La caída del Muro de Berlín. Las guerras de Yugoslavia y Chechenia. La revolución de Rumanía. La crisis de Kosovo. Irak y Afganistán. Carmen Romero aprendió la guerra cuando era periodista. En realidad, casi todo su periodismo estuvo circunscrito por la propia guerra... o por la posibilidad de que estallara una. Era aquella Europa de fronteras movedizas, de países que nacían y morían con inusitada rapidez.

Hoy, es la española con más poder dentro de la OTAN. Otra vez la guerra. Pero ahora la mira como actriz protagonista, y no como observadora imparcial. Toma asiento la vicesecretaria general adjunta para la diplomacia de la Alianza atlántica. Se ocupa, entre otras cosas, de combatir la desinformación. De lo que puede inferirse el importante papel que juega Romero.

La conversación transcurre mediante una videollamada. Muy poco después de que la OTAN celebrara una cumbre de líderes en la que participó, como invitado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Romero conoce los datos del pasado y el presente. A través de un discurso articulado, ¡veloz!, va trazando el diagnóstico de la organización militar a la que representa. No mira ni un solo papel.

Entrevista a Carmen Romero, vicesecretaria general de diplomacia de la OTAN

No esconde la principal inquietud de la OTAN: que Putin utilice armas químicas contra Ucrania igual que lo hizo en Siria. Romero asegura que el presidente ruso está extendiendo el bulo de que es Occidente quien está a punto de emplear esas armas para, así, luego hacerlo él y poder justificarse.

La OTAN, adelanta Romero, ya ha trazado un plan para entregar medios de protección frente a lo químico a las tropas de la Alianza en la frontera. También va a hacer lo propio con los ciudadanos de Ucrania.

¿Cuál es el último parte de situación que maneja la OTAN? ¿Cómo es posible que Rusia, con tal superioridad militar, no haya conquistado ninguna ciudad importante de Ucrania?

Putin no se esperaba una resistencia tan fuerte por parte de las fuerzas ucranianas. El presidente ruso confiaba en una guerra relámpago y en que tomaría Ucrania fácilmente. Pero Ucrania está siendo respaldada por casi toda la comunidad internacional y por todas las democracias occidentales. Estamos haciendo lo posible para asistir a Ucrania política, humanitaria y militarmente.

El ejército de Ucrania también está mejor preparado de lo que Putin y la opinión pública en general pensaban.

Las fuerzas militares de Ucrania están muy bien preparadas. La OTAN trabajó mucho en el pasado para que Ucrania tuviera un ejército profesional. Desde 2014, cuando se produjo la anexión ilegal de Crimea, hemos invertido mucho esfuerzo para reforzar a Kiev.

Pero la OTAN no puede enviar armas.

Efectivamente, como usted sabe, la OTAN no puede enviar armas a un país que no es miembro de la Alianza, pero los países europeos están facilitando asistencia militar a Ucrania. Tanto letal como no letal. Y eso se está percibiendo a pie del terreno.

El gobierno de Ucrania agradece esa asistencia, pero se queja de que no se les envían tanques ni aviones.

El presidente Zelenski ha hecho un llamamiento muy emotivo a los líderes de la OTAN. Habló con nosotros para agradecer a los países aliados lo que están haciendo, pero obviamente quiere más. No podemos dar detalles específicos sobre la asistencia militar que se está aportando. Debemos ser lo más discretos posible para no dar esa información a Rusia.

Pero...

Pero sí se está procurando aportar lo máximo posible. Ucrania quiere más, pero la OTAN debe tener cuidado: es responsable de la seguridad de más de mil millones de personas. Procuramos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar una escalada del conflicto. No podemos permitir que la guerra de Ucrania se extienda a los países miembros de la Alianza. Eso significaría una gran devastación, una tercera guerra mundial. Por eso hacemos muchas cosas, pero con mucha discreción.

El presidente de Ucrania, Zelenski, es muy duro con la OTAN. Agradece el envío de armas por parte de los países europeos, pero asegura que, si cae su país, la OTAN será “responsable”. ¿Qué le responde?

Zelenski tiene que hacer todo lo posible para defender a su país. Está en una situación desesperada y nosotros entendemos esa complejidad. El mensaje de la OTAN para Zelenski es el siguiente: “Haremos todo lo posible para ayudar a Ucrania a que se defienda, apoyaremos su integridad territorial, pero también debemos ser responsables y evitar que este conflicto se extienda”. Somos conscientes de que los ucranianos están defendiendo todo lo que hemos construido desde el final de la guerra fría.

