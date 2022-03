Lluvia de zascas a Yolanda Díaz por su derroche: "¿Para qué necesita 200 kilos de langostinos?"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz no está pasando su mejor fin de semana. A los problemas que acumula su Gobierno y que parecen no tener fin (huela de transportistas, crisis energética, pandemia, conflicto del Sáhara Occidental...) se ha sumado una nueva grieta con la que no contaban: la lista de la compra alimentaria del ministerio que preside Díaz.

Tal y como publicó El Debate el sábado 26 de marzo, la cesta de alimentos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha encargado para alimentar a sus integrantes en la cafetería-comedor del paseo de la Castellana al que acuden es kilométrica e incluye gran cantidad de productos inesperados.

En total, el gasto asciende a más de 820.000 euros al año, formalizado a través de un concurso público llevado a cabo por la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo. De la lista, destacan los 200 kilos de langostinos o los 350 kilos de lomo de vaca, algo que muchos han encontrado contradictorio con las consignas del ministro de Consumo Alberto Garzón.

¿Sería usted tan amable @Yolanda_Diaz_ de explicar a los españoles para que necesita su ministerio 200 kilos de langostinos? — 🖤PipioIa🇪🇦 (@IaPipiIoIa) March 27, 2022

Y 4000 botellas de vino — Moncherie 🇪🇸🌻 (@mmoncherie) March 27, 2022

"De vino blanco 2250 botellas... la lista es para flipar, 20 de gambas, 100 de jamón y luego a ti te dan consejos y recetas económicas...", afirma en Twitter Pipiola, una de las usuarias más visiblemente enfadadas. 370 kilos de boquerones, 18.000 latas de Coca-Cola, 30 kilos de caña de lomo de cebo cular, 960 bebidas isotónicas, 4.000 palmeras de chocolate... la lista, desde luego, no dejará descontento a ninguno de sus comensales. Hay previstos todo tipo de detalles culinarios y el gasto no parece haber sido un inconveniente.

El Ministerio de Díaz, por su parte, se ha justificado explicando que el festín no es solo para ellos, sino que de ahí también comen los ministerios de Transportes, Transición Ecológica, Sanidad y Consumo. Además, claro, del personal público vinculado a estos departamentos.

Sin embargo, este argumento parece no haber dejado del todo contento a las redes, que han reaccionado con fervor. Aunque, eso sí, también ha habido quien ha aprovechado para recordar que esto ha ocurrido en otros partidos políticos.

Lleváis las de perder... El día que se sepa que alguna delegada del gobierno del PP le llevaban a ella y demás consejeros suyos los súper desayunos calentitos del Corte Inglés todas las mañanas... O que cierto consejero de vivienda del PP tenía presupuesto de 75€/día para agua.. — joachim (@joachim47) March 27, 2022

La cuestión es si lo compra el ministerio o es de la cafetería del mismo, que imagino que es de un empresa contratada.

Habria que tener clara esa información. — Jav (@iglesias1971) March 27, 2022

Es la savia que alimenta sus fluidos… 🤨🤨🤨 pic.twitter.com/LOKobvSvqK — Rizmamblus (@Rizmamblus) March 27, 2022

Eso fue un reajuste para terminar de gastar el presupuesto viejo y nos aprobaran el nuevo, hay q gastarlo todo para que no te reduzcan el siguiente y entonces hicimos fiesta por el ataque del Putin pq ya tenemos excusa para la inflacion desnedida — Amigos 🇪🇦 (@ZunyLeoAdriAnto) March 27, 2022

Seguro que sus colegas de ugt y ccoo quedaron con ella y van a hacerse un aperitivo mientras hablan de como seguir saqueando el bolsillo de los ciudadanos,nada a nuevo bajo el sol. — Pmolpiq (@pmolpiq) March 27, 2022

