieran muy separadas, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes asistentes a la reunión.

Se trata, por tanto, de cifras similares a las de los países del entorno como Francia, Italia o Portugal. El Gobierno apostaba más por el modelo francés (0,15 euros), ya que en Italia y Portugal las rebajas en el gasóleo son mayores, de 0,25 euros y 0,30 euros, respectivamente.

Por la tarde, además, las ministras de Transportes y Hacienda, Raquel Sánchez y María Jesús Montero, y la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, abandonaron la reunión y dejaron a los técnicos al mando de unas negociaciones "muy enquistadas", según fuentes cercanas. Tanto que, en algunos momentos, la posibilidad de aplazar la reunión al día siguiente ha estado sobre la mesa.

Pero el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, reiteró su intención de no levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Y antes de alcanzar la madrugada, Calviño se mostraba confiada en que habría pactado. Y es que lo que se jugaban era mucho y más teniendo en cuenta la tensión social que no termina esta madrugada ni mucho menos.

A pesar del acuerdo, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera mantiene el paro convocado desde el 14 de marzo porque el Ejecutivo sigue sin reunirse con ellos al no considerarles interlocutores válidos. Para este viernes, este colectivo ha convocado una manifestación en Madrid que finaliza en el Ministerio de Transportes.

No obstante, la ministra cree que con el acuerdo “ya no hay excusas para no retomar la actividad y por tanto el cese de los actos violentos”. Por ello ha pedido a los transportistas que secundan los paros que “se lean el acuerdo” y ha apelado “a la responsabilidad de todos”. Y ha añadido: “es un acuerdo sin precedentes e histórico”.

Reunión del lunes

El pasado lunes, el Gobierno ofreció un paquete de 500 millones de euros en bonificaciones fiscales al gasóleo profesional y la publicación semanal del índice de precios de los carburantes, que hasta ahora era mensual.

Se trata de un paquete de ayudas que contempla mejoras en las bonificaciones en el gasóleo profesional de los transportistas, que es la bonificación fiscal que el sector del transporte puede aplicar al impuesto de hidrocarburos.

Estas medidas anunciadas el pasado lunes no gustaron a todos los integrantes del CNTC. Lo que provocó que tres de las grandes patronales (Fenadismer, Fetransa y Feintra) se unieran ayer al paro de transportistas convocado desde el lunes 14 de marzo por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