"Hay una línea de comunicación militar abierta entre la OTAN y Rusia, pero los rusos no están interesados en utilizarla"

Algunos diplomáticos muy veteranos dicen que hay que dejar a Putin una salida para que pueda abandonar la guerra. ¿Cuál podría ser esa salida?

Esta es la mayor crisis de seguridad en Europa desde hace una generación. El presidente Putin ha destrozado la paz en el continente y está intentando negar al pueblo ucraniano un futuro libre y democrático. Putin ya ha fracasado en sus principales objetivos.

Si quería controlar Ucrania, ha puesto al pueblo ucraniano en contra de Rusia. Si quería menos OTAN en las fronteras de Rusia, ahora tiene más OTAN en las fronteras. Si quería dividir Europa y América del Norte, estamos más unidos que nunca. Y si quería que Rusia fuera fuerte y respetada en el mundo, sólo hará que Rusia sea más pobre y esté más aislada que nunca.

Ustedes venían trabajando con Rusia desde hace muchos años. Eran negociaciones difíciles, pero al fin y al cabo negociaciones. ¿No hay ni un solo cauce de comunicación abierto entre Rusia y la OTAN?

Esa cuestión es muy importante, el diálogo con Rusia. Algunos líderes hablaban el otro día en la cumbre de la OTAN de los contactos que siguen teniendo con el presidente Putin. Macron, el canciller Scholz, el primer ministro de Luxemburgo, el presidente Erdogán… Todos apostaron por seguir hablando con Rusia. Ese es el peldaño más alto de interlocución.

¿Y en el caso de la OTAN?

En la OTAN tenemos líneas de comunicación a nivel militar. Si el presidente del comité militar de la OTAN ve la posibilidad de que pueda producirse un incidente con Rusia, cogerá el teléfono y llamará a su homólogo.

Pero, ¿esa línea OTAN-Rusia continúa abierta o ha decaído con la guerra?

Esa línea está abierta, pero los rusos no están interesados en utilizarla. Creemos que si se da una situación crítica, se activará. Por otro lado, está el diálogo con la sociedad civil rusa. El equipo que yo dirijo ha invertido mucho tiempo en crear lazos creíbles y fuertes con Rusia. Hemos hecho mucho por conversar, por informarles del trabajo de la OTAN… Ellos hicieron lo propio. Es una lástima lo que está pasando hoy. Tengo amigos en Rusia, están en una situación muy complicada.

Carmen Romero, durante su conversación con este periódico, celebrada desde Bruselas vía Zoom.

Por lejano que parezca, la OTAN y Rusia trabajaron en conjunto durante años.

Sí. Es importante que los españoles recuerden que la OTAN y Rusia tenían una comunicación muy avanzada. El actual concepto estratégico de la Alianza, aprobado en 2010, dice que aspiramos a crear un partenariado con Rusia. La trayectoria de cooperación era muy buena, pero se rompió en 2014 con la anexión ilegal de Crimea.

Cuando se produjo la anexión, la OTAN y Rusia estábamos a punto de lanzar la primera operación conjunta de nuestra Historia para destruir las armas químicas de Siria. Luego fue Rusia quien utilizó armas químicas precisamente en Siria.

Antes de abordar el capítulo de las armas químicas, otra cuestión: ¿China ha empezado ya a jugar algún papel en la guerra?

Todos los líderes de la OTAN hemos pedido a China que no apoye a Rusia ni política ni militarmente. Le pedimos que haga lo posible para que las sanciones impuestas a Putin tengan un impacto y no pueda seguir financiando esta guerra. China tiene una gran influencia sobre Moscú. Queremos que la aproveche para empujar a Putin a alcanzar un acuerdo.

"Los líderes aliados están buscando vías alternativas para no depender de los suministros rusos, pero es un trabajo a medio plazo"

Biden ha pedido a Europa que recrudezca las sanciones a Putin. Seguimos financiando, con la compra del gas, la guerra de Rusia. ¿Realmente existen más sanciones que se puedan aplicar aparte de las ya conocidas?

