El ingenioso hilo de Twitter que convierte a políticos en personajes de Star Wars: quién es quién

José Maria Aznar como Darth Vader, Pedro Sánchez en el papel de Han Solo, Iván Espinosa de los Monteros haciendo de un ewok, Pablo Iglesias sería Kylo Ren...

Esta es la ingeniosa idea que el usuario de Twitter @MartinLthQueen ha tenido en la red social. En un hilo de tweets, ha retratado a la clase política española como personajes de la saga de Star Wars.

La sucesión de mensajes con imágenes ha causado furor en Twitter, y en el momento de esta publicación sumaba casi 3.000 'me gusta' y más de 1.200 'retweets'.

STAR WARS versión POLÍTICA ESPAÑOLA, en colaboración con @LarryWalters_



ABRO HILO

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/AjbBGfIfXN — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) March 28, 2022

El director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, aparece caracterizado como el robot C3PO. No por nada en particular, si no porque el día que se echó esa foto lucía un traje dorado.

La mayoría de los usuarios han reaccionado con risas y aplausos ante los mensajes, pero hay un usuario que no ha terminado de ver el simil entre los políticos y los personajes.

"Pues... no me pegan los políticos españoles con los personajes. Algunos les quedan demasiado grandes. ¿Casado con Luke Skywalker? ¿Abascal con Palpatine? Nah... les quedan grandes. Aún así, buen hilo. El de Almeida igualito entre otros", respondía @MShinkei.

Pues... no me pegan los políticos españoles con los personajes. Algunos les quedan demasiado grandes. ¿Casado con Luke Skywalker? ¿Abascal con Palpatine? Nah... les quedan grandes. Aún así, buen hilo. El de Almeida igualito entre otros. — Mr Shinkei (@MShinkei) March 28, 2022

Ante esto, el autor le ha respondido que "como podrás observar, ni @LarryWalters_ (el otro autor del hilo) ni yo somos expertos en el universo Star Wars, pero todo sea por las risas".

"Yo me he limitado a ver la semejanza estética más que nada, y vaya, los clava jsjajajaja", apuntaba Patri Rodríguez.

