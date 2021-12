Cristina Pedroche muda de piel para despedir 2021: su vestido inspirado en la metamorfosis de los insectos

Cristina Pedroche (33 años) ha dado de nuevo la 'campanada' este viernes 31 de diciembre de 2021 en la Puerta del Sol de Madrid. No hay año que falle. Todas las miradas están puestas sobre la vallecana cada Fin de Año, porque nadie como ella sabe mantener la intriga acerca de su traje en su ya imprescindible presencia en el balcón más famoso del kilómetro cero español.

El reto se antojaba difícil, pero una vez más la presentadora ha causado toda una revolución en las redes sociales y ha agitado las hogareñas cenas de Nochevieja de este nuevamente atípico 2021 gracias a su llamativo vestido. Por primera vez desde que empezase a conducir las Campanadas de Antena 3, Cristina Pedroche opta por lucir un diseño ya existente -y no una creación exclusiva para ella- para rememorar la figura de Manuel Piña, referente de la moda española, que falleció en 1994.

El vestido en homenaje al diseñador Manuel Piña, fallecido en 1994. Imagen cedida

Su secreto mejor guardado esta vez ha sido una pieza de museo; perteneciente a la colección que Piña legó con su muerte a Manzanares -Ciudad Real-, su pueblo natal, que actualmente la atesora en un museo que lleva su nombre. De este modo, el estilismo de Josie (40) -fiel artífice, año tras año, de la arrolladora Pedroche- es un homenaje al diseñador manchego y se trata de un diálogo entre el vestido de Piña, una capa alada creada por Buj Studio y los complementos de Manuel Albarrán. El vestido pertenece a la colección primavera-verano 1991, la última presentada por Manuel Piña en la Pasarela Cibeles, y está inspirada en los insectos y reptiles. En vida, este celebérrimo manchego realizó la colección como revisión a su trayectoria profesional. La pieza seleccionada para la gran noche de la mujer de David Muñoz (41) es la I.0116. Un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo.

Un diseño que ha tenido mucho que ver con el discurso que ha entonado Pedroche, visiblemente emocionada, desde la Puerta del Sol: "2021 ha sido un año de reciclaje, de importancia a la salud mental. Hay que cuidar a las personas, como el personal sanitario. La sociedad está renaciendo, como mis alas. Sé como quieras ser. Los derechos son nuestros y no se pueden negociar. Salud y amor para todos".

Los acabados metálicos y los aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo. Imagen cedida

Este rompedor diseño, con grandes aires futuristas, ha significado para Cristina un salto cualitativo después de siete años trabajando junto a Josie, y así resume sus sensaciones: "No es la primera vez que en las campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevo una pieza de museo. Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de Buj Studio y Manuel Albarrán, por eso he querido que se expongan durante todo 2022 en el Museo Manuel Piña de Manzanares, para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy... Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche...".

Dos bocetos en los que se basó el vestido y la capa que ha lucido este 31 Cristina Pedroche. Imágenes cedidas

La fastuosa capa

La realización de la capa ha estado a cargo de BUJ Studio, especializados en moda experimental y enfocados en diseños desde un punto de vista arquitectónico. BUJ Studio se ha inspirado en la idea de cambio de piel de Manuel Piña para, en esta ocasión, adaptarla a la capa, de manera que esta supone una metáfora de la metamorfosis de los insectos como una nueva vida.

La capa, fabricada por BUJ Studio, está inspirado en la idea de cambio de piel que propulsó Piña en vida. Imagen cedida

Se trata de un diseño digital de la geometría inspirado en las alas de las mariposas y libélulas. Un proceso de trabajo manual que, a través de aplicar con una pistola calor al material PETG, se han ido obteniendo los diferentes volúmenes de la pieza. Además, el diseño cuenta también con un trabajo de impresión en 3D con pen sobre los distintos materiales y como elemento estructural independiente.