Los líderes aliados están buscando vías alternativas para no depender de los suministros rusos. Obviamente, no nos podemos quedar sin energía. Estamos trabajando en alternativas, pero es cierto que es un trabajo a medio plazo. La voluntad política en ese sentido es enorme. Estamos en ello.

Los tratados internacionales prohíben las armas químicas, pero ustedes creen que Rusia podría disponer de ellas. ¿Qué indicios o pruebas tienen?

La información que tenemos proviene de Inteligencia. Antes del comienzo de la guerra, contamos al mundo que Putin se estaba preparando para lanzar un ataque de gran escala en Ucrania y eso se confirmó. Ahora, Putin acusa a la comunidad internacional de fomentar la creación de laboratorios de armas químicas y biológicas en Ucrania.

Nos acusa también a nosotros de ayudar a Ucrania con la provisión de esas armas. Normalmente, Rusia fabrica ese tipo de bulos para luego emplear ellos esas armas y justificarse.

Entonces, la OTAN contempla la posibilidad real de que Putin utilice armas químicas.

Existe la preocupación de que Rusia use esas armas en Ucrania, sí. Es un asunto analizado seriamente por los líderes de la OTAN. La Alianza ya trabaja para proteger a los ciudadanos de Ucrania, pero también a nuestras tropas frente a ese tipo de ataques. Los militares de la OTAN en el este van a tener medios de protección frente a las armas químicas. Si se produce un ataque así cerca de las fronteras, podría repercutir a nuestros ciudadanos.

"Rusia ya facilitó el envío de armas químicas a Siria. Tenemos indicios de que eso peligro existe ahora en Ucrania. No puedo darle más información"

Escucho su razonamiento y tiene lógica, se asienta en una experiencia histórica: el tirano fabrica un bulo para luego justificarse. Pero, más allá de eso, ¿la OTAN tiene pruebas de que Rusia posee armas químicas y que se plantea utilizarlas?

Rusia ya facilitó el envío de armas químicas a Siria. Tenemos indicios de que ese peligro existe ahora en relación a Ucrania. No puedo darle más información a este respecto. Debemos incrementar la disuasión. Ya hemos trasladado a Putin que si utiliza armas químicas, supondrá una gravísima violación del derecho internacional y que el conflicto alcanzará otro nivel.

Si Rusia comenzara esa guerra química, ¿la OTAN respondería de la misma manera?

No podemos dar detalles de lo que haríamos o no haríamos, pero eso supondría una escalada en el conflicto.

Pero, ¿la OTAN respondería con armas químicas?

La OTAN está haciendo todo lo posible para no entrar en un conflicto directo con Rusia. Ese es nuestro escenario principal. La prioridad de la Alianza es preservar la paz. Tenemos que invertir más en nuestra seguridad, no la podemos dar por garantizada. Ucrania está en el corazón de Europa.

De lo que no cabe duda es de la existencia de un gran armamento nuclear. ¿Es medible la capacidad de la OTAN en comparación a Rusia?

La capacidad de disuasión nuclear de esta Alianza lo dice todo. Es la herramienta para que Rusia no se plantee lanzar un ataque nuclear. La OTAN aspira a un mundo sin armas nucleares, pero mientras existan tenemos que seguir siendo una Alianza nuclear. Es un elemento de disuasión fundamental, más y cuando Putin hace referencia a su capacidad nuclear para extender el miedo.

Nos enfrentamos a una amenaza que no imaginábamos. Pero, aparte de Rusia, también existen grupos terroristas que pueden tener en sus manos armas de destrucción masiva. La estrategia de disuasión debe tener en cuenta las amenazas de cualquier parte del mundo, no sólo de Rusia.

Todo esto, imagino, se estudiará en la cumbre de la OTAN en Madrid, que se celebrará el próximo junio.

En la cumbre de Madrid, que se celebrará a finales de junio, nos prepararemos para este mundo tan incierto. Las amenazas son cada vez más híbridas, menos convencionales. Sin seguridad no existe la prosperidad económica.

Muchos países europeos han unido fuerzas para denunciar a Putin ante el Tribunal de La Haya. Le acusan de “crímenes de guerra” y “genocidio”. El otro día, en esta misma sección, decía Javier Solana que no se puede utilizar el término “genocidio” a la ligera. ¿Qué piensa?

