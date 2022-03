Los transportistas mantendrán el paro incluso si hoy se alcanza un acuerdo con el Gobierno

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha anunciado que mantendrá el paro de transportistas convocado desde hace 12 días haya acuerdo o no hoy entre el Gobierno y el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

“Hoy jueves saldrán con un acuerdo que para nada nos servirá a nosotros y que no va a dar lugar a desconvocar este paro, por lo que tenemos que seguir firmes y fuertes”, ha afirmado Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, en un vídeo compartido en Telegram. Y ha llamado a los transportistas a acudir a la movilización de mañana en Madrid.

A través de este, también recuerda que “a nosotros no se nos compra con dinero, ni con subvenciones ni con promesas. A nosotros se nos arregla el problema porque sino no podemos andar y si no podemos andar vamos a seguir parados”, denuncia en un vídeo.

Cabe recordar que desde esta mañana, los ministerios de Transportes, Economía y Hacienda se reúnen con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para concretar el paquete de ayudas de 500 millones de euros. Reunión a la que siguen sin estar invitados los convocantes del paro que ha colapsado parte de la economía.

Por ello, siguen reclamando que el Gobierno les reciba y critica que “están mareando la perdiz”. Y añade: “Ellos temen, tanto el CNTC como la administración, que sea una organización de la calle nacida y dirigida por los camioneros con la que tenga que llegar a acuerdos”.

Por último, también ha reclamado a todos los afectados (ganaderos, distribución…) que presionen al Gobierno y que se inscriban en su plataforma y dejen de pertenecer a esas organizaciones que no les representan.

A pesar de que somos miles, el resto de apoyo de Fenadismer y Fetransa también tenemos que estar inscritos aquí y daros de baja en esas asociaciones que no os defienden.

Reunión

Este jueves el Gobierno se juega frenar el paro de los transportistas en una reunión en el Ministerio de Transportes con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

En esta se concretará el paquete de ayudas de 500 millones de euros que, tal y como ha podido saber este medio, serán muy parecidas a las anunciadas en Francia, tal y como avanzan a este medio fuentes cercanas al Gobierno. Se espera que la reunión se alargue.

Algunos como la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las 12 organizaciones que representan al 85% del sector en el CNTC, han pedido al Gobierno que eleve hasta los 1.000 millones de euros su propuesta de 500 millones en bonificaciones para el gasóleo.

Como España tiene muy poco margen para bajar el impuesto a los hidrocarburos -es ya prácticamente el mínimo que permite la normativa europea-, y el IVA ya se lo pueden desgravar los transportistas -siempre que facturen la actividad-, el Gobierno ha planteado estas bonificaciones.

Esta ventaja fiscal ya existe por medio del llamado 'gasóleo profesional', que es un mecanismo que devuelve a los transportistas hasta 4,9 céntimos por litro respecto al precio que se paga en las gasolineras.