Así, para esta pieza se ha llevado a cabo un proceso de reciclado de materiales de otros proyectos de arquitectura con la intención de ofrecer una nueva vida y llevar a cabo un proceso sostenible de consecución de materiales como puede ser el de las láminas tipo PET o fibras textiles termofusibles. Además, se ha utilizado también el material PETG transparente y filamentos de impresión 3D de PLA y TPU en distintas tonalidades, así como láminas hidrosolubles generando textura en varios puntos de las alas. Un proceso de trabajo en el que BUJ Studio ha invertido más de 580 horas a lo largo de los últimos meses.

El casco y los complementos

El casco es una pieza realizada por el diseñador Manuel Albarrán a partir de latón. Imagen cedida

El casco se trata de una pieza realizada por el diseñador Manuel Albarrán a partir de latón. Un diseño trabajado a mano con martillo sobre una plancha de metal plana hasta conseguir la forma cóncava para adaptarse a la cabeza. Posteriormente, es pulida y finalizada con un cromado para obtener el acabado liso final.

Para la realización de los zapatos, primero se construyó la estructura del diseño a través de una plancha de acero inoxidable cortada y pulida para obtener las superficies más planas y un proceso similar al utilizado en el casco para obtener las piezas cóncavas. Al finalizar la estructura, se ensamblaron las diferentes piezas que componen el diseño a través de un sistema de remachado, siempre uniendo las mismas desde dentro hacia fuera.

El desfile que ideó el diseñador Manuel Piña en su colección Primavera-Verano . Imagen cedida

Ya van ocho

El pasado año 2020 era su séptimo como presentadora de las Campanadas. Cabe recordar que Pedroche lució un vestido de brillantes interior con forma de mascarilla. La espectacular creación llevaba la firma de Pedro del Hierro, confeccionado por Nacho Aguayo, director creativo de la prestigiosa marca. Este micro vestido joya fue realizado con 16.308 cristales bordados a mano sobre una única pieza, que pretendía llevar luz a todas las casas esta noche, y así comenzar el 2021 con la ilusión de los nuevos proyectos.

Pero todo comenzó de forma inesperada en 2014. La presentadora debutaba ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (46) para retransmitir las Campanadas para LaSexta. Para la especial fecha optó por un vestido de Charo Ruiz en color negro completamente transparente con encaje que cubría lo justo y dejaba ver por completo su ropa interior. Ahí y así se encendió la mecha de la polémica y del debate constante en redes.

Tras las altas audiencias, pasaron a Pedroche a Antena 3 a ser protagonista de la Nochevieja junto a Carlos Sobera (61). En su segundo año apostó por Pronovias y por un diseño muy elaborado con 20.300 cristales incrustados y 350 horas de trabajo.

Todos los 'looks' de Cristina Pedroche en las Campanadas.

Siguió confiando en la firma nupcial para el tercer año pero de una forma renovada. Esta vez, y desde entonces, es Alberto Chicote (52) el testigo principal de sus estilismos esa noche. Cristina se vistió con un corsé de escote corazón en terciopelo azul noche con una falda de tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia y tiras brillantes que acababan en forma de estrella.

En 2017 no paró de hablar de su "vestido", pero luego resultó ser un mono. Encaje, chantillí y más de 200 cristales bordados también firmado por Pronovias. Pero para el 31 de diciembre de 2018 llegó la revolución. Optó por las manos del equipo de Tot Hom y se enfundó un diseño que Pedroche catalogó de "hada del bosque" y que estaba inspirado en una icónica pieza de Yves Saint Laurent de 1999, que rendía homenaje al medioambiente. Sin embargo, para el resto del mundo era "un bikini floral".

Y en 2019 no fue para menos. Pedroche se quitaba la capa minutos antes de las campanadas y dejaba ver su 'escultural' cuerpo. Nunca mejor dicho. "Se trata de una escultura del artista Jacinto de Manuel. Hecho artesanalmente con pan de oro reciclado y al que su creador ha llamado 'Venus MMXX'", explicaba la presentadora sobre su sorprendente armadura dorada. Además, volvió a hacer una oda al cambio climático y a la necesidad de concienciación, mientras desde el balcón de la Puerta del Sol gritaba a los presentes: "Sí, soy una estatua de Óscar".

[Más información: Dabiz Muñoz se enfunda el vestido de mascarilla que Cristina Pedroche lució en 2020: así le queda]

Sigue los temas que te interesan