Rusia está lanzando ataques indiscriminados contra civiles, también contra estructuras como hospitales. Es una clara violación del derecho internacional, pero no voy a entrar en esa catalogación porque no soy jurista ni experta en legalidad internacional.

"No vemos indicios de que Putin vaya a atacar algún territorio miembro de la OTAN"

Ucrania también está mencionando estos días la “política del apaciguamiento” empleada por Reino Unido y Francia en los albores de la Segunda Guerra Mundial. No sirvió de nada. ¿Por qué en este caso debemos creer que sí funcionará?

Porque estamos más unidos que nunca. El presidente Biden decía en la reunión del otro día que lleva cuarenta y dos años asistiendo a encuentros de la OTAN. Nos dijo: “Nunca había visto a la comunidad internacional tan unida como ahora”. Putin no se lo esperaba. No vemos indicios de que Putin vaya a atacar algún territorio de la Alianza atlántica. El poder de disuasión de la OTAN es más fuerte que nunca, pero necesitamos una inversión en seguridad a largo plazo.

EL ESPAÑOL ha publicado esta mañana que Moncloa maneja informes de Inteligencia que advierten de que Putin sí atacará a un país miembro de la OTAN. ¿Tiene alguna información al respecto?

Estamos haciendo todo lo posible, ya le digo, para que el conflicto no se extienda. Incrementamos la presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra.

Carmen Romero fue corresponsal de la agencia Efe en Moscú. Cedida por la OTAN

Usted es la encargada de, entre otras cosas, combatir la propaganda y la desinformación. En una guerra, cabría pensar, ¿es legítimo combatir esa desinformación con más desinformación? En realidad, eso siempre ha ocurrido en todas las guerras.

No, nosotros nunca combatiremos la propaganda con propaganda. Porque somos treinta democracias. No podemos mentir. Lo que sí podemos hacer es retratar las mentiras de Rusia. Dijeron, por ejemplo, que no enviarían más soldados a la frontera con Ucrania. Y lo hicieron. Dijeron que no invadirían. Y lo hicieron. Ahora dicen que los occidentales preparamos un ataque con armas químicas. Por eso nos preocupa tanto. Nuestra información debe ser fehaciente y factual.

Rusia acusa a Ucrania continuamente de haber asesinado a los prorrusos del Donbás, ellos sí emplean la palabra “genocidio”. Es uno de los argumentos que más utilizan para justificarse. ¿Tiene alguna culpa Ucrania en ese aspecto?

Rusia utiliza la propaganda como un arma de guerra. Dicho esto, sobre lo que usted me pregunta, no puedo responderle porque la OTAN no estaba presente en ese terreno. No tengo los detalles de lo que pasaba allí. Lo que sí está claro es que Ucrania es una democracia y un estado soberano. Por eso la apoyamos a todos los niveles.

Ya sabe que el Gobierno de España se halla muy dividido ante todos estos asuntos que hemos comentado en la entrevista. Por ejemplo, el lado morado de la coalición no está de acuerdo con el envío directo de armas a Ucrania. ¿Eso debilita la posición internacional de España?

Estoy muy orgullosa de ser española y de lo que está haciendo el Gobierno español en esta crisis. Respondió rápidamente para ayudarnos a reforzar el flanco este de la Alianza. España contribuye con capacidades innovadoras. Es el primer país que está ahí cuando se le necesita, independientemente del gobierno que tenga en cada momento. Apoya nuestra misión de entrenamiento en Irak.

Es importante reiterar que la OTAN está a favor de la paz. A veces oigo a algunos políticos decir: “Es que nosotros queremos paz”. Precisamente, lo que hace la OTAN es incrementar su poder de disuasión para preservar la paz.

Pero cuando la mitad del Gobierno de España emplea argumentos contrarios a los que usted menciona, ¿no debilita la posición internacional del país? Por ejemplo: España manda armas a Ucrania y Podemos dice que no es correcto.

Los líderes aliados estaban mirando continuamente al presidente del Gobierno de España, puesto que las medidas que estamos discutiendo para reforzar nuestra política de defensa y disuasión se van a aprobar en la cumbre de Madrid. La acogida de esa cumbre da buena cuenta del compromiso de España con la OTAN. España está en la frontera Turquía-Siria, España está en Irak, España está en las misiones aéreas de los países bálticos y un largo listado de etcéteras.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan